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西班牙單身趴聖地不忍了 禁裸體、只穿比基尼 違者罰810元

編譯徐榆涵／即時報導
西班牙度假小鎮阿羅堡出台新法遏止過度觀光伴隨來的脫序亂象。（路透）
西班牙度假小鎮阿羅堡出台新法遏止過度觀光伴隨來的脫序亂象。（路透）

西班牙度假小鎮阿羅堡（Platja d’Aro）是許多遊客舉辦婚前單身趴的首選地，因此酒後鬧事等脫序行為叢生，當地市政廳宣布，6月底開始，將對穿著帶有「生殖器圖案」服裝、攜帶情趣玩具出門、裸體或只穿比基尼上街的旅客開罰750歐元（約810美元）。

CNN報導，阿羅堡鎮人口約有1.25萬，夏天旅遊旺季周末平均可吸引15萬名遊客湧入，大多是來這裡舉辦婚前派對的單身男女，因此出現各種脫序行為，像是將新郎綁在電線桿上、全裸在路上行走，或是喝酒吵鬧到天亮等。

當地市政廳發言人指出，鎮議會本周批准新法案，任何穿著帶有生殖器圖案，或攜帶情趣用品、充氣人偶上街者，以及在非海灘地區裸體或只穿比基尼外出者，將被開罰最高750歐元罰款。而對於造成更嚴重的干擾社會行為，罰款金額可能會增加至1500歐元（約台幣5.3萬元），但具體的違規行為尚未明確列出。新規將於6月底生效。

此外，發言人稱，將增派更多警力以加強執法。在春季和初夏的旅遊旺季期間，該鎮會替原有48名成員的警察部隊再添12名警力。

發言人稱，行為不端的遊客來自西班牙各地及其他地區，稱該鎮的永久居民包括來自80個國家的公民。

市政廳計畫爭取當地酒店、旅遊住宿、酒吧和餐廳業者的協助，以改善該鎮與遊客的共存。

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