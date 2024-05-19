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旅遊／威爾斯巨石陣 比金字塔還古老

盧邁
科學家估計，巨石陣距今4300至5000年，或比埃及金字塔還早。 (圖／盧邁提供)
科學家估計，巨石陣距今4300至5000年，或比埃及金字塔還早。 (圖／盧邁提供)

巨石陣在英格蘭的威爾斯，聳立於倫敦西南120多公里的索爾玆伯里平原上（Salisbury）五千年。從倫敦搭大巴三小時後，我遠遠看到地平線上矗立起一叢灰色的石群，在英格蘭陰霾的天空下顯得非常神祕。

下車時想買個午餐，發現周圍不僅沒有餐廳，連一瓶水也買不到，問人為什麼，說是為了環境不被垃圾污染。旅遊業能排除商業活動，真的很講科學了。

遊客不能進入巨石陣的內部，我在有限的時間裡先環繞巨石陣一周，看整個結構，再從不同角度探視。

巨石陣是西元1130年由一名神父在外出時偶然發現，科學家估計，巨石陣屬新石器時代末期至青銅時代，距今4300至5000年，或比埃及金字塔還早。

巨石陣占地約11公頃，古人先修建了東北側的通道，再挖一個圓形的坑，在坑內立起一根根巨石為柱，在柱頂上橫放弧形的巨石作楣，門狀的石柱從外到內成為四個完整的同心圓，形成一個封閉的圓陣。內側緊挨著的是56個圓形坑，巨石陣直徑約100米，巨石大約有50噸重，垂直而立，最高的石柱高逹10米。

巨石陣的中軸線與夏至早晨初升的太陽，在同一條線上，另外，其中還有兩塊石頭的連線，指向冬至日落的方向。中軸線上，離巨石陣不遠，豎立著一塊完整的玄武岩巨石，高4.9米，重約35噸。每年冬至和夏至從巨石陣的中心遠望這塊大石，看到日出隱沒其背後，與升起的太陽連成一線。

巨石陣主要由許多塊藍砂岩組成，一說在南威爾斯的普利賽力山脈中發現了藍砂岩，但是沒有人知道古人如何把這些巨石運到300多公里之外的索爾茲伯里平原；另一說是，大多數砂岩有可能來源於巨石陣以北、25公里外的馬爾布羅山丘。

按計算，巨石陣應有130多塊大石，因年代久遠，現已遺失了一大半，這麼大、這麼重的石頭怎麼會不見了呢？誰能搬走它們？這座不完整的史前建築，成為人類的謎語，這就是大不列顛三島最著名、最神祕的史前遺跡，1986年成為英國的第一個世界文化遺產。

現代人對巨石陣有種種猜想：

大約1萬年前，大不列顛三島從歐洲大陸分離出來，被英吉利海峽隔斷。早在石器時代，大不列顛與歐洲有大陸鏈連接，英國的祖先可能來自歐洲東南部，而在6000年前，第一批歐洲人來到英格蘭島，早期居民是凱爾特人，他們是石器時代的狩獵者，成為英格蘭的原住民。這些人在土地上建造房屋、陵墓和紀念碑。估計巨石陣是在那時所建。

為得到更多的資料，我跟導遊走在一起，她看我是一個好奇愛學習的人，就告訴我幾個重要的線索。

史前神廟 也是古天文台

巨石陣是史前神廟遺址，也是古人聚會和祭祀場所，因出土文物中有大量的獸骨和人類殘骸，因而被懷疑是祭祀用的犧牲品。

建築師認為石陣分三個時期建造，前後近1000年；建造的過程有好幾步，將50噸重的石塊打好，從起點到目的地，挖一條3米寬3米深、長300公里的水溝，充滿水，冬天這條水溝結冰，幾噸重的大石沿這條冰溝拉到已挖好的深坑邊，在其四周填滿石塊， 形成石斜坡，再把大石豎立起來。

古人將太陽升起和落下與某種儀式結合，科學家使用激光雷逹地下成像技術，探到巨石陣下方存在15處未知的紀念碑石，根據太陽光的位置，推算巨石陣是遠古時代的天文觀測儀器。科學家以巨石陣外圍的石環和土環的結構關係，計算出太陽和月亮的12個方位，並觀測推算日月星辰不同季節的起落，所以，巨石陣應當是一座古天文台。後來科學家探測發現，巨石陣竟能發出超聲波。

巨石陣始建於西元前3100年，距今5000多年，當時，這裡有森林和原始部落威塞克斯在這裡生息繁衍。威塞克斯文明推動了英倫的進步，西元5世紀的盎格魯撒克遜王國就是在這一帶建立的，進而在西元9世紀統一了全英格蘭。

巨石陣是世界上最著名的史前遺址，這樣的旅行不可多得，我拍了幾百張照片把巨石陣帶回家。現代人由於有了先進的科學、生產能力及商業活動，思想逐漸遠離自然，看了巨石陣之後，感嘆古人能直接從宇宙自然中得到了大智慧，建造了現代人不能造出的大建築。

兩塊大石上的橫梁，重達50噸。(圖／盧邁提供)
兩塊大石上的橫梁，重達50噸。(圖／盧邁提供)

外星人建造說留謎團

在索爾玆伯里平原上，人們經常看到飛碟，認為巨石陣是外星人的起降器、導航系統…進而懷疑這個巨石陣也是外星人所造。

巨石陣東北側的另一邊有大片麥田與草地，某一日，廣大麥田上忽然出現大面積的麥田圖案，又稱麥田怪圈，一個100至200米或更大直徑的外圓裡，以倒伏的麥子作過多種不同的圖案，以幾何圖形排列，人類不可能在半夜裡做出來，而這些倒伏的麥子還可以繼續生長。

有些人按照著同樣的方法在麥田裡試製作圖案，把麥子一片片的壓下，花很多時間，造出的圖案不整齊，而且被人壓倒的麥子都被折斷再不能生長。科學家發現麥田裡的磁場很強，有人進入麥田圈吸收能量。而科學家、學者以麥田圖案作研究，全世界都有，麥田圖案對人類似有啟示。

過去，英格蘭威爾斯的一片麥田裡曾出現Covid-19的病毒圖案，是否外星人暗示人類解決的方法？巨石陣與外星人基地是否有關係？外星人是否真的是從外星而來或就在地球有基地？留下無數謎團。

●小啟

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巨石陣是大不列顛三島最著名、最神祕的史前遺跡，1986年成為英國的第一個世界文化...
巨石陣是大不列顛三島最著名、最神祕的史前遺跡，1986年成為英國的第一個世界文化遺產。(圖／盧邁提供)

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