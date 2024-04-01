西班牙史上最昂貴聖周假期 馬德里旅宿房價創新高

西班牙迎接史上最昂貴的聖周假期。示意圖。(新華社資料照)

西班牙上周迎接史上最昂貴的聖周假期，旅宿房價 上漲到平均每人每晚51歐元（約55美元），首都馬德里以平均每人每晚近98歐元（約106美元）成為全國最貴的旅遊目的地。

根據國家報（El País），今年的西班牙聖周（Semana Santa）假期的旅遊價格創下歷史新高，旅宿房價、機票和旅行社套裝行程的價格全面上漲，但仍未削弱遊客的熱情，旅遊買氣暢旺。

西班牙網路旅行社Destinia對國家報表示，今年聖周旅遊業績亮眼，訂單比去年同期成長35%。執行長費南德茲（Ricardo Fernández）說，和去年不同的是，去年聖周的旅遊買氣來自外國遊客的挹注，而今年則受到本國遊客的帶動，國旅訂單比去年同期成長63%。

其中，馬德里、馬約卡島首府帕爾馬（Palma de Mallorca）、巴塞隆納這3個地區深受國際旅客青睞，旅遊價格成長最為強勁。

首都馬德里以平均每人每晚97.86歐元（約105.8美元）的房價，成為今年聖周期間全國最昂貴的目的地，比去年同期成長19%，但旅館住用率仍高達74%。

深受德國 與英國旅客喜愛的馬約卡島首府帕爾馬排名第二，平均每人每晚房價72.73歐元（約78.7美元），比去年同期成長28%。排名第三的巴塞隆納，平均每人每晚房價71.22歐元（約77美元），比去年同期成長6%。

聖周是紀念耶穌受難與復活的重要宗教節慶，在基督教和天主教傳統中，春分月圓後第一個星期日是復活節 ，復活節前一周是聖周。今年西班牙聖周自3月24日展開、3月31日結束，但有數個沿海自治區也慶祝復活節星期一，因此今天還在享受最後一天的假期。

西班牙聖周期間，最重要的慶祝活動是聖周遊行（Procesión），各城鎮教會團體的信徒們會扛著耶穌或聖母聖轎出巡。今年聖周不巧遇上颶風納爾遜（Nelson）來襲，西班牙各地區風雨交加，導致全國數千場遊行活動暫停，33條公路交通受到雪災影響。

儘管天公不作美，首都馬德里老城區仍遊人如織，旅客手持雨傘卻遊興不減。馬德里旅館協會副主席米格爾（Mar de Miguel）表示，期望馬德里藉由今年聖周的超旺人氣，鞏固其旅遊熱門景點的地位。