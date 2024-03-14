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美遊客起鬨鬧英國衛兵 武裝員警介入嚴詞訓斥

編譯周辰陽／即時報導
TikTok上近日流傳的一隻影片顯示，一群正在英國倫敦觀光的美國遊客對著正在站崗的國王衛隊士兵不斷起鬨，引來一位持槍的武裝員警介入制止。(截自YouTube)
TikTok上近日流傳的一隻影片顯示，一群正在英國倫敦觀光的美國遊客對著正在站崗的國王衛隊士兵不斷起鬨，引來一位持槍的武裝員警介入制止。(截自YouTube)

TikTok上近日爆紅的一隻影片顯示，一群正在英國首都倫敦觀光的美國觀光客對著站崗中的國王衛隊（King's Guard）士兵不斷起鬨，引來一位持槍的武裝員警介入制止，並嚴詞表達不欣賞她們的行徑。

英國倫敦廣播公司（LBC）、UNILAD與軍媒「部隊新聞」13日報導，這群美國觀光客一共6人，包含1名男子與5名女孩，他們興奮地拿著手機拍攝一名面露倦容的皇家近衛騎兵（Household Cavalry）士兵，試圖激起他做出回應。根據影像，他們喊著不同的名字，希望引來衛兵的反應。當女孩們覺得自己猜對的時候，頓時放聲尖叫。

雖然女孩們一直在起鬨，該名衛兵仍不動聲色，保持著冷靜、專業跟淡定。經過幾分鐘的大笑、尖叫與數度起鬨，一名倫敦警務處的武裝員警走了過來，先跟衛兵交談，接著向觀光客正色表示，「女士們，這些士兵為國效力，認真對待工作，負責保護這個設施，他們不是嘲弄的對象」。

武裝員警接著表示，「我理解妳們玩得開心，但他沒在找樂子。他還有漫長的一天，有很多個鐘頭要值勤，他很累、疲憊不堪，而妳們在嘲笑他。我們不欣賞這種情況，我將要求妳們離開此處」。

影片來源：YouTube

就在其他人旁觀與拍攝武裝員警教訓人時，這群觀光客靜了下來，一臉尷尬，接著轉身離開。

看過影片的網友讚揚了武裝員警的處置，留言稱許「維安做得很好，處理得不錯」。另一人表示，「說得好，遊客應該對他們造訪的國家給予更多尊重」。有網友留言指出，「她們會在阿靈頓國家公墓的無名戰士墓做這種事嗎？當然不會，那她們為什麼覺得自己可以對我們的軍人這樣做？」

拍下過程與上網發布的網友卡倫（Kallum）告訴「部隊新聞」，觀光客「從國外來到這裡，對服役於英國陸軍的人做出像這樣的事情，我認為非常不尊重。我覺得她們不了解，這些人是經過充分訓練的士兵，他們有工作要做」。

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