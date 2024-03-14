美遊客起鬨鬧英國衛兵 武裝員警介入嚴詞訓斥
TikTok上近日爆紅的一隻影片顯示，一群正在英國首都倫敦觀光的美國觀光客對著站崗中的國王衛隊（King's Guard）士兵不斷起鬨，引來一位持槍的武裝員警介入制止，並嚴詞表達不欣賞她們的行徑。
英國倫敦廣播公司（LBC）、UNILAD與軍媒「部隊新聞」13日報導，這群美國觀光客一共6人，包含1名男子與5名女孩，他們興奮地拿著手機拍攝一名面露倦容的皇家近衛騎兵（Household Cavalry）士兵，試圖激起他做出回應。根據影像，他們喊著不同的名字，希望引來衛兵的反應。當女孩們覺得自己猜對的時候，頓時放聲尖叫。
雖然女孩們一直在起鬨，該名衛兵仍不動聲色，保持著冷靜、專業跟淡定。經過幾分鐘的大笑、尖叫與數度起鬨，一名倫敦警務處的武裝員警走了過來，先跟衛兵交談，接著向觀光客正色表示，「女士們，這些士兵為國效力，認真對待工作，負責保護這個設施，他們不是嘲弄的對象」。
武裝員警接著表示，「我理解妳們玩得開心，但他沒在找樂子。他還有漫長的一天，有很多個鐘頭要值勤，他很累、疲憊不堪，而妳們在嘲笑他。我們不欣賞這種情況，我將要求妳們離開此處」。
影片來源：YouTube
就在其他人旁觀與拍攝武裝員警教訓人時，這群觀光客靜了下來，一臉尷尬，接著轉身離開。
看過影片的網友讚揚了武裝員警的處置，留言稱許「維安做得很好，處理得不錯」。另一人表示，「說得好，遊客應該對他們造訪的國家給予更多尊重」。有網友留言指出，「她們會在阿靈頓國家公墓的無名戰士墓做這種事嗎？當然不會，那她們為什麼覺得自己可以對我們的軍人這樣做？」
拍下過程與上網發布的網友卡倫（Kallum）告訴「部隊新聞」，觀光客「從國外來到這裡，對服役於英國陸軍的人做出像這樣的事情，我認為非常不尊重。我覺得她們不了解，這些人是經過充分訓練的士兵，他們有工作要做」。
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