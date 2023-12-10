西班牙聖誕送禮聚餐開銷大 許願「胖子樂透」好過節

西班牙人今年聖誕節平均花費將高達969歐元，其中最大筆的支出來自於送禮。（中央社）

西班牙人今年聖誕節 預計平均每人將花費969歐元，用在購禮、餐飲、樂透等。面對大筆開銷和經濟壓力，有人靠小額借貸咬牙過節、有人寄託聖誕彩券「胖子樂透」夢想中獎。

西班牙「先鋒報」（La Vanguardia）報導，根據西班牙消費者協會（ASESCON）的調查，西班牙人今年聖誕節平均花費將高達969歐元（約1044美元），比去年增加了180歐元（約194美元）。

其中，最大筆的支出來自於送大人的禮物和送小孩的玩具，今年每人平均預計花費375.37歐元（約405美元）送禮。

再來，就如華人過春節要辦年貨、採買年菜，西班牙人聖誕期間採辦酒菜和外出聚餐的支出也不小。受到通貨膨脹影響，食品價格上漲，今年每人平均的飲食預算 為267.15歐元（約288美元）。

西班牙聖誕節應景甜點都以杏仁為原料，包括杏仁糖磚（Turrón）、杏仁糖鬆（Polvorón）、杏仁甜糕（Mazapán）、豬油杏仁鬆糕（Mantecados），餐桌上不可缺少。（中央社）

此外，今年每人平均的娛樂花費是180.33歐元（約194美元）、購買聖誕彩券的預算是86.58歐元（約93.3美元）、聖誕裝飾與捐贈開銷則為60.19歐元（約64.87美元）。

西班牙的聖誕假期比歐洲其他國家長，從12月25日聖誕節、1月1日新年，一路放到1月6日三王節（Día de Reyes，又稱為主顯節Epifanía）才結束。

根據聖經馬太福音記載，耶穌出生時，東方三王受到星星的指引，騎著駱駝在1月6日抵達伯利恆（Bethlehem），在馬槽向耶穌獻上禮物，此為「三王節」的由來。

遵循天主教傳統，西班牙父母是在三王節送禮物給孩子，但隨著聖誕節變得國際化，許多西班牙家庭聖誕節也送禮。

因此，西班牙兒童很幸福，一年可以收到兩次禮物；但是西班牙父母很辛苦，除了採買禮物送親朋好友、參與公司同事的交換禮物活動外，一年還得花雙倍的預算買玩具送小孩。

西班牙廣播電台「零微波」（Onda Cero）指出，根據西班牙消費者聯盟（OCU）的調查顯示，有55%的西班牙消費者意識到他們的送禮開銷會超過預算，26%的消費者傾向1月才送禮，以利用年末的折扣季進行採購。

而伴隨冗長假期而來的，還有無止盡的家族聚餐和朋友聚會。一般西班牙家庭最重視12月24日平安夜（Nochebuena）和12月31日跨年夜（Nochevieja）的兩頓晚餐，但是聖誕節和新年的午餐也不能隨便吃。

一般西班牙家庭最重視12月24日平安夜（Nochebuena）和12月31日跨年夜（Nochevieja）的兩頓晚餐，大部分中產家庭會趁此時多花點預算，採買平常較少吃的鮮蝦螃蟹等海鮮。圖中的西班牙火腿（Jamón），是西班牙人節慶晚餐必備開胃菜。（中央社）

大部分的中產家庭會趁此時多花點預算，採買平常較少吃的鮮蝦螃蟹等海鮮、上等的西班牙火腿（Jamón），吃大餐一定得搭配葡萄酒，而跨年夜當然要準備香檳來乾杯慶祝。

聖誕節的應景甜點包括杏仁糖磚（Turrón）、杏仁糖鬆（Polvorón）、杏仁甜糕（Mazapán）、豬油杏仁鬆糕（Mantecados），不可缺少，越多越好。儘管三王節的傳統糕點「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）價格一年比一年還貴，但不吃上一塊，就沒有過節的儀式感。

西班牙父母會在1月6日三王節（Día de Reyes）這天送禮物給孩子，全家人一起吃「國王蛋糕」（Roscón de Reyes）過節。（中央社）

各種「節慶必吃」加總起來，開銷果然驚人。記者往年的平安夜和跨年夜家庭晚餐也是無蝦不歡，今年面對物價上漲、荷包緊縮，家人正在考慮放棄海鮮、改吃烤雞。

採購禮物的心力和密集的家庭聚餐，除了造成經濟壓力，也帶來不小的心理壓力。

不少手頭不寬裕的家庭，為了買禮物給孩子，得靠小額借貸咬緊牙關過節。因此，許多西班牙人都將發財的夢想，寄託在總彩金為全球最高的西班牙年度聖誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）上。

購買「胖子樂透」是西班牙不可缺少的聖誕傳統，單張彩券20歐元（約21.5美元），頭彩得主每人可贏得稅前40萬歐元（約43萬美元）的高額獎金。

採買西班牙年度耶誕彩券「胖子樂透」（El Gordo）是西班牙不可缺少的耶誕傳統。位在馬德里的百年彩券行「馬諾利達女士」（Doña Manolita）多次開出頭獎，被視為最幸運的彩券行之一，每年12月都有冗長的排隊人潮。(中央社)

不過，「胖子樂透」的目的不在於創造少數大贏家，而是讓大多數人贏得小額獎金，或起碼不賺不賠。這很符合西班牙人注重「分享」的精神；家人、好友、同事、鄰居每年都會相約集資合買彩券，以享受一起期待開獎、一同慶祝中獎的喜悅。

位在馬德里的百年彩券行「馬諾利達女士」（Doña Manolita）多次開出頭獎，被視為最幸運的彩券行之一，每年12月都有冗長的排隊人潮。

中央社記者訪問剛從「馬諾利達女士」彩券行買到「胖子樂透」的卡門（Carmen）每年花費多少錢購買聖誕彩券，卡門表示，大約80歐元到100歐元（約86美元到108美元），但總是和親朋好友分享。

卡門告訴記者，她這天早上9時就抵達彩券行門口，排了5小時才買到。她說，這是她第8年來排隊買彩券，雖然要排很久，但是她沒得抱怨，畢竟每年都中獎。她還提到， COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 前，12月才有排隊人潮；疫情後，11月就大排長龍了。

面對聖誕節的沈重經濟壓力，多數西班牙人仍堅持花錢買幾張「胖子樂透」，買個夢想和希望好過節，這也算是西班牙人的「聖誕精神」。