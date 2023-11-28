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不怕迷路了 法國巴黎地鐵App「即時翻譯」站名、票種

中央社／巴黎27日綜合外電報導
巴黎地鐵有超過300個站。（Getty Images）
巴黎地鐵有超過300個站。（Getty Images）

法國巴黎地鐵在2024年巴黎奧林匹克運動會登場前推出即時翻譯應用程式（App），協助不知所措的外國旅客利用縱橫交錯的龐大運輸網。

法新社報導，巴黎地鐵有超過300個站，即使對本地人來說，也有一些站名不易找到或發音，對於不諳流利法語的人而言，搭乘地鐵更有可能變成一場夢魘。

巴黎夏季奧運將於2024年7月26日到8月11日舉行，預計將有數以百萬計不懂法語或英語的旅客到訪，其中多數將使用大眾運輸系統往來各大比賽場地之間。

巴黎大眾運輸公司（RATP）已為6000名地鐵各站員工配備能處理16種語言的即時翻譯應用程式Tradivia。

這款應用程式能將英語、德語、中文、印地語和阿拉伯語等的口頭問題翻譯成法語，好讓巴黎大眾運輸公司人員理解，然後再把回答翻譯成旅客所使用的語言。

巴黎大眾運輸公司的客戶體驗部門主管蓋多（Valerie Gaidot）說：「這是一個大問題，因為我們無法期待工作人員能回答所有語言的提問。」

這款應用程式專為巴黎地鐵打造，對於旅客容易混淆的各站站名、路線和不同票種及旅遊票種類都相當熟悉。

巴黎大眾運輸公司表示，「Google翻譯」（Google Translate）等通用軟體有時翻譯不出合理的地鐵用語，而Tradivia肯定比這些軟體好用得多。

巴黎大眾運輸公司先在3條城市路線上試用Tradivia，然後於今年夏天全線推行。

此外，月台特別廣播現有英語、德語、義大利語、西班牙語等4種語言，將於奧運開幕前添加中文和阿拉伯語。

預料在巴黎夏季奧運及帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）期間，會有大約1500萬人將造訪巴黎和周圍地區。

地鐵 奧運 Google

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