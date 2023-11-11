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冰島火山最快幾小時最慢1、2天恐噴發 當局撤村

中央社／雷克雅維克12日電
法新社報導，冰島西南沿岸市鎮格林達維克因地殼下的岩漿移動出現數百次地震，由於這是火山噴發前兆，當地已於今天一早進行疏散。（路透）
法新社報導，冰島西南沿岸市鎮格林達維克因地殼下的岩漿移動出現數百次地震，由於這是火山噴發前兆，當地已於今天一早進行疏散。（路透）

冰島預計幾小時或是幾天後即將有火山噴發情形，專家團今天警告，若是如此，首都雷克雅維克（Reykjavik）附近一個人口約4000的市鎮恐受到重創。

法新社報導，冰島西南沿岸市鎮格林達維克（Grindavik）因地殼下的岩漿移動出現數百次地震，由於這是火山噴發前兆，當地已於今天一早進行疏散。

格林達維克位在首都雷克雅維克西南方約40公里，鄰近斯瓦特森基（Svartsengi）地熱發電廠。這座地熱發電廠和不遠的一座淡水水庫，是雷克雅內斯半島（Reykjanes peninsula）上3萬居民主要的水電供應來源。

格林達維克附近還有觀光勝地藍湖溫泉（Blue Lagoon），這個深受觀光客喜愛的旅遊地點基於謹慎，已於這個星期初關閉。

冰島民間保護暨急難管理署（Civil Protection and Emergency Management）負責人芮尼森（Vidir Reynisson）說：「岩漿現在在非常淺的深度，我們因此預期最短幾小時內，至少幾天之內就會噴發。」

最可能的情況是格林達維克附近的地面出現裂縫開口。芮尼森說：「我們有一條約15公里長的裂縫，而我們認為，裂縫的任何地方都可能會發生噴發。」

然而，他並不排除發生海底噴發的可能性，若是這樣，可能會產生大量灰雲。

一次又一次的地震和地面隆起，已對格林達維克和周遭地區的路面和建築造成破壞。

社群網路還瘋傳一個格林達維克高爾夫球場草皮出現大裂痕的圖片。

擁有33個活火山系統的冰島，已於今天凌晨宣布進入緊急狀態，並下令格林達維克進行強制疏散行動。

冰島 觀光 火山噴發

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