秋日最適合到土耳其旅遊 5個必訪博物館帶你了解傳奇歷史

伊斯坦堡考古博物館。(圖：土耳其旅遊推廣發展局提供)

土耳其 現在正是溫暖的秋日，是這個國家最適合旅遊的時候。從愛琴海（Aegean）沿岸和幾乎仍是夏季的土耳其里維埃拉（Turkish Riviera）到風景秀麗的東部，豐富的地理環境提供了許多值得探索的地方，土耳其的 22 個聯合國教科文組織世界遺產 也充分說明了土耳其的悠久歷史。除此之外，土耳其提供了非凡的博物館 ，這些博物館象徵著他們所居住的城市，也揭示了安納托利亞（Anatolia）的傳奇歷史。

伊斯坦堡考古博物館內的石雕。(圖：土耳其旅遊推廣發展局提供)

伊斯坦堡考古博物館：歷史在那裡發生

坐落於托普卡帕宮（Topkapı Palace）的伊斯坦堡考古博物館，擁有豐富的文物，是世界上最富有的考古博物館之一。它擁有超過100萬件屬於鄂圖曼帝國晚期境內文明的文物。該建築群的主樓考古博物館是世界上為數不多的主要作為博物館建造的建築。

這座非凡的博物館收藏了從古代到羅馬時代末期的 Didyma-Milet 聖道的 Brankhit 雕像、（Kore and Kouros）年輕女孩和男孩雕像、Halicarnassus Mausoleum的獅子雕像、著名的佩加蒙（Pergamon）宙斯祭壇的阿佛洛狄忒頭像、亞歷山大大帝肖像、在阿弗羅狄西亞（Aphrodisias）,以弗所（Ephesos） 和米勒斯（Miletos）三個羅馬時期的大理石城市發現的雕塑作品。這座博物館也是奧斯曼·哈姆迪·貝伊在發掘過程中出土的大量文物的所在地，他是土耳其博物館學的創始人，也是19世紀該博物館的第一位館長。

其中之一是世界著名的亞歷山大石棺，它是在奧斯曼·哈姆迪·貝伊於1887年至1888年間在西頓國王墓地出土的。在這個引人注目的博物館裡的咖啡吧休息，俯瞰居爾哈內公園（Gülhane Park），享受它的優雅的建築，這是伊斯坦堡最美麗和最壯觀的新古典主義建築之一。

一個展現世界遺產的博物館：以弗所

位於伊茲密爾（İzmir）塞爾庫克（Selçuk）地區的以弗所古城是聯合國教科文組織的世界遺產，它是每個旅行者的行程之一。該地區持續有人居住了大約9000年，見證了希臘、羅馬、東羅馬、公國和鄂圖曼帝國的時代。

宏偉的以弗所博物館是土耳其最重要的博物館之一，收藏了以弗所的阿爾忒彌斯（Artemis）、帕里昂（Parion）、Isis和埃及神父等古代珍寶，還有厄洛斯與海豚和厄洛斯與兔子的雕像，厄洛斯和蘇格拉底的半身像，以及其他神話神的描繪。

以弗所考古遺址最近被列入了「未來永恆以弗所遺產計畫」的挖掘、修復和翻新工作的議程，從遺址出土的每一件文物都將增加博物館的輝煌。除此之外，新開放的以弗所數位體驗博物館給遊客提供了在數字環境下體驗以弗所古城歷史的機會，這是一段在古代虛擬世界中的獨特旅程。

安納托利亞的歷史之旅：安納托利亞文明博物館

安卡拉，土耳其的首都，是許多重要博物館的所在地：安納托利亞文明博物館，位於安卡拉城堡附近的兩座奧斯曼帝國建築中。該博物館在1997年被命名為「歐洲年度博物館」，按時間順序展示了安納托利亞從過去到現在的文明文物。

博物館的收藏跨越許多時期，從赫梯人（Hittites）到佛裡吉亞人（Phrygians），安納托利亞最偉大的文明之一，並包括文物從舊石器時代，銅器時代和古代青銅時代，和亞述貿易殖民地，老赫梯和赫梯帝國時代，以及從弗裡吉亞王國，晚期赫梯王國和烏拉爾圖（Urartian）王國。安卡拉的時代和古典時期還展示了從戈迪安（Gordium）古城發掘出來的文物，上個月被聯合國教科文組織世界遺產名錄列為土耳其的第21個遺產。

安納托利亞文明博物館。(圖：土耳其旅遊推廣發展局提供)

土耳其裡維艾拉的寶石：安塔利亞博物館

土耳其最大的博物館之一是在安塔利亞，土耳其里維埃拉的中心，每年有300天明媚陽光的照射。安塔利亞博物館是一個綜合體，致力於展示安塔利亞境內的利西亞（Lycia）、潘菲利亞（Pamphylia）和佩爾蓋(Perge)三個古文化區域。

它在1988年獲得了「歐洲委員會年度最佳博物館」獎，從而證明了它的價值。博物館的藏品包括一些從國外返回土耳其的重要文物。今年早些時候從美國返回的總共12件文物，包括Bubon古城的Septimius Severus雕像、佩爾蓋的兩個雕像頭像和恰塔霍裕克（Çatalhöyük）的母親女神，現在可以在他們的祖國安塔利亞博物館看到。

美麗的馬賽克收藏品：加濟安泰普博物館

Zeugma古城是羅馬時期最大、人口最多的城市之一，你可以在世界上最大的馬賽克博物館之一的Zeugma馬賽克博物館探索挖掘出來的文物。火星的戲劇雕像阿瑞斯、戰神和世界著名的「吉普賽女孩馬賽克」是在這個華麗的博物館展出的作品。