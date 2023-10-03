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西班牙聖家堂蓋了140年終於快完工 就等最後一座基督塔

編譯田思怡／即時報導
聖家堂的福音書作者馬太塔樓9月27日安置最後一座雕像，隔天，福音書作者約翰塔樓頂部冠上一座老鷹雕像，兩座塔樓已完工。(Getty Images)
聖家堂的福音書作者馬太塔樓9月27日安置最後一座雕像，隔天，福音書作者約翰塔樓頂部冠上一座老鷹雕像，兩座塔樓已完工。(Getty Images)

CNN報導，由西班牙加泰隆尼亞著名建築師高第（Antoni Gaudí）設計建造、蓋了140年的巴塞隆納聖家堂（Sagrada Familia）終於快要完工了，近日第四座和第五座中央塔樓完成，等到第六座，也是最後一座塔樓在2026年完工，就大功告成，將取代德國烏姆大教堂（Ulm Minster）成為世界最高教堂。

聖家堂自1882年開始建造，高第原本要建18座大塔樓，每一座象徵不同的聖經人物，包括12門徒、4位福音書作者、聖母馬利亞和耶穌基督。

上月27日，福音書作者馬太（Matthew the Evangelist）塔樓的最後一座雕像安置完成，隔天，福音書作者約翰（John the Evangelist）塔樓頂部冠上一座老鷹雕像。

福音作者馬可和路加（Mark and Luke）塔樓去年已分別冠上獅子和狐狸雕像。

聖家堂29日在臉書宣布，「四座福音書作者的塔樓已完成。我們很快就要慶祝這座建築的里程碑！」

聖家堂預定11月12日舉行啟用彌撒，屆時四座福音書作者塔樓將點亮，直到耶誕節

聖母馬利亞塔樓已於2021年完成，塔高138公尺，頂部冠以巨大的12角星。四座福音書作者塔樓高度均為135公尺。

最後一座象徵耶穌基督的塔樓將有172.5公尺高，頂部將冠上17公尺高的十字架。

高第1926年去世時，聖家堂只建了10-15%，工程進度原已緩慢，又被1930年代末的西班牙內戰打斷。高第的墓位在聖家堂地下，他的設計圖和模型大部分被摧毀。

目前的設計是根據未被摧毀和重建的資料，以及依照原始設計的想像。

耶誕節 加泰隆尼亞 德國

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