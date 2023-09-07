看獨特風景和熱氣球體驗 土耳其卡帕多奇亞列旅遊清單

The Three Beautiues仙女煙囪。（圖：土耳其旅遊推廣發展局提供）

卡帕多奇亞（Cappadocia）以其超凡脫俗的風景，被所有土耳其 遊客納入遊覽的願望清單。這裡形成的獨特岩層、擁有數十米隧道的宏偉地下城市、由岩石雕刻而成的房屋、教堂、修道院、獨一無二的熱氣球 體驗以及夢幻般的洞穴酒店都是遊客們無法抗拒的理由。每當秋季來臨，平均氣溫會下降至溫和的水平，大自然開始呈現棕色，卡帕多奇亞也開始以其最好的面貌迎接遊客。

熱氣球上的天空之旅

漂浮在空中的彩色熱氣球是卡帕多奇亞的綜合活動之一。清晨起飛的熱氣球可以讓您在800米的高空看到舉世聞名的仙女煙囪（Fairy Chimneys）。這場天空之旅能夠為那些喜歡在旅行中拍攝照片和視頻的遊客提供了一個絕佳的留念機會。

卡帕多奇亞熱氣球。（圖：土耳其旅遊推廣發展局提供）

秋季的仙女煙囪

提起卡帕多奇亞，人們首先想到的就是歷經數千年形成的仙女煙囪。數百萬年來，火山噴出的熔岩和火山灰形成的軟質層經過風雨的塑造，形成了今天的仙女煙囪。這些火山包括Erciyes（埃爾西耶斯）火山、Hasandağ（哈桑達）和Güllüdağ（古呂達）火山。雖然仙女煙囪四季的風貌都令人驚嘆，但其實參觀和欣賞這片的完美風景的最佳時間是9月和10月。當卡帕多奇亞進入秋天時，溫和的天氣會讓這趟旅程更加難忘和舒適。

奇妙的地下之城

Göreme（格萊梅）露天博物館於1985年被列入聯合國 教科文組織世界遺產名錄，是卡帕多奇亞最重要的景點之一。格萊梅以其早期基督教時期的修道院和教堂而聞名，而這些修道院和教堂牆壁上雕刻的壁畫受最受尊敬的聖徒啟發而設計的。

Kaymaklı地下城市。（圖：土耳其旅遊推廣發展局提供）

公元前7世紀至8世紀的地下城市是卡帕多奇亞最著名的景點之一，能夠讓遊客在體驗自然、歷史的魔力的同時，欣賞該地區古代建築大師的傑作。這些地下城市，包括卡伊馬勒（Kaymaklı）,代林庫尤（Derinkuyu），科納克（Özkonak）和馬澤（Mazı）都是由凝灰岩雕刻而成，包含房間，大廳、酒窖、食品倉庫、廚房、穀倉、通風區和寺廟，能夠同時容納數万人。

該地區其他引人注目的地標還有奧塔希薩城堡（Ortahisar Castle），世界上最早的多層定居點之一；以駱駝形狀的仙女煙囪而聞名的Devrent 山谷；由三個相鄰的仙女煙囪組成的Üç Güzeller仙女煙囪，分別被視為父親、母親和孩子的象徵。僧侶葡萄園（Paşabağı）是最著名的童話煙囪的所在地，Mustafapaşa小鎮被聯合國世界旅遊組織納入世界上最好的旅遊村名單，也是卡帕多奇亞的必遊之地。

洞穴酒店的奢華體驗

卡帕多奇亞的豪華洞穴酒店與該地區令人嘆為觀止的風景完美融合，旨在為遊客提供一次千載難逢的住宿體驗。洞穴酒店將煙囪的神秘設計和現代化的舒適氛圍融為一體。在這個涼爽的季節裡，一邊品嚐當地的葡萄酒，一邊欣賞日落美景，成為了遊客在此地最適宜做的事情。您可以在岩石環繞的室外游泳池裡暢遊開啟新的一天，或是在水療中心做一個放鬆的按摩舒緩疲憊。

豪華洞穴酒店。（圖：土耳其旅遊推廣發展局提供）

歷史悠久的釀酒傳統

只有在卡帕多奇亞這個擁有數千年葡萄釀酒傳統的地區，才能品嚐到正宗美味的葡萄酒。與天然火山凝灰岩混合的土壤豐富了安納托利亞（Anatolia）本地葡萄的味道，培育出如牛眼葡萄（Öküzgözü）、卡萊斯（Kalecik Karası）、波茲卡雷（Boğazkere）、娜林希（Narince）和埃米爾（Emir）等優質葡萄的獨特風味。在本趟旅行中，您還可以參觀全年開放的酒莊，參加由知名釀酒師組織的品酒活動。

當地特色佳餚

卡帕多奇亞擁有非凡的地理位置，也是美味佳餚的故鄉。卡帕多奇亞的獨特菜餚陶罐烤肉（Testi Kebab），以其烹煮的陶器而聞名。肉類、蔬菜和扁豆被裝在在密封的陶罐裡，並被放在傳統的火爐中慢慢烹製。

建議您嘗試的其他當地美食還包括內夫謝希爾餃子（Nevşehir mantısı）；Köftür（一種加了當地葡萄汁的土耳其軟糖）用該地區葡萄的葡萄汁製成的土耳其軟糖；奶酪（Kuru Kaymak）通常與有機蜂蜜一起食用的乾奶油；Tereyağlı un helvasyi麵粉加黃油。