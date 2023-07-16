我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣

阿拉斯加發生規模7.4強震 民眾驚恐奔逃被拍下

熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣

編譯高詣軒／即時報導
大量觀光客4日到訪希臘雅典的帕德嫩神廟。(美聯社)
大量觀光客4日到訪希臘雅典的帕德嫩神廟。(美聯社)

歐洲近期面臨驚人熱浪，但許多人可能還是想來趟夏日歐洲度假之旅。有線電視新聞網（CNN）訪問多名旅行公司人員、專家和旅遊達人，整理出數項可能在歐洲之旅中省錢的祕訣，首先就是慎選購買機票的時機。

針對北美到歐洲的機票價格，協助搜尋機票的Going.com網站人員那斯楚（Katy Nastro）表示，若出發最後一刻才訂機票，通常會比較昂貴；不過若選擇8月下半前往而非7月，機票應會便宜許多，因為屆時夏天將結束，學校也將開學。

而抵達歐洲後，隨著飯店費用和機票票價在今夏攀高，或許可以選擇以郵輪方式暢遊歐洲。郵輪評論網站「Cruise Critic」總編輯麥丹尼爾（Colleen McDaniel）表示，對於希望以搭機以外方式旅經歐洲多個地點的遊客，郵輪應是比陸路有更高性價比的選擇

若較希望以陸路旅遊，奢華旅遊顧問集團「Fora」共同創辦人瓦茲蓋斯（Henley Vazquez）表示，多數赴歐旅客都有想好景點，今夏不妨選擇造訪可以鐵路連結的城鎮，這樣就可以省下多趟機票或租車費用。

另據其他專家指出，若沒有預定好下榻地點，抓準最後一刻前的折扣訂房機會可能有助於省下住宿費，建議可在旅遊時間、地點上保留彈性。另外，選擇到訪較不熱門的「次級」城市或許也有助於幫助節省開銷，並帶來獨特的經驗。

郵輪 租車 熱浪

上一則

搭長途飛機買「機上漫遊」好嗎？ 網一面倒勸退

延伸閱讀

全美16州高溫警報 16日恐打破多項天氣紀錄

全美16州高溫警報 16日恐打破多項天氣紀錄
迎毀滅性熱浪…新法卻禁給「喝水歇息」時間 建築工批德州政策殺人

迎毀滅性熱浪…新法卻禁給「喝水歇息」時間 建築工批德州政策殺人
酷暑傷身傷經濟 印度番茄價比汽油 以色列總理脫水送醫

酷暑傷身傷經濟 印度番茄價比汽油 以色列總理脫水送醫
創紀錄熱浪橫掃全球 美國、歐洲、日本無一倖免

創紀錄熱浪橫掃全球 美國、歐洲、日本無一倖免

熱門新聞

史塔克搭乘的飛機里程數約達3700萬公里，相當於地球到月球來回48趟。（Getty Images）

花51萬買「終生頭等艙」新州狂男30年里程可來回月球48趟

2023-07-11 02:40
雅典衛城在疫情解封後人潮再度暴增，為了紓解蜿蜒的排隊人龍，當局預計最快7月底實施人流管制措施。(Getty Images)

雅典衛城人山人海 每天擠1.7萬遊客、有人排隊昏倒 當局祭人流管制

2023-07-10 04:30
泰姬瑪哈陵是世界七大奇景之一，現在用Google Maps就能進入一睹其風采。（取材自ingimage）

在家就能參觀泰姬瑪哈陵 教你用Google Maps一探究竟

2023-07-14 02:45
網友好奇「機上漫遊服務」是否值得申請，引發討論。圖為示意圖。（取材自ingimage）

搭長途飛機買「機上漫遊」好嗎？ 網一面倒勸退

2023-07-16 02:45
在夏日旅遊旺季高峰期間，義大利機場地勤人員以及在比利時的歐洲廉航瑞恩航空（Ryanair）機師舉行罷工。路透

義大利及比利時航空業罷工 數以千計旅客滯留

2023-07-15 12:04
旅遊勝地峇里島明年起將向入境遊客徵收旅遊稅。(歐新社)

峇里島2024年起開徵旅遊稅 用於文化保存

2023-07-13 13:19

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴
才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處
路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭

美日聯合保台 日本卻對「參戰」這件事一直不點頭