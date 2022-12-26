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按文化價值收費 義大利「博物館門票」考慮漲價

中央社／羅馬27日專電
圖為羅馬競技場。（路透）
圖為羅馬競技場。（路透）

義大利文化部長桑朱利亞諾26日接受媒體採訪時指出，文化是再次啟動義大利經濟的基礎，並宣布為保護古文物等，將採取提高門票收費措施，以強化文化資產的保護。

桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）接受國營Rainews24電視台採訪時，談到義大利博物館的門票收費相較其他國家顯得過於便宜，未來必須思考如何維護國家現有文化資產，使其文化價值得到認可。

他舉例，法國羅浮宮（Louvre Museum）的門票比烏菲齊美術館（Uffizi Gallery）貴，但羅浮宮的文化價值真的高於烏菲齊美術館嗎？

桑朱利亞諾認為，應該透過博物館和著名建築的門票收費來維護目前文化資產和博物館的結構。透過收費，義大利的藝術和文化可以轉換為真正的經濟資源，未來文化資產可獲得更多認同。

他先前參訪羅馬競技場（Colosseum）時所指出，「義大利是一個文化強權國家，文化將是再次啟動義大利經濟的基礎」。

桑朱利亞諾在電視節目中評估義大利目前文化遺產的情況，以及政府可以如何強化藝術資產運用，從「週日逛博物館」（Domenica al museo）政策，每個月的第一個星期日可免費參觀文化部指定的博物館、歷史遺跡公園以及國立文化觀光地，讓民眾可以越來越接近國家藝術資產。

另外，他也說，吸引觀光客至義大利、提高門票收費，文化資產應如何妥善運用與保存，是當地政府值得思考的課題。他也再次強調，歷史文化遺跡必須受到保護和保存，才能確保有品質的對外開放。

義大利 博物館 觀光

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