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義大利迎來聖誕節慶 遊客眾多扒手猖獗

中央社羅馬11日專電
義大利聖誕節慶12月8日起展開，盜竊與扒手案件日益飆升。圖為威尼斯的商店。(美聯社)
義大利聖誕節慶12月8日起展開，盜竊與扒手案件日益飆升。圖為威尼斯的商店。(美聯社)

義大利聖誕節慶12月8日起正式展開，國內外遊客近日陸續抵達羅馬過節。羅馬的憲兵隊（Carabinieri）在檢察官協調下，加派人手巡視，以遏止日益飆升的盜竊與扒手案件。

「今日羅馬」（Roma Today）今天報導，觀光客湧入首都羅馬，在威尼斯廣場與附近購物區觀光。小偷和扒手利用首都美景和聖誕燈飾，趁著群眾分散注意力時，下手偷竊。

憲兵隊目前已逮捕8人。義大利憲兵隊職責除了管理軍隊外，也協同警察維持社會治安。

首起破獲竊案發生在羅馬地鐵B線內的加富爾站（Cavour）月台上，憲兵指揮官看到3名年輕女子，從義大利遊客的手提包中偷走錢包。他立即逮捕現行犯，並將贓物追回歸還受害者。

另兩起竊案發生在威尼斯廣場附近購物區與聖勞倫斯（San Lorenzo）火車站。憲兵逮捕一名22歲居無定所的外國女子，她偷了一位正忙著從貨架上挑選衣服的外國遊客證件夾；兩名古巴公民意圖竊取一位正在試衣服的義大利學生外套口袋中的手機，也當場被逮捕。

另外，兩名均為34歲有前科且無家可歸的羅馬尼亞公民被逮捕。軍警察覺到這二人不斷在人群中可疑徘徊，對因拍照而分心的女性下手，偷走背包。之後軍警在翁貝托一世橋（Ponte Umberto I）附近攔截這兩人。

此外，在人民廣場（Piazza del Popolo），一名34歲的婦女瞄準一名未值勤的憲兵，她與同夥試圖打開夾克拉鍊竊取錢包，所幸這位憲兵及時發現並立即阻止，當場逮捕這名婦女，但同夥在逃。

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