我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克買推特後...裁員、清假帳號、變西方版微信？

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

超美巴黎打卡點 萬寶龍4810 Suite專賣店美型新亮相

記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍4810 Suite已在鄰近凱旋門的香榭大道上，嶄新營業。（圖：萬寶龍提供）
萬寶龍4810 Suite已在鄰近凱旋門的香榭大道上，嶄新營業。（圖：萬寶龍提供）

萬寶龍（Montblanc）宣布位於巴黎香榭大道、鄰近凱旋門的4810 Suite專賣店全新營業，透過嶄新的設計語彙、照明與涵蓋皮件、書寫工具、鐘表、旅行等全品項，帶來全新的巴黎生活風格買物提案。

營業時敞開的鏤空窗花大門以幾何形狀交織而成，同時內鑲入多個萬寶龍金色筆尖裝飾。落塵區的地磚則以馬賽克拼接而成，銘記了MONTBLANC SUITE 4810 PARIS等字樣，同時門把再以黑色中空的六芒星造型，像是打開之後、就要領人踏入一方工藝美學的殿堂。

大門的Montblanc Suite 4810 Paris馬賽克地磚，其4810...
大門的Montblanc Suite 4810 Paris馬賽克地磚，其4810意味了萬寶龍創始時的白朗峰高度，也象徵品牌持續攀登工藝與美學高峰的決自我期許。（圖：萬寶龍提供）

整間店面再分為大廳、書寫沙龍（Salon Écriture）與鐘表沙龍（Salon Horlogerie）、行李間（La Bagagerie）、4810套房（Treasure Room）等多個區域。大廳的牆面主色系運用了黑與金色並加以線框或太陽紋飾，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格。21瓶彩色墨水裝飾的牆面，透過色彩將墨水瓶變身裝置藝術。圓弧的線條則散落在高腳桌、邊櫃、黃銅桌燈等不同角落，加上運用大量的白色與間接照明，讓身處期間的感受更為和諧、放鬆。

入口處黑色、金線的牆面，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格。（圖：萬寶龍提...
入口處黑色、金線的牆面，頗有1920、1930裝飾藝術時期的風格。（圖：萬寶龍提供）

21瓶彩色墨水裝飾的牆面，透過色彩將墨水瓶變身裝置藝術。（圖：萬寶龍提供）
21瓶彩色墨水裝飾的牆面，透過色彩將墨水瓶變身裝置藝術。（圖：萬寶龍提供）

圓弧的線條散落在高腳桌、邊櫃、黃銅桌燈等不同角落，加上運用大量的白色與間接照明，...
圓弧的線條散落在高腳桌、邊櫃、黃銅桌燈等不同角落，加上運用大量的白色與間接照明，讓身處期間的感受更為和諧、放鬆。（圖：萬寶龍提供）

整體店面最令人期待的則莫過於4810套房，在此處將能欣賞高藝術價值的稀有書寫工具：他們集結了琺瑯、寶石鑲嵌、彩漆、精雕，並向無數世界文學名著、文豪致意。在任想像力遨遊的同時，還能近距離飽滿巴黎地標美景：凱旋門的壯闊景致。

4810套房（Treasure Room）將能欣賞高藝術價值的稀有書寫工具，並遠...
4810套房（Treasure Room）將能欣賞高藝術價值的稀有書寫工具，並遠眺巴黎地標：凱旋門的壯闊景致。（圖：萬寶龍提供）

萬寶龍全球執行長Nicolas Baretzki則為此表示：品牌不斷增加各種不同管道，以讓整體的零售體驗更加完美豐富。「Montblanc Suite 4810是酒店與零售的美麗邂逅，有著豪華精品酒店的多功能特色，充滿意想不到的元素，驚艷我們的客人，並鼓勵他們時常回到這個賓至如歸的地方。」萬寶龍4810 Suite地址為：152 Ave des Champs-Elysées, Paris，每日營業時間為上午10時30分至晚上7時30分，周日則為中午12時30分至晚上6時。

上一則

草間彌生南瓜直島重新亮相 外觀不變、強化抗風雨能力

延伸閱讀

普通中國花瓶竟是18世紀藝品 價值狂翻4000倍

普通中國花瓶竟是18世紀藝品 價值狂翻4000倍
蕭亞軒巴黎時裝周跛腳、杵拐杖 僵臉歪嘴引熱議

蕭亞軒巴黎時裝周跛腳、杵拐杖 僵臉歪嘴引熱議
諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎

諾貝爾物理學獎揭曉 美法奧3學者共同獲獎
周杰倫合體球王梅西 粉絲狂喊：夢幻聯動

周杰倫合體球王梅西 粉絲狂喊：夢幻聯動

熱門新聞

香港將宣布全面恢復正常，港府將派發50萬張機票吸引全球遊客。（中通社）

港媒：港府將發50萬張免費機票 吸引全球旅客到港一遊

2022-10-03 22:59
空姐席亞拉分享能夠「免費升等頭等艙」的小撇步。（取材自TikTok）

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

2022-09-27 04:45
瑞典公司OceanSky計畫在2024年航行第一艘空中遊輪，從挪威飛到北極。(OceanSky Cruises官網)

快看世界／奢華旅途新玩法？瑞典公司2024年推空中遊輪

2022-09-27 12:20
颶風伊恩侵襲佛羅里達州西南部海岸並挾帶強風暴雨，航空公司29日宣布再取消近2000個美國航班，自27日以來已經有5000多個航班被取消。（Getty Images）

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

2022-09-28 23:41
河內市火車街是越南知名的國際旅遊景點，不少西方背包客常來朝聖，但河內市當局以鐵路安全因素為由下令封鎖火車街。當地業者希望火車街能重啟，但這項提議已被鐵路有關單位否決。(中央社)

越南河內「火車街」掰了 鐵路單位否決重啟提議

2022-10-02 13:49
圖為今年5月時在多倫多皮爾遜國際機場候機室擠滿了旅客。路透

加拿大也開放國境 10/1起解除所有入境防疫限制

2022-09-26 12:45

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子