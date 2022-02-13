「人民議堂」巴黎傳統咖啡館 不敵社會變遷逐漸消失

講到巴黎咖啡館，許多人想到的是人文氣息濃厚的塞納河左岸、白衣黑背心服務生端著盤子，動作俐落地招呼客人。然而根據調查，不敵社會變遷與租金，巴黎傳統咖啡館正快速地逐年減少。(中央社)

講到巴黎咖啡 館，你想到的畫面是什麼？許多人想到的是人文氣息濃厚的塞納河左岸、白衣黑背心服務生端著盤子，俐落地穿梭在桌與桌之間；或是像電影「午夜巴黎」中文人雅士川流不息，在咖啡館氣氛熱絡討論的場景。

加上好幾年前「左岸咖啡館」一系列取景巴黎的成功廣告，法國咖啡館在台灣人心中逐漸成了優雅、人文、生活的代名詞。

正宗法國Café，其意義可不只是咖啡館，而是從早晨咖啡到夜晚酒吧，外加午晚餐的全天一條龍服務，稱為「咖啡-酒吧-餐廳」可能還更貼切。因此，咖啡館內更真實的畫面是，街坊鄰居在吧檯旁或站或坐，早上手裡端著的濃縮咖啡，傍晚時則換成晚餐前的開胃酒。

法文甚至以吧檯上鍍著的「鋅」（zinc）當作咖啡館或酒吧的代名詞，在沒有網路的年代，人們在這裡互相問候、交換情報、辯論議題。這裡成了社會生活的中心，成了巴黎的靈魂。

法國現代小說之父巴爾札克（Honoré de Balzac，1799-1850年）曾將咖啡館的吧檯比喻為「人民的議堂」。連流咖啡館，成了巴黎中產階級生活的藝術，而法國酒館與咖啡館協會（Bistrots et Cafés de France）近年也在努力爭取讓咖啡館成為聯合國教科文組織（UNESCO）認可的非物質文化遺產。

但你知道嗎？其實占據法國人生活重要部分的傳統咖啡館如今正走向消逝之路。

根據區域貿易產業服務觀察中心（Crocis）近日公布的研究，巴黎地區的咖啡館數量從2002年的1907間到如今的1410間，過去20年間減少約26%。

研究報告負責人戈爾貝（Bénédicte Gualbert）向「巴黎人報」（Le Parisien）談到咖啡館數量驟減的原因，他表示，近年來咖啡館遭遇快餐店的激烈競爭，包括連鎖速食店、超市、土耳其烤肉（kebab）等，城市用餐選擇日新月異，傳統的咖啡館和快餐店就出現此消彼長的狀況。

回想起來，早年我和朋友常趁著午餐或下午休息時間到咖啡館戶外區，肩並肩坐著，邊欣賞著人來人往，邊談論生活工作的種種。有時要和朋友討論正事，自然也是相約咖啡館。小圓桌、充滿歲月痕跡的牆面與狹小的樓梯與廁所，是巴黎咖啡館的標準配備。

但我發現，從5、6年前開始，和朋友們越來越常約在更開放明亮的連鎖咖啡店，或是近幾年如雨後春筍般出現的台灣珍珠奶茶店。原來我選擇的轉變，也間接印證了巴黎民眾消費習慣的改變，共同造就巴黎咖啡館消失的正在進行式。

而新的消費習慣也是獨立傳統咖啡館驟減的另一個原因。戈爾貝說，2000年起，法國工時從每週39小時縮減為35小時，人們因此減少午餐時間，「然而咖啡館卻沒有真的依照客戶期待而轉型，例如外帶或提供更方便食用的餐點」。另外，要喝咖啡越來越容易，辦公室甚至有投幣咖啡機；下了班到酒吧小酌的人也少了，大部分人都回家喝，也避免酒後開車。

說起巴黎咖啡館的歷史，其實與法國社會的變動密不可分。1669年，鄂圖曼帝國大使把咖啡豆進獻給法王路易十四，卻被嫌棄太貴也太苦。不過兩名亞美尼亞商人卻看見商機，他們在巴黎拉丁區聖日耳曼市集租了間攤位讓大眾嚐鮮，迅速收穫成功。

西西里青年Francesco Procopio dei Coltelli被他們說動，1686年開設全法國第一間咖啡館--普羅柯佩咖啡館（Le Procope）。300多年間，作家伏爾泰（Voltaire，1694-1778年）、哲學家盧梭（Jean-Jacques Rousseau，1712-1778年）等人頻繁出入，帶動風潮。雖曾易主，但咖啡館至今仍在同一地址屹立不搖。

18世紀末法國大革命期間，咖啡館成了革命思想的騷動殿堂，各黨各派都有常去的咖啡館，涇渭分明。過去也常駐足咖啡館的拿破崙（1769-1821年）掌權後，因深知思想在此傳達的速度，所以派耳目蹲點，監視人們的言論。

19世紀初，巴黎共有3000家咖啡館，是如今的兩倍。19世紀末起，雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、梵谷（Vincent van Gogh）、西蒙波娃（Simone de Beauvoir）、沙特（Jean-Paul Sartre）等知識分子、藝術家相聚巴黎咖啡館雜談辯論、激盪創意，引領藝文潮流，醞釀成至今仍令人嚮往的法國咖啡文化。

但法國餐飲業者協會（AFMR）主席方登（Alain Fontaine）也說，這個能讓民眾討論、相遇、重塑世界、「共同生活」的珍貴傳承已瀕臨危險。「這是逃離孤單與歧視的大門；在咖啡館裡，沒有社會差距，所有人得到的服務都一樣。幾分鐘內，吧檯旁的人就會聊了起來，把敬語拋在一邊」。在他看來，早在臉書（Facebook）之前，咖啡館就是法國的第一個社群 網絡。

為一探虛實，我找了幾間老巴黎的傳統咖啡館，想聽聽他們怎麼說。

1930年開業「調色盤」（La Palette）咖啡館裡的工作人員告訴我，近年傳統咖啡館的確不斷消失，「很多時候，人們更傾向在辦公室喝咖啡或快速吃點午餐，不太願意花時間來咖啡館了」。但作為名列法國歷史建物名錄的古蹟咖啡館，他們很幸運地並未遭受到太多影響，不僅有老顧客，還有朝聖者。

然而，不是每間傳統咖啡館都能擁有這樣的光環。

另一天，我走進杜樂麗花園附近小巷弄內的一間道地老巴黎咖啡館Au Petit Bar，放著5角歐元（約0.6美元）花生投幣販賣機的吧檯旁幾張高腳椅，整間咖啡館擺上5張米黃色的桌椅，有些侷促陳舊。但一走進店內，老闆充滿笑容的問候，讓人頓時間放鬆不少。

我選了張吧檯旁的桌椅，點了當日甜點自製草莓塔。

「你考慮太久啦，我要把塔給這位小姐囉」，滿頭白髮的老闆米歇爾（Michel）轉頭向吧檯座上一位40出頭的帥哥說道。

看來我搶到了最後一個珍貴的草莓塔，趕緊跟棕髮的帥哥說聲不好意思。「沒關係，我常來。很好吃喔」，他笑答。

接著我問起最近關於傳統咖啡館沒落的新聞，帥哥馬上搭腔，十分肯定地說，「是啊，像這樣的道地咖啡館都要消失了，前面轉角原還有一間，也是去年關了」。

依據帥哥的觀察，其中一個原因就是整個大巴黎房價水漲船高，店面已經不是一般獨立傳統咖啡館能負擔得起的，只好紛紛熄燈撤守。而店面也都轉租給付得起房租的連鎖企業或大型商家。

老闆米歇爾同意，他說，在新型咖啡館中，最具象徵意義的吧檯再不復見，「因為拆掉吧檯，可以有更多空間放桌子，比較能賺錢」。

右手邊一位原本很安靜的70多歲老先生看我對過往如此興致高昂，便開始跟我分享屬於他黃金年代的咖啡館。對他來說，咖啡館是一門生活的藝術（art de vivre），從上班前來杯咖啡，到下了班開胃酒與晚餐，咖啡館推動了過去人們的日夜運轉，與生活息息相關。

而現在咖啡館的氛圍則是最大的轉變。這位剛好也叫米歇爾的熟客說，過去咖啡館內，無論認識不認識，大家都會互相搭腔接話，陌生人跟朋友，也只有一杯咖啡的距離。「就像你一樣，大家不也是跟你聊了起來嗎」，一旁擦杯子的老闆很自然地加入討論。

「現今咖啡館裡，大家都各忙各的，充滿距離，不再有以前的那種熱絡與歡樂了」，這也是他倆的共同結論。

老闆說，傳統咖啡館沒落的跡象早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 前就已開始，但疫情和遠距工作更加速它的消失。

我問兩位米歇爾，傳統咖啡館消失的頹勢有可能挽回嗎？

熟客米歇爾搖搖頭，嘆道：「一切都變了，一切都變了，而我也老了，只剩下回憶。」老闆米歇爾也認為勢不可擋，「我想趨勢會繼續下去，這就是潮流，但我們也會堅持到不能再做的那一天為止」。

一下午，我們聊了咖啡館、聊他們的家鄉，也聊台海危機。道別前，老闆問我：「這篇文章刊登後，你會跟我們說吧？」

一般來說，我都是透過電子郵件寄上連結，但話到嘴邊，覺得有些不合時宜，嚥了下去。「會啊，我會帶著網路上的報導來給你們看」，我說。

兩位米歇爾老先生笑道：「太好了，這樣你就能回來找我們了。」

第一次覺得，沒有辦法寄email，其實也滿好的。