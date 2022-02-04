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緬懷鄂圖曼帝國崛起 古裝哨兵陵寢換崗真吸睛

中央社瑟於特4日專電
土耳其國父陵位在安卡拉巿區山丘上。陵墓整體建築氣勢雄偉，是到訪安卡拉的遊客必到之處。中央社
土耳其國父陵位在安卡拉巿區山丘上。陵墓整體建築氣勢雄偉，是到訪安卡拉的遊客必到之處。中央社

鄂圖曼帝國開國蘇丹奧斯曼一世和他父親的陵寢，700年後的今天由古裝哨兵守護。身形魁偉的士兵穿戴毛皮帽、皮甲和靴子，手持劍、斧站崗，英姿勃發，更讓人發思古之幽情。

「我們的士兵戴著土耳其人的傳統毛皮帽，手持劍或斧等傳統武器，穿上鄂圖曼士兵的長袍大衣，上半身外罩皮甲，腳上穿著靴子。」奧茲康（Belgin Ozkan）說：「以這身裝扮在此執勤衛哨，緬懷我們的歷史。」

奧茲康是土耳其西北部比萊吉克省（Bilecik）瑟於特鎮（Sogut）埃爾圖魯爾加齊（Ertugrul Gazi）陵墓的解說員。埃爾圖魯爾加齊就是鄂圖曼帝國開國蘇丹奧斯曼一世（Osman I）的父親。

鄂圖曼帝國曾經稱霸3大洲、威震數百年，瑟於特鎮是它的發祥地，也是1299年到1335年間帝國第一個首都。埃爾圖魯爾加齊約於1280年逝世，奧斯曼一世在此為父親建造陵墓。

700多年後，比萊吉克省政府2017年間開始安排當地憲兵隊成員穿戴鄂圖曼士兵軍服和配件，手持帝國時期傳統武器，對陵寢執衛哨勤務。前往謁陵的民眾無不把握機會觀禮整點衛兵交接儀式。

每天快到整點的時候，著古裝的兩名士兵由穿當代軍裝的禮兵引導，威武進場，與前一班衛哨交接。完成儀式後，民眾爭相與身材高大、英挺帥氣的古裝衛兵合影，並且進入墓室追思緬懷。

身形魁偉士兵穿戴毛皮帽、皮甲和靴子，手持劍或斧，在埃爾圖魯爾加齊陵墓站崗。埃爾圖...
身形魁偉士兵穿戴毛皮帽、皮甲和靴子，手持劍或斧，在埃爾圖魯爾加齊陵墓站崗。埃爾圖魯爾加齊是鄂圖曼帝國開國蘇丹奧斯曼一世的父親。中央社

奧茲康告訴中央社記者，熱門歷史劇「帝國崛起：埃爾圖魯爾」（Dirilis: Ertugrul）和「創立：奧斯曼」（Kurulus: Osman）締造高收視率後，前往謁陵的民眾增加了好幾倍。由於這些土劇紅到海外，甚至還吸引外國觀光客造訪陵寢。

瑟於特鎮的伊瑪目尤爾特魯（Ali Yurtlu）告訴中央社記者，奧斯曼一世的先祖落腳之前，當地原來是安納托利亞的希臘聚落。過游牧生活的鄂圖曼土耳其人定居當地後，與希臘人共存，並且發展成為威陣八方的強盛帝國。

他說：「想親見帝國最早奠基之所的遊客，來到這裡不會失望。」

除了埃爾圖魯爾加齊陵墓之外，奧茲康指出，土耳其全境由軍人擔任哨兵並有換崗儀式供民眾觀禮的陵寢共有3處，另外兩處為西北部布爾薩（Bursa）的奧斯曼一世陵和安卡拉的土耳其共和國國父陵；前者也由古裝哨兵值勤，後者則由穿著當代軍服的三軍擔任禮兵。

帥氣英挺的哨兵在安卡拉的土耳其國父陵值勤，每天在廣場上進行的哨兵交接儀式已成為安...
帥氣英挺的哨兵在安卡拉的土耳其國父陵值勤，每天在廣場上進行的哨兵交接儀式已成為安卡拉旅遊的一大亮點。中央社

守護凱末爾陵寢的士兵每天會在特定時間換崗，儀式類似台灣的忠烈祠禮兵交接，也總會吸引民眾駐足圍觀。穿著帥氣軍服的衛兵踢正步進場，軍靴踏地聲整齊響亮，士兵們以劃一步伐和動作上下哨，場面莊嚴肅穆，分外吸睛。哨兵交接儀式更是安卡拉旅遊的一大亮點。

土耳其西北部比萊吉克省瑟於特鎮埃爾圖魯爾加齊陵墓。中央社
土耳其西北部比萊吉克省瑟於特鎮埃爾圖魯爾加齊陵墓。中央社

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