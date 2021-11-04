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伊斯坦堡看歌劇、喝咖啡 阿塔圖爾克藝文之旅

記者楊文琪／綜合報導
阿塔圖爾克文化中心是土耳其最大的藝術和文化投資項目，象徵其文化大道的開始。(圖:土耳其旅遊推廣發展局提供)
阿塔圖爾克文化中心是土耳其最大的藝術和文化投資項目，象徵其文化大道的開始。(圖:土耳其旅遊推廣發展局提供)

各國疫苗加速施打，國際旅遊重新開放有望，伊斯坦堡的阿塔圖爾克文化中心於10月重新向藝術愛好者敞開大門，這座新建的現代建築被當地人稱為「阿塔圖爾克文化」(Atatürk Kültür Merkezi或簡稱 AKM)，其設計風格參考了它前身的標誌性設計，但規模更勝於前，它不但將成為該城巿最明顯的地標，更是居民重要的藝文生活中心，以及未來各國觀光旅客走入伊斯坦堡藝術與文化之旅的殿堂。

阿塔圖爾克文化中心是由文化旅遊部建立，也是目前土耳其最大的藝術和文化項目之一，該中心象徵土耳其文化大道的開始，也重新開放啟動了國際貝伊奧盧文化之路節。由土耳其總統埃爾多安 (Recep Tayyip Erdoğan) 和文化旅遊部長埃爾索伊 (Mehmet Nuri Ersoy)共同揭幕的阿塔圖爾克文化中心，吸引許多商業、藝術和學術領域的知名人士、非政府組織的代表出席，其受關注與重視程度可見一斑。

據了解，土耳其文化旅遊部耗資20億里拉在2年半時間內完成阿塔圖爾克文化中心重建任務，它將成為伊斯坦堡的文化腹地，全年歡迎遊客的參觀。整個建築分為5個區域。包含Ａ座一個可容納2040人的歌劇院、B座一個擁有802個座位的劇院、C座設有辦公室、商店和書店、D座設有展覽廳、E街區設有餐廳大樓；B、C、D、E座同時還包括多功能廳、藝術畫廊和圖書館、兒童藝術中心、電影院、圖書咖啡館、音樂平台、設計商店、餐廳和咖啡館等。新阿塔圖爾克文化中心地處市中心，位置優越，交通便捷，可以運用各種大眾交通工具輕鬆抵達，未來必將成為當地文化旅遊新亮點。

在新阿塔圖爾克文化中心內，國家歌劇院和芭蕾舞團、國家劇院和美術理事會都擁有個人定製的表演場地和設施，設有國際標準的排練室和準備區。歌劇舞臺系統也採用的是最新、最先進的技術設計。被譽為世界上最優秀的交響樂團之一的倫敦愛樂樂團於 10 月 31 日在新阿塔圖爾克文化中心的舞臺上演奏了專門的曲目。由土耳其資深作曲家 Özkan Manav 為管弦樂隊創作的「Haydar Haydar」也包含在該演出中。 這也是倫敦愛樂樂團首次演奏土耳其作曲家的作品。

阿塔圖爾克文化中心也是貝伊奧盧文化之路(Beyoğlu Culture Route)的一部分，它突出了伊斯坦布爾的國際價值及其歷史、建築、經濟和旅游資產。 貝伊奧盧文化之路節已於 2021 年 10 月 30 日正式開幕，將持續至11月14日，有來自 60 多個地區的一千多位藝術家參加。 這是土耳其最大的藝術和文化項目。

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