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西班牙遷徙放牧節 「羊羊大軍」塞爆馬德里街頭

中央社馬德里24日綜合外電報導
西班牙首都馬德里街頭擠滿羊群，這項活動是西班牙傳統節慶「遷徙放牧節」的一部分。（新華社）
西班牙首都馬德里街頭擠滿羊群，這項活動是西班牙傳統節慶「遷徙放牧節」的一部分。（新華社）

西班牙首都馬德里街頭24日擠滿羊群，掛在牠們頸部的鈴鐺作響，取代了車水馬龍的景象，因為牧羊人正遵循古老季節性放牧路線，帶領牠們穿過馬德里市中心。

英國天空新聞網（Sky News）報導，有逾1000頭綿羊及山羊擠滿馬德里街頭，這項活動是西班牙傳統節慶「遷徙放牧節」（Transhumance Festival）的一部分。

路透報導，這項年度活動始於1994年，允許牧羊人行使他們的權利，使用傳統路線放牧他們的牲口，從西班牙北部前往較南邊的牧場，進行冬季放牧。

數百年前，牧羊人們帶領羊群行經這條放牧路線時，是穿過安靜的鄉間，但如今卻帶著羊群穿越繁忙的馬德里市。

去年這場活動曾因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而取消，而今年當地民眾聚在這條路線旁，迎回羊群通行的壯觀景象。

當羊群行走時，掛在牠們頸部的鈴鐺作響。牧羊人則穿著傳統服飾陪伴羊群，並隨著民俗音樂跳起舞來。

39歲民眾龔薩雷茲（Graciela Gonzalez）說：「太棒了。我每年都來到這裡，今年是我第一次帶小孩前來，令人驚喜。」

8歲女童卡門（Carmen Iglesias）則與她的父親及6歲妹妹諾亞（Noa Iglesias）一起觀賞這個景象。卡門說：「我們有時可以觸摸牠們。」

西班牙首都馬德里街頭擠滿羊群，這項活動是西班牙傳統節慶「遷徙放牧節」的一部分。（...
西班牙首都馬德里街頭擠滿羊群，這項活動是西班牙傳統節慶「遷徙放牧節」的一部分。（新華社）

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