愛爾蘭行 凱利環 勝景多

隘口車行上山。

愛爾蘭南部的海岸線彎彎曲曲多海灣，形成許多半島。伊維拉半島隸屬凱利郡，半島三面環海，靠內陸的一面則是青山大湖，愛爾蘭最高山卡朗圖爾山就在這一區。半島上有一環狀公路，是愛爾蘭有名的風景區凱利環。凱利環裡有古村、美麗的小鎮、國家公園、森林、大湖、小河、急湍等無數美景。

思寧河上的一道道凹痕。

凱利巴格村 神獸坐鎮

進入凱利環，一路上山光水色良田萬頃，鄉野風光秀麗無比。第一站來到凱利巴格古村，古村實際上是座博物館，展現愛爾蘭人在19世紀以前的生活。村中的房屋都是茅草白屋或石造小屋，完全按照18世紀以前的建築技術仿造，屋旁堆放著古老的農具，不由讓人勾畫出古時人民耕作的辛勞。茅屋沒有隔間，牆角就是床鋪，側邊擺著嬰兒床，飯桌廚具全在一個大屋子裡，反應出當年生活的簡樸溫馨。

凱利巴格古村。

打造這座古村的主要目的之一是紀念馬鈴薯大饑荒，大饑荒前農民安居樂業。大饑荒後民不聊生，有人餓死，有人逃亡，許多這樣的村落皆掩沒在荒煙蔓草間。

救村民性命的山羊。

村門口立著一隻彩塑山羊，大眼靈動非常可愛。傳說附近的基洛格林鎮上有座村落半夜失火，山羊發現後狂叫吵醒主人，救了全村人的性命。後來村人將這隻山羊奉為英雄，當地之人至今都感念牠的恩德。神獸有靈，佳話從此傳千古。

村中育有愛爾蘭狼犬，這種愛爾蘭種的大狗最高可長到90公分，最重可達70公斤，是世界上最高的狗。古時愛爾蘭人養狗幫忙打獵，狼狗會幫忙追捕野狼、山豬與麋鹿，非常勇猛，是古愛爾蘭人最忠心的朋友及村莊的守護者。19世紀時，愛爾蘭國王養狼狗除了狩獵，甚至幫忙打仗，那段時期狼狗被視為皇家忠狗。

這一帶還出產一種迷你馬，村旁的牧場中仍然養有多隻迷你馬。此馬身材較一般的馬匹矮小，身小腿短毛髮蓬鬆，非常可愛，是愛爾蘭原生的品種。迷你馬自古以來為愛爾蘭人服勞役，供騎用與拉車；迷你馬亦具經濟價值，出口到英國或美國 ，深受異國人士喜愛。

古村門口有家「紅狐客棧」，此店的愛爾蘭咖啡 遠近馳名。我們特地入內品嘗，確實名不虛傳，是我在愛爾蘭喝過最好喝的咖啡。所謂愛爾蘭咖啡是將威士忌及愛爾蘭奶精調入熱咖啡中，三者都有講究，任何一樣品質不好，都影響咖啡的口味。路過此地，無論如何都要進入客棧中參觀古老的咖啡店，喝杯愛爾蘭咖啡。

紅狐客棧品嘗愛爾蘭咖啡。

勞恩河畔 彩色小屋矗立

從基洛格林鎮開始，繞伊維拉半島一圈，回到原點共179公里，這一環形公路稱之凱利環，由N70、N71、N72三條公路組成。離開古村，一路沿著大西洋而行，碧海藍天牧野青山，過眼盡是美景。一路上經過好幾條美麗的河流，宛如一條青羅帶的緬因河蜿蜒在綠野之中。勞恩河畔（River Laune）美麗的小鎮，一棟棟的彩色小屋立在碧水之畔，是人間寧靜悠然的美麗畫圖。

勞恩河畔美麗的小鎮。

愛爾蘭南部氣候溫暖，海灣中停泊著許多小船，大西洋上是開遊艇沖浪的好地方。農田中依然種著馬鈴薯，牧場上小白羊悠然吃草。海岸山脈的青山連綿不斷，一路上看山看海，看白雲在山頭環繞，看青山隱隱水迢迢，看路旁野花競豔，猶如一幅展不完的山水畫卷，看得人心曠神怡。海岸邊亦有開發成濱海公園的地區，供人們健行野餐，間或路過幾座小城，每座小城都有豐富的色彩，彩色屋環繞著一座中世紀的教堂是愛爾蘭鄉鎮特色。

沿著海岸翻過一座座青山，路過一座座小城，繞行了半個凱利環。一座高山橫在前方，覽車沿海靠山爬行上山，漸行漸高的公路一旁就是大海，頗為驚險。一會，來到有名的隘口──Coomakista Pass，隘口上立有一尊聖母像，想是保佑來往的旅客行路平安。此地在半島的尖端上，居高臨下，大西洋一望無際，海灣中島嶼羅列，海闊天空山勢險峻，隘口風大，頓有臨虛御風之感。隘口往來行旅不多，只有我們這一團人零星地站在山頭拍照。敬拜聖母像，彷彿湫隘囂塵，天上人間，山海有情，在這裡向人們訴說著古往今來。

隘口的聖母像。

思寧河 盡顯地質特色

離開隘口下山後順著凱利環繼續往前行，約半個多鐘頭來到了思寧鎮。小鎮同樣有著美麗的教堂與彩色屋，而此地更是大紅大綠豔紫鵝黃，鮮豔的油漆上加以彩繪圖案，整條街七彩繽紛，看得人心情也跟著活潑起來。 思寧鎮上的彩色屋。

思寧鎮座落在思寧河畔，一條小橋自河上橫過。站在橋上往北望去，見思寧河從遙遠的青山間蜿蜒而來，橋下的巨石被河水侵蝕得像骷髏、像貓臉，奇形怪狀，是大自然的鬼斧神工。愛爾蘭南部海岸由於山勢起伏，河流自高山發源，一路往山下奔流，形成許多激流疊水小瀑布，成為美麗的地質風景。

思寧河就是一條具地質特色的陡峻河流，由於河水自上往下的衝力，將河床沖刷出像在切菜板上跺出的一道道凹痕，水在凹痕中竄流，擊起水花無數。露出水面的岩石好似被巨斧砍過，裂痕密布，崢嶸削然，滴水穿石的力量鑿出河流上的奇景。往南望去，只見河水穿過亂石，一層層跌入平坦的河床，湍急洶湧的河水又歸於平靜，變成一條靜思安寧之河，緩緩注入太西洋。

河上的奇景吸引無數的觀光 客，下游的平緩河水適於划船行舟，也是度假的好所在。思寧河中盛產鮭魚海鱒，來此捕魚的釣客不少，不知鮭魚自海中洄游時只到下游，還是會跳過橋下亂石往上游游去？看橋下那層層疊疊的亂石，若往上游去，得跳過好幾層岩石；若無法準確地跳入水道中，不幸摔在尖利的岩石上，豈不當場隕命。可憐的鮭魚，希望牠們不要鋌而走險，平平安安找地方產卵。

小鎮出過一名足球名將約翰伊根（John Egan），他得過六次全愛爾蘭金牌獎、五次全國明星獎，思寧鎮以他為榮，鎮上的公園旁立有他的塑像，商業大樓上有他的彩繪。觀光業帶動得鎮上餐館酒吧林立，各國料理、冰淇淋店、英式下午茶應有盡有；買一客冰淇淋，在鎮上閒逛，累了到旁邊的公園坐坐，又偷得愉快的浮生半日閒。

基拉尼鎮 國家公園賞紅鹿

戀戀不捨離開思寧鎮，來到凱利環東北端的基拉尼鎮。愛爾蘭第一座國家公園──基拉尼（Killarney）國家公園就在鎮上。公園中不乏珍禽異獸，尤以珍稀紅鹿聞名，因此被聯合國教科文組織指定為世界生物圈保護區之一。

基拉尼國家公園。

凱利環的N71號公路橫過基拉尼小鎮，公路的東邊是小鎮商業區，西邊是廣袤無際的國家公園，公園入口就在公路旁，公園門口有片廣場，融和哥德與新古典式的聖瑪麗大教堂聳立一旁。聖瑪麗大教堂是紅磚式的建築，與白色的聖瑪麗主教座堂正好一南一北、一紅一白聳立在小鎮的兩端。這裡也是基拉尼觀光馬車的乘車所在，我們便在那搭乘馬車遊覽國家公園。

坐上馬車，長驅直入公園，遠遠看見一片綠林簇擁著基拉尼聖瑪麗主教座堂的大尖塔；這座新哥德式的高大尖塔是城中最醒目的建築，綠地藍天，白塔矗立其中是基拉尼獨特的美麗地標。馬車駛過一片草原，風吹草低，遠遠看到幾隻野獸好似野牛，也看到紅鹿。草原盡頭是隱約的一片湖水，重重遠山橫在天際，最高的山峰想必是卡朗圖爾峰。馬車駛入森林，一泓清溪自路旁流過，風過林稍與水流聲、馬蹄聲合奏出大自然的純樸樂章。

馬車載著我們來到基拉尼湖畔，羅絲古堡臨水而立。基拉尼湖由三個湖泊組成，羅絲古堡位於最大的下湖之畔，據說湖水非常深，水中孕育著許多特有的水生動物。下湖有水道接通中湖，中湖又有寬闊河道通往上湖，勞恩河就自湖中發源，流向大西洋。

湖畔的羅絲古堡。

羅絲古堡建於15世紀中業，是當時領主奧唐納修斯( O’Donoghues) 所建，中世紀標準的塔樓城堡。古堡四周有圍牆，四角有瞭望塔，陽台上設有炮台，底樓有很大的宴客廳，臥室都在四方形的大塔樓裡。世局變亂，家族興衰，古堡曾數度易主，如今已收歸公有，成了國家公園中的主要景點。

當年的領主真會選地點，站在陽台上看湖上風光，遠山如黛，只要是太平盛世，住在這裡更勝桃花源了。基拉尼湖上有小遊輪搭載遊客遊湖，也可租小船到湖中划船，湖上水鳥翱翔，水鴨戲水，無限風光，足能使人留連忘返。

牛奶市場老街。

基拉尼小鎮人口不到1萬5000人，但由於觀光業發達，小城中非常熱鬧。牛奶市場老街裡有一家家的餐廳酒吧，愛爾蘭最有名的吉尼斯黑啤酒招牌在最明顯的視角上招攬顧客。走過酒吧間，耳邊傳來熱門音樂及歌手帶勁地彈唱聲，這是座充滿熱情與歡樂的小鎮。

從基拉尼往西走，不到半小時便會回到基洛格林鎮，也就完成了繞凱利環一圈。我們當然沒繞回去，而是繼續往愛爾蘭的東岸而去，離開了迷人的凱利環。