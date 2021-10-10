郵輪觀光 冰島熔岩探奇

熔岩迷宮，相傳隱形人居住其間。

處在地球邊緣的冰島 ，原本默默無名，經歷兩件事後聲名大噪：一是1986年雷克雅維克高階會議（Reykjavík Summit），美國 總統雷根和蘇俄總書記戈巴契夫在小白屋（Hofdi House）會面，促成美蘇冷戰結束；另一是2010年艾雅法拉（Eyjafjallajokull）火山爆發，火山灰煙飄至歐洲，影響90萬航班取消。人們開始注意到這個遠方的島國，觀光事業興起。今年3月，冰島因疫情暫緩而解封，又因法格拉達爾（Fagradalsfjall）火山爆發，吸引了遊客前來一睹自然景觀。5月中美國解封後，眾人亟待出遊，掀起旅遊潮，郵輪公司適時推出八天七夜航程，環島一周。

眾神瀑布。

1986年冰島美蘇會議所在地。

菲格島 產稀有鴨絨被

有「冰與火之地」別稱的冰島，位於北美和歐亞板塊交會處，火山活動頻繁；加上冰川密布，極少部分溶解形成峽灣、瀑布、冰河湖等奇景，而火山噴出的熔漿冷卻後形成熔岩。在此既可欣賞冰河之壯麗，湖泊之幽美，岩漿之冷酷，車子行進時，還不時看到兩旁草原上有體形優雅的冰島馬，更有小綿羊低頭吃草，一片詳和靜謐。

北極海鸚每年4月到8月中會來此繁衍下一代，多時可達萬隻。這個橘喙白肚的海鳥造型可愛，對愛情堅貞，可相守20到40年，每年4月公鳥先飛來舊巢打掃清潔，等待老情人赴約。另有艾達鴨，是保育動物，需保持距離180英呎。在菲格島（Vigur Island）上有個鴨毛檢驗工作站，收集鴨絨加以處理，供應鴨絨棉被製作；300公克的鴨毛經過清理只有50公克可以使用，而冰島每年限制採集3500公斤的鴨毛，製作出的鴨絨被有限，平均一條被子1700美元，只因物以稀為貴。

離伊薩菲厄澤（Isafjourdur）35分鐘船程的菲格島，有冰島唯一的風車，島上有一家維多利亞時代建築的旅館Viktoriuhus，1860年從挪威運來建造，1992年由冰島國家博物館整修後收編為歷史建築物；有兩臥房可供預訂，第一晚3萬5000元冰島幣，約290美元，以後每晩半價。島上目前只有永久居民一家三口，兩年前從英國到訪買下此島，除了鴨毛檢測兼做導遊人員。

博隆加維克（Bolungarvík）的Osvor海洋博物館在戶外，有打扮成早期漁民的解說員敘述當時的捕魚和生活，還有多棟小木屋；秋冬之季，外地村民趁著農忙淡季來此做活，晚上16人擠一間小屋過夜。

這趟的導遊是德國人，說得一口好英語；他說十年前到此旅遊，五年後搬來定居，成立家庭，每個月只要工作六天就可以支付生活所需，可惜忘了問他的專業。如同別的冰島孩童，他的兩個小孩每天早上要吃一大匙Omega魚肝油。

阿克雷里 訪眾神瀑布

距離北極圈62公里，位於北方的阿克雷里（Akureyri）人口1萬8000人，是個不凍港，氣候溫和，綠意盎然，被稱為北方的首都，是個美麗的城市。這裡的植物園於1957年開放，育有數千種奇花異草。

從阿克雷里出發，除了出海賞鯨、泡溫泉浴，附近還有個眾神瀑布（Godafoss），36米寬，17米高落差，瀑布很寬，左右皆可架點攝影，左邊取景更顯波濤壯觀。

黑暗城堡熔岩群（Dimmuborgir）也稱熔岩迷宮，為2300年前火山爆發後冷卻的熔岩場，上有火山口，也有許多洞穴。

如同挪威的小精靈（troll）傳說，冰島也有隱形人傳奇，據說這裡住著許多隱形人躲在山洞裡，信不信由你。

另有Yule Lads族居住，亦稱冰島的聖誕老人，至今只剩13人；在聖誕節前13天起，孩子們把小鞋放在窗旁，可能收到小禮物，持續至來年1月6日。

Námafjall Hverir是另一處地熱溫泉區，滾滾的泥漿冒泡泡，也有許多噴煙口，冰島拜地熱發電之賜，天然資源降低了供電成本。

Krysuvik地熱溫泉。

西南半島 賞保育苔原

東部的塞蒂斯菲厄澤（Seydisfjordur）雖是小漁村，卻和外面接觸最早，是全國最早有電話的地方，也是二次大戰盟軍在冰島的第二大軍事基地。這個美麗的藝術小鎮中，藍色教堂和彩虹地磚是打卡景點。

凱夫拉維克機場 （Keflavik）離雷克雅維克45分鐘車程，接駁車先把我們載到海邊的哈帕音樂廳，讓大家欣賞不凡的設計，2013年獲得歐盟頒發Mies van der Rohe現代建築獎。雷克雅維克在冰島語意是smoky bay，是全球最北的首都，人口約18萬，地廣人稀，非常歡迎外人移入。冰島是世界上第三快樂（僅次於瑞典、丹麥）的國家，近來測試每周工作四天的可能性。

西南方的Reykjanes peninsula半島總人口約2萬8000人，火山活動頻繁，熔岩場滿布，也造就許多熱泉，地貌奇特，都是當年火山熔漿硬化的結果；黑色的石塊布滿黃綠色的苔原，根部甚淺，被視為保育植物，不可踩踏。

沿岸有黑沙海灘綿亙，Reykjanes Geopark地質公園在2015年成為世界遺產，克萊法恩湖（Kleifarvatn）是此半島最大湖，湖面寬闊，水不知從何處來又要往哪裡去，其實化為地下水進出。

辛格韋德利國家公園。

冰島的早期居民是9世紀來自挪威的維京人，他們經歷了火山噴發、冰河峽灣、嚴酷冬雪生存下來。維京人的長桅帆船目前世界僅存數艘，這裡的Viking World Museum裡有一艘名為Gokstad的複製品，上船參觀可以感受到實體狀態。外面靠海處有Hrafna-Floki Vilgerdarson手捧烏鴉白色雕像，他是航行至冰島第一人，第一次扺達時值嚴冬，帶來的牲畜無一倖存，他脫口說「Iceland」，表達冰天雪地之意。

冰島是歐洲最西邊的國家，根據你的所在地也許不是那麼遙不可及：住美國東北部的，搭乘紐瓦克、甘迺迪和波士頓機場晚上9時的班機，6小時後抵達KEF機場才早上7時，可以規畫好來一趟四天三夜長周末旅程。最後一提，郵輪有行經北極圈，所有乘客都領到一份通行證書，替這段旅程帶來驚喜。