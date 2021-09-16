巴黎地標凱旋門全被包覆 故環境藝術大師構想實現

環境藝術大師克利斯托（Christo）生前長久夢想的包裹凱旋門計畫終於實現。美聯社

環境藝術大師克利斯托（Christo）生前長久夢想的包裹凱旋門計畫終於實現，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）今天將揭幕這座把50公尺高凱旋門用塑膠布完全包覆的奇特作品。

法新社報導，1935年生於保加利亞的克利斯托，1960年代來到巴黎在拿破崙建造的凱旋門（Arc de Triomphe）附近租屋時，就萌生將這個法國最具代表性地標之一包覆的創作構想。

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克利斯托生涯完成過其他重要的公共藝術作品，包括1985年將巴黎最古老的橋包裹，以及1995年將德國國會大廈包裹。但直到他去年5月因自然因素在美國紐約 家中辭世，都未能將包裹凱旋門的作品實現。

如今，克利斯托和已故妻子暨創作夥伴珍-克勞德（Jeanne-Claude）構思的包裹凱旋門計畫，在克利斯托的侄兒賈瓦契夫（Vladimir Javacheff）及巴黎龐畢度中心（Pompidou Center）和法國當局合作監督下，終於要呈現在世人眼前。

經過數週作業，現在這座宏偉的戰爭紀念拱門即將被總面積2萬5000平方公尺的銀藍色可回收聚丙烯包覆，並將在這週末對外開放。屆時可在巴黎市中心見到這個奇異又壯觀的作品。

法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）今天稍早在記者會上表示，這件作品是「在一位藝術天才身後向他致敬」，也是「給巴黎、法國及所有藝術愛好者的一個很棒禮物」。

克利斯托遺留包裹凱旋門計畫的草稿和合成照片。他曾表示，這件作品將讓凱旋門變成「像個活生生的物體，會受到風的刺激，並會反射光線」。

賈瓦契夫告訴記者：「我和我的團隊認為，當你意識到這（件作品）真的是活的，當你意識到它的脆弱性和美感，會感到相當不可思議。」

環繞四週的防護欄將在18日移除，讓民眾可以近距離親睹變身後的凱旋門。包覆材料則將在10月3日後拆下。