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西班牙疫後首場奔牛節活動開跑 限900人讓牛追

中央社馬德里5日綜合外電報導
西班牙自COVID-19疫情爆發以來首場奔牛節活動，在防疫規定下，最多只有900人能在巷弄間被10頭公牛追趕。(路透)
西班牙自COVID-19疫情爆發以來首場奔牛節活動，在防疫規定下，最多只有900人能在巷弄間被10頭公牛追趕。(路透)

西班牙自COVID-19疫情爆發以來首場奔牛節活動，今天在首都馬德里附近小鎮維拉塞卡德拉沙格拉登場。在防疫規定下，最多只有900人能在巷弄間被10頭公牛追趕，所幸無人受傷。

路透社報導，西班牙各鄉鎮每年夏天會分頭舉辦奔牛節活動，但去年因全國實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定而全都被迫停辦。

另一方面，近幾年反對奔牛節的聲浪愈來愈強，西班牙社會對於用公牛作為運動工具的爭議議題仍意見分歧。

西班牙疫情下首場奔牛節活動，於9月5至12日在馬德里南方65公里處、人口僅1700的維拉塞卡德拉沙格拉（Villaseca de la Sagra）舉行。為符合防疫規定，市府要求每場奔牛最多只能有900人跑在牛群前方，觀眾也限制在1300人以內。

來自馬德里的45歲攤商杜明奎（Fernando Dominguez）表示：「我們非常興奮。有很多管制措施。如果人們遵守規定，西班牙各地就都能舉辦（奔牛節）。」

西班牙民調公司Electomania去年公布的一份調查顯示，有47%的西班牙民眾贊成禁止鬥牛，18.6%的人反對禁止，另有37%的民眾反對鬥牛但不贊成禁止。

奔牛後通常會有鬥牛，但鬥牛也是可單獨舉行的活動。

西班牙自COVID-19疫情爆發以來舉辦首場奔牛節活動。(路透)
西班牙自COVID-19疫情爆發以來舉辦首場奔牛節活動。(路透)

防疫 疫情 民調

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