西班牙古洞穴藝術 研究證實尼安德塔人作品

西班牙一處古老洞穴中的顏料石筍證實是尼安德塔人6萬多年前的作品。(Getty Images)

最新發表的一項研究顯示，西班牙一處古老洞穴中的顏料石筍確實是尼安德塔人（Neanderthals）6萬多年前的作品。過去尼安德塔人一向被認為野蠻，而且原始未開化。

2018年發表的一篇論文認為西班牙阿爾達雷洞穴（Cueva de Ardales）發現的紅色顏料是已滅絕的尼安德塔人作品後，在原始人考古學界引發爭議。

這個塗有顏料的石筍測定的年代顯示至少為6萬4800年前，當時現代人類尚未在歐洲大陸上活動。

新研究報告的共同作者、波爾多大學（University of Bordeaux）的戴瑞哥（Francesco d'Errico）告訴法新社，這項發現卻引發爭議，一篇科學論文指出，這些顏料或許是天然形成，出於氧化鐵流動的結果。

今天發表在國家科學院學報（PANS）期刊的最新研究，揭露這些顏料的成分和位置與天然形成的過程不符，而是透過潑灑和吹氣而成。

此外，它們的質地也和洞穴內取得的天然樣本不符，意味著這些顏料是來自外部。

更詳細年代測定顯示這些顏料是在不同的時間點使用，相隔超過1萬年。

戴瑞哥指出，這「支持在長達數萬年期間，尼安德塔人曾數度前來，在洞穴裡以顏料做記號的假設」。

尼安德塔人的「藝術」固然難以和史前現代人的壁畫作品相比，像是3萬多年前的法國肖維岩洞（Chauvet-Pont d'Arc）壁畫。

但這項新發現再添證據證明尼安德塔人，並非如過去一直以來那樣，被描繪為人類祖先智人的野蠻遠親。

研究團隊寫道，這些顏料與其說是狹義的「藝術」，「不如說是企圖將空間象徵意義圖形化的行為結果」。

在某些尼安德塔群體的象徵系統中，洞穴構造扮演了基本的角色，儘管這些象徵代表什麼，至今仍是個謎。