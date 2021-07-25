我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登施壓 專家：中國看似不在乎 但沒有表面上自信

東奧／美國男籃首戰76比83敗給法國 夢幻隊褪色變噩夢

希臘重啟2500年前沉船遺址 遊客樂於潛入歷史

中央社希臘阿洛尼索斯25日綜合外電報導
希臘2020年開幕的首座水下博物館，提供潛水客參觀2500年沉船遺跡的機會。(Getty Images)
希臘2020年開幕的首座水下博物館，提供潛水客參觀2500年沉船遺跡的機會。(Getty Images)

希臘2020年開幕的首座水下博物館，提供潛水客參觀2500年沉船遺跡的機會。現在疫情觀光業重啟，當地盼能吸引更多遊客造訪，享受結合潛水與考古的新體驗。

遊客費雪（Hans-Juergen Fercher）浮出愛情海土耳其藍的清澈海水中，這是他第4趟潛入堆滿2500年前酒甕的古沉船殘骸中，而這裡也是希臘首座水下博物館。

這名48歲的精神科醫生爬上以希臘神話海神之子特里頓（Triton）命名的潛水船甲板後說：「這結合了潛水和考古潛水，潛入歷史，真的獨一無二。」

希臘阿洛尼索斯島（Alonissos）東岸外海佩里斯特拉（Peristera）無人岩島下的博物館於2020年開張，卻因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而被封存。如今希臘重啟觀光業，這間博物館正好提供了永續收入來源的最新典範。

像費雪和丹麥酒窖製造商費德朗（Lisette Fredelund）這樣的潛水客，願意花費比一般休閒水肺潛水價格高出約50%的95歐元（約112美元）參加導覽潛水，一探這處原本保留給考古專業人員的遺跡。

作為希臘最大的水域，這區發現越來越多的沉船遺跡，也讓新增水下博物館的前景一片看好。

希臘觀光部長塞奧查理斯（Harry Theocharis）向法新社表示，自2020年法律允許進入這樣的古蹟後，希臘已讓潛水成為吸引觀光客的新焦點。他說：「這樣的觀光一年四季都能吸引遊客，針對慷慨買單潛水的特殊受眾。」此外他指出，還有10間新的潛水樂園準備依法定程序取得執照。

特里頓潛水船上，另一組6名遊客穿上潛水裝沉入海中，緊跟著導覽員。據阿洛尼索斯市長發菲尼斯（Petros Vafinis）表示，自博物館開幕後，約有300人付費參觀這個遺跡。

所有遊客都需先聆聽關於遺跡和規範的簡報，例如須和文物保持最少2公尺距離。潛水客下船游一小段後，便會開始下潛至30公尺的海床上，沿途經過不同的光折射層和越來越冷的海水。

特別來此參觀遺骸的希臘遊客吉亞閃米迪斯（George Giasemidis）表示：「聽完簡報後我的期待相當高，而一切都符合我的期待。」

有鑑於深度和下潛技術難度，只有擁有證照的潛水者能參觀這艘運送酒和其他物品，卻在西元前5世紀被大海吞噬的商船遺址。

發菲尼斯說：「我們希望提供另一種觀光方式，不想要到處都有的密集觀光。」由於周邊還有4處沉船遺跡，當地期盼這些沉船能陸續開放，讓阿洛尼索斯名列全世界潛水客的必訪清單。

一名阿洛尼索斯漁夫於1985年發現這艘知名沉船，它因其數量龐大且保存完整的文物，而被視為最重要的古典時期遺跡之一。據推測，該商船在西元前425年左右遭遇暴風而沉沒。

觀光 博物館 疫情

上一則

泉州申遺成功 中國世界遺產總數增至56項

延伸閱讀

泉州申遺成功 中國世界遺產總數增至56項

泉州申遺成功 中國世界遺產總數增至56項
加州迪克西山火擴大 威脅原住民考古遺址

加州迪克西山火擴大 威脅原住民考古遺址
東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數

東奧／開幕式出場順序有學問 東奧五十音 京奧按筆畫數
歐洲疫情復燃 法國希臘強制醫護接種、西荷再祭宵禁

歐洲疫情復燃 法國希臘強制醫護接種、西荷再祭宵禁

熱門新聞

在關閉近17個月後，加拿大將於下個月向完全接種疫苗的美國人「開放邊境」，這項舉措是基於該國疫苗接種率顯著提高和新冠確診病例數穩步下降之後，當局選擇採取放寬邊境限制。(路透)

加拿大8月9日起允許美國人入境 須滿足3條件

2021-07-20 08:19
麗晶七海郵輪公司15日推出的132夜「環球之旅」郵輪行程，不到三小時全數售罄。(Regent Seven Seas Cruises網站)

環球郵輪之旅復航 3小時搶光 旅費7.3萬玩31國、4大洲

2021-07-16 22:25
梵谷的《星夜》。

紐約梵谷畫展 沉浸熱情靈魂

2021-07-18 02:00
「新澤西熱氣球節」今年將有上百個熱氣球同時升空，預計將相當壯觀。(取自新州熱氣球節臉書)

睽違1年 新澤西熱氣球節 上百氣球齊升空

2021-07-23 02:00

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

2021-07-15 13:14
由於氣候變遷造成珊瑚破壞，聯合國教科文組織6月建議將澳洲大堡礁生態體系列入「瀕危名單」。路透

澳洲大堡礁復原中但前景黯淡 恐降級瀕危世界遺產

2021-07-19 15:22

超人氣

更多 >
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 美中各8獎牌入袋

1張圖／東京奧運獎牌榜 美中各8獎牌入袋
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關

紐約36歲華裔媽媽披美戰袍 出征東奧乒乓連過2關
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰