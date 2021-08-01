約旦探祕 一窺新世界奇蹟

佩特拉古城裡面的峽谷通道。

約旦是一個阿拉伯小國，要一次遊埃及以色列 ，必須經過約旦，於是在此遊覽了二天，才真正知道約旦是一個剛開發的旅遊處女地，城堡山、佩特拉古城和死海等景點已經成為世界各國遊客探險旅行和休閒度假的首選目的地。

從城堡山上俯視的安曼城區。

安曼城堡山 神廟坐鎮

我們從開羅乘飛機到約旦安曼，入境後，先在安曼城裡遊覽。安曼是約旦首都，是一座山城，城市建築在七座小山崗上，市區馬路狹窄彎曲，有些地段的坡度相當大，兩側的房屋都不高，大多二、三層，隨著山勢起伏，這些樣式各異的樓房從山下到山上整齊地排列著。山腰間和山坡上，有一片片分散著的草地或小花園，市容顯得很和諧。

今天的安曼可以分為舊城和新城兩部分。舊城區充滿著濃厚的阿拉伯風土氣息，這裡保存有很多羅馬帝國時代的遺跡，如最著名的露天劇場 等，裸露於地面的遺址還有市場、宙斯神廟、阿耳忒彌斯以及拜占庭時期的教堂、噴泉、浴池等。

城堡山是舊城區的中心，也是安曼最高的一座山丘，可以俯瞰整座山城。羅馬人所到之處，都要留下雄偉的劇場，在城堡山遠眺建於西元2世紀約旦大古羅馬劇場，整個建築依山而臥，可容納6000人；劇場呈圓形，充分利用聲學原理，不論坐在劇場何處，舞台上歌唱、朗誦、講演的聲音均可清楚地聽到。

羅馬劇場。

城堡山上最吸引人的就是赫拉克勒斯神廟遺址，這是羅馬時期的建築。赫拉克勒斯是希臘神話中最偉大的英雄，是宙斯與阿爾克墨涅之子，他神勇無比、力大無窮，完成了12項被譽為「不可能完成」的任務，還解救了被縛的普羅米修斯。遺址裡僅存的一些羅馬立柱，特別矚目的是兩根羅馬柱中間有一隻白色大理石雕成的巨大的手；據說發現神廟後，大多數好東西都搬去大英博物館 ，只給安曼留下了赫拉克勒斯的這隻手，以證明此處確是赫拉克勒斯神廟。

城堡山赫拉克勒斯神廟遺址。

城堡山的古遺跡還有倭瑪亞宮，是阿拉伯帝國倭瑪亞王朝在城堡山建立的皇宮，坐西朝東，雖經歷了1300多年，但殘存的建築仍能顯示出當時阿拉伯建築的風格。

赫拉克勒斯神廟的邊上是約旦國家歷史博物館，建於1951年，館中陳列在約旦各地發掘的歷史文物。

佩特拉古城 沙漠玫瑰

佩特拉古城，也稱佩特拉峽谷，隱藏在海拔1000米的高山峽谷中，這裡的岩石帶有珊瑚寶石般的微紅色調，在陽光照射下熠熠發亮，所以又被稱為「玫瑰紅城市」。

佩特拉早在1985年就成為世界文化遺產，2007年在一場備受爭議的網路評選後，更成為僅次於中國長城的「新世界七大奇蹟」之一。

所謂的古城，其實就是一條峽谷中的窄道，一路走去都在峽谷中拐來拐去。抬頭望去，一絲不規則藍天忽現忽隱。這裡都是山洞墳墓，基本沒有人煙，只能說是「陰間古城」，紅色山崖配藍天白雲，陽光映襯下，古崖盡顯紅色。那崖墓洞口，一看就是希臘風格，幾米寬的峽谷道不時傳來叮鈴叮鈴聲，夾雜著「篤篤篤」的馬蹄聲，配上彩色頭巾的阿拉伯人，宛如標配的「阿里巴巴四十大盜」。

西克峽谷是遊客進入佩特拉古城的必經通道。峽谷長約1.5公里，又被稱為「蛇道」，形容其像蛇行般的蜿蜒曲折，最寬處約7米，最窄處僅2米。兩邊全是絕壁懸崖，人走在下面顯得渺小。兩邊岩石峭壁下雕鑿有洞窟、岩墓等，還有長長的水渠將水從峽谷外引進城內。

峭壁上的岩石在風雨作用下變得平整光滑，似刀削斧砍。有的地段順峭壁仰望蒼穹，藍天一線，呈現壯觀而又美麗的「一線天」。

快到西克峽谷盡頭的時候，意想不到的奇蹟出現了！兩山狹小的窄縫間，依稀看到一座宮殿，在陽光的輝映下，散發著玫瑰般的光芒。峽谷內微光中自然岩石的曲線和洞口外人工雕刻的殿堂形成了鮮明而融洽的對比，令人叫絕。這場景，彷彿「芝麻開門」的密語開啟了沙漠岩石中阿里巴巴的寶庫之門，這西克峽谷就如時空隧道，把人們從現代文明世界引向神祕古代王國。

這個殿堂被稱為「卡茲尼」，意為金庫。殿堂的門面高達40多米，寬度超過30米，分上下兩層。下層是六根十幾米高的石柱，中間兩根間恰好是殿門，形成非常典型的希臘神廟的外形，殿門上的約三個石龕中，分別雕有天使、聖母以及帶有翅膀的戰士石像。宮殿中有正殿和側殿，石壁上還留有原始壁畫。上層殿門之上則是五列類似神龕雕刻，石柱頂端、門簷和隔梁處保留著精美的雕刻圖案，而石龕中的人形雕像幾近完全毀壞。

佩特拉古城。

整座建築完全雕鑿在沙石壁裡，陽光照耀下粉色、紅色、桔色以及深紅色層次分明。巨大宮殿的外立面及石柱也是在面向峽谷出口的岩壁上雕鑿出來的，傳說裡面曾收藏著歷代佩特拉國王的財富。

寶庫卡茲尼。

蛇道盡頭，卡茲尼的突然出現已經讓人感到驚訝和神奇，那麼山谷中的古城中心，絕對可以用震撼和征服來形容。卡茲尼只是古城入口的見面禮，從這個宮殿側邊岩壁夾縫的窄道中穿行不遠，豁然開朗，眼前出現一個開闊的紅色山谷，這個山谷正是佩特拉古城的中心。四周山壁上雕鑿有更多的建築物，有的簡陋，幾乎僅能算洞穴，有些大而精緻，有台梯、前廊等。

死海漂浮 別樣體驗

死海儘管名字不吉利，但是其名氣可以和耶路撒冷、金字塔連在一起。在中學的地理教科書中，就有死海的描述和介紹。到中東旅遊，不訪死海一定會終身遺憾。

死海位於約旦和以色列、巴勒斯坦交界處約旦大裂谷，湖長67公里，寬18公里，面積810平方公里。死海是世界上最低的湖泊，湖面海拔負422米，據說湖面還在以每年一米的速度下降，由於湖面的下降，部分湖底露出了水面，原來的一個海現在已經分成二部分，形成南北二個湖。死海也是世界上最深的湖，最深處380米，也稱為地球的肚臍。

到死海旅遊，一定會在死海漂浮。當人體平躺在水面上時，肌肉不必再對抗地心引力，重量感隨之消失，快速進入完全鬆弛的狀態，可收到和瑜伽一樣的放鬆療效。

死海。

我們來到死海水面的時候，看到那一灣碧藍、煙波浩渺的湖面，真懷疑這真的是死海嗎？如此秀麗端莊！下到死海漂浮，有一種很彆扭的觸感，遠不像真正的海水那樣清爽，水溫不冷不熱，但高鹽度的水讓皮膚有微痛的感覺，也像是敷了一層油。腳下不是泥沙，而是鹽結晶的石塊，都坑坑窪窪的並且很有棱角，也很滑，容易摔倒。

在水面上躺一會兒。雖說死海淹不死人，但要漂起來還是需要一定技巧的，否則眼睛、鼻子、嘴吸進了極高鹽分的水會非常難受，所以開始的時候還是要謹慎一點：倒退著一點點往深處慢慢走，大約走到齊腰處，慢慢地向後躺，注意一定要慢，然後仰面躺在水面上。

告別了死海，我們開始向西進入以色列，到耶路撒冷朝聖。