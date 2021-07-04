威尼斯水路遊 流連碧波美景

威尼斯彩色島。

明媚5月，沒想到竟來了一場寒冷的春雨，我們躲在斯洛維尼亞的盧布爾雅那市停車亭中等待開往威尼斯的巴士，誤點一等就是三小時。這班巴士的終點是米蘭，乘客幾乎都是義大利 人，有趣的是，眾人都說一定要去米蘭遊覧；深深感受到義大利人的熱情，這份雨中臨別交流，是在斯洛維尼亞除了布萊德湖外又一難忘的回憶。巴士沿著海岸線彎曲前行，一路翻山越嶺景色優美，到達威尼斯已是黃昏。

聖馬克廣場。

我們住在距威尼斯車程大約十分鐘的外圍──梅斯特，這裡的住宿、餐飲要比威尼斯本島經濟且有更多選擇，並有巴士直達馬可波羅機場。傍晚前往超市，只見各式海鮮、披薩美食、日用貨品應有盡有，餐飲味美且價格公道。次日清晨搭乘火車進入這海水環繞的威尼斯城堡，窗外海天相連，建築物似漂流物般聚集在一起，這趟火車旅程雖短但如在海中前進感覺真奇妙，下車後只見各色人種聚集在聖露西亞火車站前廣場外，它也是威尼斯唯一的火車站；這夢幻般的的水城已呈現在眼前。我們將先搭水上巴士自行前往聖馬可廣場，下午則乘遊艇前往玻璃島及彩色島一遊。

聖馬克教堂。

聖馬可廣場 鐘樓坐鎮

來到此地才了解到原來威尼斯是由陸地、本島及周邊118個小島組成，位於義大利東北部，濱亞德里亞海，旅遊景點則是以本島為主。威尼斯建在離陸地4公里左右，由177條運河組成，因水而生的城市，蜿蜒曲折的水巷縱橫，令遊客銷魂；外圍的環水一度讓它成為海上霸主，如今遊輪就停在一旁，當年的馬可波羅──威尼斯商人之子，將東西方連結在一起，創造出來的效應影響，直至今日仍是奇蹟。當日睛空萬里，萬頭攢動，好不容易擠上水上巴士，出發時只聽船夫說了一堆義語，最後那句「Mamma Mia」惹得不少人哈哈大笑。

水上巴士沿著大運河而行，大運河是威尼斯最重要的水上交通網路，從聖露西亞火車站附近穿越市中心，呈S狀到達另一端的聖馬可廣場，二側有許多小河道與之交差相連，形成四通八達有如蛛網般的交通系統。沒有汽車的喧嘩，亦沒有交通標誌，只見各式船隻穿梭其中，最具浪漫氣氛、裝飾豪華的「貢多拉」點綴其間，黑色船體配上紅色地毯，兩頭高高翹起，猶如一彎新月飄在大海中；仔細聽來，還不時飄來船夫男高音歌聲，扣人心弦，夢幻情懷不可言喻。沿途密密麻麻排列的豪宅、市場、教堂、宮殿、老橋及碼頭猶如藝術品，展示出威尼斯的生活環境和歷史文化。

人山人海的聖馬可廣場，是威尼斯的中心廣場，在歷史上一直是政治、宗教和各類節慶活動中心，曾在1797年為拿破崙所占領，讚賞它為「歐洲最優雅的客廳」和「世界上最美的廣場」。入口兩側有兩個來自君士坦丁堡的長柱，東面的教堂建築雄偉壯觀、富麗堂皇，每個景點都大排長龍，只好隨心所欲，但光看聖馬可大教堂外的雕像及壁畫，其奢華已經令人驚訝不已。

這座教堂始建於西元9世紀，在鑲嵌的畫中，有傳說中威尼斯二位商人在828年將聖馬可的遺骨從埃及偷運回來的畫面，教堂在同一年興建，故以他為名，教堂前之廣場也因此得名。廣場上的98米高鐘樓，氣勢非凡地站立一旁默默守護這塊領域，鐘樓最早是作為碼頭的瞭望台，現已成為威尼斯地標，也是最高的建築物，可搭電梯登頂。

大理石雕刻的總督府壯觀氣派，是以前威尼斯總督的官邸，建造於1309至1424年間，如今總督府、嘆息橋與監獄形成一座博物館。這些充滿藝術氣息的建築物均是由木樁在海中撐起的地基，是什麼樣的方式竟能撐起這麼多的奇蹟，著實費解，不得不佩服古人的智慧。

里亞托橋又有白色巨象之稱。

里亞托橋 運河必看

遊艇上導遊很詳細介紹威尼斯，沿途穿過不少不同形態、大小、色彩各異的橋梁，這亦是水城一大特色，彷彿天空彩虹點綴在水面上，知名的里亞托橋是大運河上的經典，文藝復興時期的代表作，又有「白色巨象」之稱，1591年完工，任何時間都美得令人屏息，許多人趴在橋上望著這水波漣漪，船上與橋上的人互相揮手致意。

學院橋。

學院橋位於學院美術館旁，遠處有一所1750年創立的「威尼斯美術學院」，是歐洲乃至全世界最重要的美術學院之一，此橋是最接近出海口前最後一道大橋。

「嘆息橋」亦是許多遊客漫步的地方，1600年完工，位於總督府後。橋封閉得很嚴實，僅有兩個窗口，囚犯在總督府被宣判後，經過此橋走向死牢，從窗口望出去這美好的景色不盡嘆息。19世紀英國詩人拜倫命名「嘆息橋」，後為世人沿用，當地則傳說有情人如果在日落時在嘆息橋下的「貢多拉」親吻對方，就將會得到永恆的愛情，現代人浪漫色彩與16世紀的死囚嘆息聲成了天壤之別，只有美麗的威尼斯景緻依舊不變

貢多拉船夫正在高歌。

我們匆匆欣賞了廣場上的雕塑 、拜占庭風格的華麗教堂及阿拉伯式的總督府，路過知名有400年歴史的花神咖啡店後，便搭乘遊艇前往三個小島──玻璃島、彩色島及教堂島。

玻璃島 巧奪天工

遊艇經過威尼斯最代表性地標之一，乃威尼斯人為了感謝聖母瑪利亞將他們從1929到1931的鼠疫災害拯救出來而興建的「安康聖母大教堂」後，船隻加速不久，便到達玻璃島。

聞名於世的「威尼斯玻璃」就是指此島的工藝作品，10世紀時從中東引進生產玻璃的工藝。碼頭旁即有一玻璃水晶工廠，商家先安排我們在工坊坐下，一場玻璃器皿的製作秀隨之展開，只見師傅手持長長的吹管在熊熊火焰下，有如魔術般很快就製成花瓶、杯子及器皿。

義大利手工製作享譽國際，展示廳中的玻璃製品琳瑯滿目，在燈光照射下更顯得閃亮動人、貴氣時尚、難怪成為歐洲貴族們指定的玻璃產品，也是威尼斯最受歡迎的紀念品。

踏出工廠走往碼頭的路上，一路都是玻璃店，猶如藝廊，各家特色不一，貨品吸睛，深受遊客喜愛。此島雖小但街道整潔，碼頭寛闊，已成為觀光 熱門景點，也看得出當地對觀光客的重視。

彩色島 浪漫襲人

彩色島是個美麗多彩的漁村，又稱「蕾絲島」，傳說漁夫太太怕漁夫出外打漁後，回程因為濃霧找不到自家，就在外牆上塗上鮮豔奪目的顏色以做區別，如今已成為島上的特色，現由政府接管顏色，不可以隨便塗抹。

島上最有名的工藝品就是蕾絲，由於婦女待在家中空瑕時間便製作蕾絲製品，小到酒瓶蓋大到床罩，連女士們的衣物、洋傘都是蕾絲，看得愛不釋手，島上的居民創意太令人驚訝！走到哪都是彩色繽紛，心情也跟著愉快、輕鬆跳躍，猶如漫步在雲端般自在。

彩色島上的蕾絲傘。

島上還有一家許多名人推薦、2015年曾入圍米其林指南的餐廳「Da Romano」，及一所有著歪斜鐘塔的聖馬丁諾教堂，只可惜受限於時間，僅在外逗留無緣入內。溫暖的陽光照射下，五彩的房子、鮮花滿布的窗景、蕾絲的夢幻就在眼前，又何必在意每個景點，在這美麗又浪漫的小島駐足，猶如春風拂面，滿眼春光無限啊。

教堂島。

教堂島 遠離塵囂

位於威尼斯島最北邊，沿路看到好幾家露天吧台，規模不小，威尼斯最古老的教堂──聖母升天聖殿（Santa Maria Assunta）就在此地，觀光客較少，時光彷彿靜止般，周邊安靜無聲。我們選擇放慢腳步欣賞這遠離塵囂的寧靜，斑駁的住宅牆壁、古老的教堂，小溪靜靜流淌著；在這有限的時間中，我們坐在小溪旁享受周邊美景，想到報導指出威尼斯島有可能在2050年被海水淹沒，而這些美麗的風景將消失不見，豈不令人扼腕。

威尼斯是2019年我們走訪南歐自助旅遊的最後一個景點，至此在外已有月餘，望著大江東去、碧波蕩漾，晚霞餘暉與海水、城堡相互輝映，美不勝收，留連忘返，不願離去。夕陽無限好，幾時才能再見如此燦爛美景，不禁默默祈禱。