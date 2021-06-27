漫步泰晤士河 品味倫敦勝景

大哥大商業樓群。

根據近幾年網路上的數據顯示，倫敦 是世界上遊客最多的旅遊城市。作為英國的首都及第一大城，倫敦除了是英國的政治中心，經濟繁榮不在話下，歷史及文化底蘊的深厚，亦是吸引遊客的主要因素。

倫敦歷史悠久，上可溯自西元五○年，羅馬人開始在此建城。兩千年來歷經羅馬帝國的統治，盎格魯撒克遜人入侵到被諾曼人征服，再歷經歷代王朝，直到今日的溫莎王朝。曾經，英國的海軍艦隊傲視全球、殖民地遍布全球，號稱「日不落國」；曾經的輝煌，讓倫敦處處都是風景，成為今日迷人的城市。

泰晤士河(Riveer Thames)貫穿倫敦市中心，所有的名勝古蹟幾乎都在河的兩岸。如果從倫敦塔橋沿著泰晤士河向西走，過倫敦古橋，北邊有倫敦紀念碑、聖保羅大教堂，南岸有泰德現代美術館。再往前走滑鐵盧橋，北岸即是倫敦最熱鬧的西區，國家畫廊、國家歌劇院、劇院一條街、中國 城都在這裡。從中國城往北走是蘇活區，再往北走就是大英博物館。橋的對岸遙見倫敦另一有名的地標──倫敦眼。泰晤士河在倫敦眼，轉了個大灣往南流去。沿河再往前走，就能看到象徵英國文化的大笨鐘及國會大廈矗立在河的西岸。從大笨鐘往西走不遠就是白金漢宮。

倫敦塔城堡。

倫敦塔 王室恩怨消散

一座吸引人的城市，一定會有個美麗的地標代表這座城市，不論在飛機上或在城中的某個角落，抬眼望去，就見那地標在眼前晃過。倫敦雙塔橋傲然橫跨在泰晤士河上，既壯觀又美麗，是倫敦最顯眼的景點。

爬上倫敦塔橋，居高臨下，往北望是坐落在河岸邊的倫敦塔及不遠處新興商業區的玻璃樓群，往南遙見倫敦最高的建築物碎片塔。倫敦塔裡陳列有塔橋修建的過程及當初設計構思，走在塔中一面觀看兩案風光一面可了解建塔的艱鉅工程。塔橋有雙塔，從北塔往南塔走去，經過空中走廊，踩在玻璃走道上望見腳下行走的車輛有如火柴盒大小在橋上移動，身在半空中頗覺驚心動魄。

摩天碎片塔。

新興商業區的樓群，多為亮晶晶的玻璃大樓，最有名的是以對講機為造型的Sky Garden，另外還有座像子彈頭的大樓，樓群參差不齊頗為零亂，矗立在古老的倫敦塔後面，尤其顯得突兀，看來倫敦當初做都市計畫時可能沒有考慮到協調感。河的南岸亦多為玻璃樓群，倫敦最高的建築物碎片塔(The Shard) 鶴立雞群般地聳立在一片樓群中，猶如眾星拱月，南岸的樓群整體看來倒是比北邊的有美感。

倫敦塔(Tower of London)，這座在英國最具歷史意義的城堡，在羅馬帝國時代就是軍事要塞，至今還留有一段羅馬時代的老城牆。1066年諾曼人征服英格蘭，開始在這裡修建城堡，最早修築的是四座塔樓的白塔，接著幾經擴建成為現在的三重城堡。這裡原是王室的宮殿，直到1625年英國王室才不再居住於宮殿中，之後曾經是國家軍械庫、鑄幣廠、監獄、刑場等。

這裡曾經關押過許多被安上判國罪名的貴族，處死過亨利八世的兩任王后及九日女王琴格蕾；英國女王 伊莉莎白一世，也曾被其姊瑪莉女王囚禁於塔中。1988年倫敦塔被列為世界文化遺產，堡中的國仇家恨、王室恩怨已遠，血腥歷史也被泰晤士河水洗刷無痕，如今只留與後人參觀1000年來在建築上的變化，及堡中收藏的王冠寶石與古代軍械。

倫敦紀念碑。

倫敦紀念碑 從空中看倫敦

走過倫敦塔橋到達南岸，迎面一座小公園，旁邊是如小巨蛋的圓型玻璃建築──倫敦市政廳。公園裡有許多小販推車賣小吃，我買了一包現炸的糖衣杏仁與老公兩人沿著泰晤士河邊走邊吃，泰晤士河比法國的塞納河寬，河水卻更混濁，一座文明了2000年的城市，多少船隻在河上來來往往，成年累月的污染。雖然英國政府曾極力整治，但河水仍呈黃黑色，比黃河還髒。

經過碎片大樓，路過海斯藝廊(Hay’s Galleria)，走到倫敦橋。一路上好看好吃好玩的地方不少，足以消磨大半天。走過倫敦橋，重新到達泰晤士河的北岸，前方巍然立著倫敦紀念碑；倫敦橋是中世紀的古橋並非倫敦塔橋，它們是河上相鄰的兩座橋，相隔約一公里。

西元1666年的9月，倫敦曾發生大火，一連燒了三天三夜，焚毀三分之二座城市，葬送了許多人命，至今666在英國還是被詛咒的數字。為了紀念城市的重建，於1671年建立這座紀念碑，歷時六年才完成。古老的圓柱型紀念碑沒有電梯，從進門到頂樓，樓梯盤旋而上共有330階；爬到頂樓氣喘吁吁非常辛苦，當站在頂層的陽台上環視四周時，頓覺一切都值得。

身在半空中，遙遙望見聖保羅大教堂的穹頂，大哥大商業樓群近在咫尺，泰晤士河上船隻往來，倫敦塔橋的美麗身影，河對岸的碎片摩天塔盡收眼底。看到我們從塔橋一路走來的景物都在自己腳下，歡喜之心油然而生。爬下樓梯回到出口，我們收到了一紙登樓證書，算是給我們的鼓勵，畢竟願意爬那窄小陡峭的樓梯是需要勇氣的。

皇后碼頭馬賽克防水牆。

皇后碼頭 壁畫說英倫史

離開紀念碑，沿河繼續前行尋找聖保羅大教堂，途經中世紀的皇后碼頭。這個碼頭從羅馬時代就開埠營運，到了中世紀時船隻頻仍，倫敦的貨運都在此上貨、卸貨，繁榮異常。古時，泰晤士河不但水運發達，河中的河鮮貝類多達350種，魚類有115種，當年真是英格蘭的經濟命脈。15世紀以後，隨著倫敦人口的增加，另外開闢了新碼頭，此地漸漸沒落。直到20世紀初期開始廢棄不用，如今只在退潮時才能在河床上看到當年上下貨的遺址。

中世紀時為了防洪，碼頭上建有一道防洪長牆，2014年倫敦市政府請藝術家在這道長牆上繪製馬賽克壁畫。一塊塊的小磁磚拼出了幾十公尺長的畫卷，從羅馬時代經過五賢帝之一的哈德良統治，到羅馬消亡、撒克遜人入侵；11世紀諾曼人征服，英格蘭王朝建立，一直到2014年的英國歷史都以圖說方式簡介於馬賽克長畫上。

英國歷史以泰晤士河為中心，隨著流水娓娓道來，畫的旁邊並以河中的魚類、河上棲息的水鳥做裝飾。往事如流水，都已逝去，如今河中即使仍有魚蝦，只怕再也無人敢捕食了。英國歷史長河中的世代更迭，亦只能以壁畫來回顧了。

聖保羅教堂 屢次浴火重生

白色大理石的聖保羅大教堂是倫敦有名的建築物，美麗的綠色圓頂非常醒目，壯觀的雙塔正門兼具哥德式與巴洛克式的風格。它屬於英國聖公會教堂，也是倫敦的主教座堂，教堂始建於7世紀，歷經戰亂破壞，屢次重建，又在倫敦大火中幾乎被燒毀殆盡；1675年教堂再度重建，直到1711年才完成。

龐大優雅的建築是倫敦城中一道亮麗的風景。教堂裡面的裝潢高貴美麗，查里王儲與黛安娜王妃於1981年7月在這裡舉行婚禮。目前，一些皇家的重要儀式，仍會在這裡舉行。教堂裡每天亦照常舉辦數次禱告，我們進入參觀時，正遇上禱告儀式。

走出大教堂，看到前方不遠處萬頭攅動。走近前一探究竟，才知前方是千禧步行橋。由於是純粹的步行橋，在橋上找一個定點觀看泰晤士河上的風景，視野絕佳。回頭看聖保羅的大圓頂巍峨高聳，左側河上一座接一座的大橋，倫敦塔橋亦在遙遠的前方，高聳入雲霄的碎片塔看得一清二楚。橋上雖然遊人很多，但大家都會互相禮讓，讓你有機會選好角度照相。在橋上輕鬆走一回，遊目四顧十分自在。走到對岸，迎面就是泰德現代美術館。

倫敦的美術館一概不收門票，頗有泱泱大國之風。泰德是世界有名的現代美術館，不論看不看得懂現代藝術，都值得進去繞一圈。常聽人說：「所謂現代美術就是要你看不懂。」藝術的真諦為「內行人看門道，外行人看熱鬧。」泰德美術館又高又大，方方正正，有些展廳正在展覽行動藝術，實在看不懂，匆匆略過。

值得一看的是現代畫廊。現代藝術是藝術史上的一個運動，從19世紀中葉到20世紀中葉，大約100年的時間。那時因為照相機的發明，藝術家思考求新求變，著重光影的研究，從寫實主義轉變到抽象意境。畢卡索立體時期以後的作品及莫內晚期的作品都屬於現代藝術。

現代畫廊中收藏多幅畢卡索與喬治布拉克的立體畫派畫作，及莫內晚期的作品；較特殊的有美國抽象派大師馬克羅斯可的展覽廳，展出一系列題為「Trapped in a Room」的畫作，假想你被困在四面牆中將如何找出路？英國現代女畫家布麗姬的展廳展有多幅名畫，她以色光視覺藝術揚名於世，可以好好欣賞她的作品，感受色與光的流動性及視覺效果。畫廊中還有許多現代藝術家的作品，大有可觀，不失為現代藝術殿堂。

倫敦眼。

泰晤士河畔 夜遊如夢似幻

摩天輪倫敦眼在泰晤士河畔依水而建，坐在摩天輪上有如在水面上凌空飛翔，欣賞河上及兩岸風光，恍似自己已羽化登仙，在天上看紅塵。摩天輪附近有許多小吃攤販，坐完摩天倫，正好選家餐館享用晚餐。附近都是遊樂場，可以逛逛走走的地方不少，如果想要搭遊船遊泰晤士河，倫敦眼也有遊船碼頭，可就近購票。

我們的倫敦夜遊是經過旅行社安排的，先帶我們去吃倫敦特色晚餐，再送我們去搭船。晚餐的餐館古香古色，有啤酒吧可任意飲用，亦供應紅白葡萄酒；飲食環境很不錯，可惜食物平平，主菜炸魚排裹的麵粉太厚，簡直難以下咽。

夜間的泰晤士河很美，兩岸燈火通明，倫敦眼霓虹燈流轉，碎片塔頂光亮耀眼。還可以欣賞到倫敦塔橋墩閘門打開，供遊輪駛過的景觀。倫敦塔城堡中的白塔在夜空燈光下有如幻影，河面上倒映著美麗的燈光，也看不出河水的髒濁了。當夜正是月圓之夜，一輪明月高懸摩天樓畔，真是「千江有水千江月」。他鄉異域，風月猶同天。一路欣賞美景，晚餐的的種種不滿，也就拋諸腦後了。

倫敦眼隔著泰晤士河與斜對岸的大笨鐘樓遙遙相對。其實Big Ben在英國的別名是The Great Bell；Great，至尊也，稱它至尊鐘較為貼切。英國人若知道老中管它叫大笨鐘，一定啼笑皆非，何況此鐘樓是英國的文化地標，有160年的歷史，亦被列入世界文化遺產。

新哥德風格的鐘樓高92公尺，是座四面鐘樓，初建之時是英國最高的鐘樓。2012年為慶祝伊莉莎白女王登基60年，此鐘樓已改名伊麗莎白鐘樓，但在英國人心目中，它永遠是至尊無上。

大笨鐘與國會大樓。

鐘樓的旁邊就是國會大廈西敏宮。位於泰晤士河西岸的西敏宮最早建於11世紀，原是王室的宮殿，幾經戰亂及火災毀壞而重建多次，16世紀後才改為國會大樓。原來中世紀城堡的樣貌已不見蹤影，1834年重建後，採用新哥德式風格；棕黃色的色調穩重大方，除了一座美麗的大塔樓，亦有多座哥德式小尖塔做裝飾，整座大廈古雅美觀，氣勢不凡，是倫敦城裡最美的建築。

西敏宮的西側就是王室教堂西敏寺，王室的婚喪喜慶大多在此舉行。2011年黛安娜長子威廉王子迎娶凱特，即在此舉行婚禮。從倫敦眼過西敏橋經過大笨鐘，即是國會廣場。廣場非常熱鬧，繞廣場一周，還可看到老西敏宮在火災後唯一殘存的寶石塔(Jewel Tower) ，及美以美大教堂。

海德公園 處處美不勝收

我們住在肯辛頓區的假日旅館，旅館門口站著一位著英國紳士裝的大男孩，非常有禮貌地招呼進出的客人。旅館的位置非常方便，巷口的大道就是肯辛頓大道，過街就是海德公園。公園牆外一整排栗子樹，6月初栗花盛開，雪白的栗子花一串串掛在樹梢，彷彿剛下了一場大雪。海德公園又稱皇家花園，主要由肯辛頓花園及海德公園所組成。公園占地350英畝非常大也非常漂亮，曲徑通幽，繁花似錦，還有兩座美麗的湖泊。公園裡植被豐富，橡樹、椴樹、榆樹、櫸樹、倫敦梧桐等，有多處林蔭大道。園中紀念碑、雕塑及景點繁多，處處美不勝收。

肯辛頓王宮座落在肯辛頓花園裡，200年前維多利亞女王在此出生。王宮前有一尊女王的大理石雕像，立在一圓形水池中，女王神采奕奕端莊美麗。

海德公園長湖。

從肯辛頓花園往海德公園走，會遇到黛安娜王妃紀念噴泉。泉水清澈異常，許多兒童戲水其間。黛安娜貌美又時尚，深獲世人愛戴，她的遭遇尤為世人同情，是以雖逝世多年，人們仍然忘不了她。

噴泉前方是公園的大長湖，湖水清澈見底，湖上一座五孔長橋，湖裡天鵝水鳥成群，美得恍似在瑞士山區。公園這麼美，王室成員為了生活隱私，卻不能像我們過路的遊客在園中散步，欣賞風景。王妃們一入侯門深似海，從此不能再過常人的生活，錯過了多少人間美景。王子公主的神話，在今日社會已不再是最美的結局。

公園裡有座維多利亞王夫──亞伯特親王的紀念碑，隔著肯辛頓大街與亞伯特紀念廳相呼應。圓頂紅磚的紀念廳配淺黃色門窗是英國特有的安妮女王式風格，紀念廳的對面是皇家音樂學院，一旁是皇家藝術學院。這一帶的建築都是紅磚大樓配白色或淺黃色的門窗，一致的安妮女王式，整齊畫一又壯觀。肯辛頓這一區的建築皆是典型的英國風味，街景非常美。

白金漢宮 搶看衛兵交接

到倫敦旅遊，絕不可錯過白金漢宮的衛兵交接表演。我們在倫敦的第四天，終於起了個大早，趕到白金漢宮看衛兵交接。白金漢宮的衛兵交接時間按季節而有所不同，亦非天天有表演，一定要預先上網查清楚，以免白跑一趟。我們提早半小時到，宮前已是人山人海。好不容易找了個尚可容身的位置，勉強看到白金漢宮圍牆內穿著黑帽紅衣的衛兵列隊準備換班，穿著綠夾克的警察騎馬開道，引領衛兵離宮；接著有樂隊及儀隊表演，衛兵交接後儀式結束，警察開始驅散人群。

我跟著人群換了幾個位置，斷斷續續地看完交接表演。皇宮前的廣場上有一座維多利亞女王紀念碑，碑上有個半層樓高的座台，在那裡觀看樂隊及儀隊的表演是很不錯的位置。

白金漢宮換衛典禮。

看完交接表演，我們順道遊覽白金漢宮前面的聖詹姆士公園。公園中有座非常清幽的小湖，湖畔綠樹垂楊，湖面浮萍飄盪，水鳥戲波。湖上有座橋，站在橋上遙遙望見白色大理石的白金漢宮，那景色無比的醉人。園中有座加拿大紀念碑 (Canada Memorial) ，紀念一戰及二戰期間從加拿大到英國參戰的勇士們。兩次世界大戰中，自加拿大赴英參軍的人數不分男女超過10萬人，死傷不計其數。戰爭的恐怖不容忽視，希望世人記取教訓，不再重蹈覆轍。

我們在倫敦七天六夜，除掉前後兩天搭機轉機，一天去溫莎堡，在倫敦城裡足足有四天半的時間，但在各地遊覽，也只能走馬看花。值得一提的是倫敦的中國城非常乾淨，垂直的兩條街上各有一座中國風格的牌樓；街道整齊，樓宇漂亮，有多家中國餐館，是嘗試中國美食的好去處。

中國城外是倫敦的劇院區，附近的幾條街上劇院林立，就像紐約的百老匯，「悲慘世界」、「獅子王」、「歌劇魅影」、「媽媽咪啊！」都在這一區熱映中；哈利波特影城、國家畫廊也在這一帶，這一區亦有多家有名的下午茶與餐館。找一家好吃的餐館享受一頓美味，再去看場音樂劇，是旅途中最愜意的享受。

倫敦雖然沒有什麼名菜，但上網找幾家口碑好的餐廳，確實會有不一樣的感覺。就以炸魚排來說，好壞就有天壤之別。魚排要炸得好，不但魚肉要新鮮，肉質亦需細嫩，裹的麵糊配方尤其要講究，炸的功夫更重要，色澤要炸得金黃酥脆但不油膩；吃入口中，外裹的麵糊要有化魚肉為美味之功，才是好吃的炸魚排。

我們在倫敦喝了一頓非常精緻的下午茶，也吃了幾家不錯的餐館。倫敦的牛奶一般來說都很香，配出來的奶茶都非常好喝。基本上作足功課，仔細考查，定能享受到美食與精緻的下午茶。