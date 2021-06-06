遊歷倫敦 古典學術氣息濃

維多利亞車站。

歐洲大陸以西的大不列顛群島，是英國 所在，由英格蘭、蘇格蘭、威爾士、北愛爾蘭四個區域組成，稱聯合王國。倫敦 位於英格蘭東南部，是英國首都，近兩千年的歷史，現在是一個現代化的世界超級大城市。泰晤士河從中穿過，將倫敦分為倫敦城、西倫敦、東倫敦和南倫敦。

倫敦橋。

登倫敦橋 一覽城景

倫敦城保留了很多古建築。倫敦地鐵於1863年建立，是世界上最古老又最大的地鐵系統。我先到維多利亞車站，這是倫敦最大的車站之一，在繁忙的時間實施人群管制；維多利亞車站建於1868年，是一座古典建築，內有兩個售票大廳、十幾個出口通道、行李寄存站，大廳有多間餐館、商店還有超市，過客一早可買到早餐，還可為一天的旅行凖備食物。

維多利亞車站巴士總站。

維多利亞車站東側有巴士總站，可去倫敦任何地區。倫敦有公車6000多輛、350條線路，都是紅色雙層巴士，維多利亞車站西南面有長途車轉運站，轉往全英國各地和歐洲大陸。車站後面有一條街幾乎全是酒店旅館，我預定的旅館就在這條街上。

我還看到一座中世紀的城堡，有高牆包圍，這裡是個軍事要塞，在泰晤士河邊，11世紀維京人領袖威廉稱他有盎格魯撒克遜血統，對英格蘭大舉進攻，於公元1066年成為英格蘭的君主威廉一世；為鎮壓當地人和保衛倫敦城，他於1087年開始動工興建倫敦塔，到1097年威廉二世時建成。後增建了13座塔樓，用白色大理石建造，是一個防衛森嚴的堡壘和宮殿，也是英國數代國王加冕和居住之地；倫敦塔還是一座著名的監獄，關押過不少王公貴族和政界名人。1140年起該塔就為英國國王的重要宮殿之一，現作為博物館，陳列古代兵器、盔甲，王冠、王袍等，其中有維多利亞女王加冕時製作、鑲有3000多顆寶石的「帝國王冠」，和嵌有530克拉寶石的權杖等。

倫敦塔。

走出倫敦塔，就見到倫敦橋橫跨泰晤士河。倫敦橋建於1176年至1209年，由於是河口的第一座橋，也被稱為倫敦的正門。橋身分為上下兩層，是懸空的人行道，巨輪來時拉響鳴笛，下層的橋面中間就會打開，讓大船經過；此時行人可改道從上層行走。大船過後，橋身慢慢落下，恢復車輛通行。倫敦橋歷史上幾經重建，最初是木橋，後改為石橋，如今是擁有6條車道的水泥鋼筋結構橋。

從北邊的橋塔乘電梯可看橋塔的裡面，兩側裝有玻璃窗，內有博物館，我參觀一番後走到大橋的下一層，在寬闊的懸空人行道上，從高空一覽泰晤士河及倫敦兩岸的風光，皇宮、教堂、國會、大鐘、倫敦塔，古典與現代的建築歷歷在目。

國會與大笨鍾。

大笨鐘 英國驕傲

大笨鐘是倫敦的標誌性建築，位於泰晤士河畔，是國會會議廳附屬的鐘樓，每當召開會議，大鐘上方的燈就會點亮。這座97米高的鐘樓，是1837年維多利亞女王登基時建造的四方形高塔，而大鐘造於1856年，以工程師班傑明爵士（Benjamin） 命名。大笨鐘以格林威治的天文台的時間為凖，15分鐘鳴響一次。二戰期間，倫敦遭遇轟炸，大笨鐘沒有倒塌，依然準時鳴響。大笨鐘是英國人的驕傲，英國廣播公司也以大笨鐘的鐘聲報時。

從海德公園到白金漢宮可步行穿過。18世紀時，海德公園是英王的狩鹿場，至今仍是女王生日鳴放禮炮的地方。在海德公園北面有演講者之角，允許任何人發表言論，是世界上言論最自由的地方；雖然什麽都可以説，只是沒有聽眾，或許那天我沒碰上。

白金漢宮是英國女皇的王宮，坐落在西倫敦的中心區域，是英國王室成員生活的地方，也是英國重大國事活動的場所。白金漢宮森嚴壁壘，一道黑色高大的雕花鐵門欄在外面，門內衛兵的黑色大毛帽幾乎蓋著眼睛，穿紅色制服，扛著長槍；換班時可看到禁衛軍交接典禮、騎兵隊的儀式，遊客就在大鐵閘外看表演。白金漢宮舉行國家慶典，成為倫敦特有王室文化景觀 。

訪西敏寺 遙想牛頓

威斯敏斯特大教堂簡稱西敏寺，在泰晤士河北岸，建於公元960年，前面兩個塔頂高聳，是英國哥特式建築中的傑作。西敏寺從1066年起就是英國君王的加冕之地，是皇家婚禮、葬禮、紀念活動的地方，是王室専屬的教堂；還有英國3000多位名人長眠於此，包括從亨利三世到喬治二世的20位國王。

南邊之角設立了詩人作家之地，有喬叟、布朗寧、莎士比亞、狄更斯、彭斯等，還有德國音樂家韓德爾；另有科學家、軍事家、政治家，其中有牛頓、達爾文、邱吉爾、張伯倫等人。

牛頓之墓設在大堂中間的左面，右面是逹爾文。大理石基座有一米多高，鐫刻著：「讓人們歡呼人類有一位如此偉大的人，他的榮耀曾經在世界上存在。」是伏爾泰之言。牛頓墓上立有地球儀和兩個天使。我立在牛頓之墓前鞠了一躬，他是我第一個認識的物理學家，記得讀過牛頓力學三大定律，其中曲線運動，萬有引力使我認識世界、宇宙，牛頓是百科全書式的全才，他的各種定律及發明運用至今。

我在牛頓之墓前站立良久，直到遊客請我借位拍照才離去。把科學家之墓立於大堂，沒有一個君王、政治家可以代替牛頓的位置。

2018年，西敏寺新增霍金之墓，一塊黑色石板鋪在牛頓和逹爾文之間，上刻有他的名字和關於宇宙黑洞的公式。西敏寺因地方不夠，有的偉人已遷到聖保羅教堂的地下，而霍金還有一席之位。

劍橋鎮街景。

遊劍橋鎮 踏走康橋

劍橋鎮在倫敦郊區，是劍橋大學所在地，距倫敦90多公里，乘巴士一個多小時。劍橋大學沒有門，參觀者不限資格，何不去走一圈，見識見識。劍橋大學是世界菁英大學，成立於公元1209年，至2019年10月已出過120位諾貝爾獎得主，還有首任在內的15位英國首相，歷史上還有3位國王就讀過。

劍橋大學的31所學院分布在劍橋鎮裡，小鎮僅十多萬人口，鎮裡有幾條街，主街有一座別緻的小塔。學院建於不同時代，最早的已有700、800年歷史。各個學院是不同的古典建築，如三一學院、聖約翰學院、國王學院、皇后學院等。

嘆息橋。

康河流經多個學院，河上有八座橋，也是「Cambridge」之名由來，翻譯中文成「劍橋」，徐志摩的「康橋」則是克萊爾學院的三孔橋。各橋的長短形狀不同，有木橋、石橋、二孔橋、三孔橋，一條廊橋有窗，叫嘆息橋，學生犯錯或成績不好，就上橋憑窗嘆息。小船悠悠撐過橋底，經過你想去的學院，可停下來上岸。

1661年，18歲的牛頓進入劍橋大學的三一學院，26歳當了數學教授。我走過三一學院某處，當時沒有人，我踏上了這座古樓登上木樓梯，看了二樓教室，牛頓曾走過的地方，算是踏過偉人足跡。

劍橋三一學院。 牛頓蘋果樹。

牛頓看到蘋果 掉落而想出地心引力學說，三一學院前有一顆不大的蘋果樹，是從牛頓家鄕伍爾斯索普莊園引種過來的。1820年，牛頓莊院的老蘋果樹，被暴風雨颳倒後斷成幾段，但是這棵蘋果樹依然活著，已經生長了350多年，被一些名校折枝嫁接種植，以紀念牛頓。聽説牛頓莊院的老蘋果樹旁邊，立有伊麗莎白女王的保護令。

劍橋行知道不少，在小鎮買杯咖啡，覺得味道就是不一樣。