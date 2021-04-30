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世界最長行人吊橋在葡萄牙 民眾興奮：有懼高症也要走

編譯徐榆涵／即時報導
葡萄牙阿羅卡516吊橋全長516公尺、高176公尺，位在阿羅卡地質公園內，可以俯瞰整個山谷景色。(路透)
葡萄牙阿羅卡516吊橋全長516公尺、高176公尺，位在阿羅卡地質公園內，可以俯瞰整個山谷景色。(路透)

葡萄牙北部一座世界最長的行人吊橋近日正式完工，5月2日將舉行啟用典禮，附近居民希望這座吊橋可以振興該地區飽受疫情影響的經濟。

這座吊橋全長516公尺，位在被聯合國教科文組織認可的葡萄牙小鎮阿羅卡地質公園內，吊橋以所在地名和橋的長度被命名為「阿羅卡516」（Arouca 516）。吊橋由鋼索懸起，橋面距離谷底奔騰的河流176公尺，橋面寬0.91公尺，走完這座橋大約需要十分鐘。

在啟用典禮之前，阿羅卡鎮的居民29日得以率先體驗，行走在透視的鋼製網格橋面上，不少人走到腿軟，但仍直呼「超值得」。

民眾在走阿羅卡516吊橋時，緊握橋的兩側。(路透)
民眾在走阿羅卡516吊橋時，緊握橋的兩側。(路透)

澤維爾（Hugo Xavier）是當天第一個鼓起勇氣走上並穿越這座橋的人，他表示，有點害怕，但確實很值得，這實在是很特別的體驗，腎上腺素整個飆升。

另一位民眾布蘭多（Rui Brandao）說，他盡可能不往下看，但依然很推薦，「即使跟我一樣有懼高症，我也強烈建議你要來。不得不說我完全沒感覺」。

一名叫伊曼紐爾（Emanuel）的當地導遊說，「這為我們土地帶來新氣象，因為它將吸引更多投資和旅客。隨著許多年輕人移居大城市，該地區正在迅速老化，這將為阿羅卡帶來新活力」。

自2017年以來，阿羅卡516吊橋打破瑞士阿爾卑斯山的查爾斯庫納吊橋（Charles Kuonen Suspension Bridge）紀錄，成為全世界最長的人行吊橋。

葡萄牙阿羅卡516吊橋全長516公尺、高176公尺，位在阿羅卡地質公園內，可以俯...
葡萄牙阿羅卡516吊橋全長516公尺、高176公尺，位在阿羅卡地質公園內，可以俯瞰整個山谷景色。(路透)

疫情 投資 聯合國

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