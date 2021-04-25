塞內加爾聖路易 落寞殖民城

一家五個孩子和母親的午餐。

一下車，最先從橋上看到的就是這副景色，夕陽給河岸邊的白色房屋和停泊在河岸的一排排小木船塗抹上一層金色，粼粼波光的倒影給人美的虛幻感，這就是塞內加爾的第三大城市──聖路易。從橋上眺望兩岸的異國風情，彷彿是一位蒙著淡淡迷霧薄紗的美女。

法國殖民者於1659年發現塞內加爾河注入大西洋的港口，為了紀念國王路易九世而將其命名為Saint-Louis-du-Fort。隨即聖路易成為法國在塞內加爾領土上建立了第一個固定長久殖民地。

它很快成為黑奴貿易和阿拉伯橡膠貿易的中心。回望歷史，看似美麗的城市卻有著那麼黑暗的過去，很多西非和南非被白人捕獲或購買的黑人 就在這裡如同牛馬一樣被買賣。

法殖民時期老街道。

走入城市，除了看到寫著法語的幾條空寂的殖民時期街道、幾個開門的紀念品小店，更多的則是城市的衰敗、混亂和骯髒。

法式老城 街道髒亂人畜雜居

法國人建立的老城區，19世紀的繁華已逝，如今唯有空空街道和寂寞的房屋，及充斥在空氣中的一種淡黃色的衰敗惆悵。城中公共汽車 如同一個蓬頭垢面的流浪漢身上的襤褸破衣，馬路上跑的除了新舊汽車還有馬車。新城居民區的幾條街道，有很多玩耍的孩子，有城市建築的房屋和電線杆、小店鋪，也有農村的沙土地和溫順的羔羊，及滿地的羊屎。

聖路易當地人家的小院。

普通家庭的庭院，有著城市房屋光滑磚牆和門簾；前廊，玩耍的孩子們和溫順羔羊同享庭院的家庭之樂。

我個人認為，作為人出生在非洲是種極端的不幸，而作為動物生長在非洲是非常的幸運；非洲沒有任何家禽的密集型飼養工業，這裡的牛羊要麼在廣闊的天地悠閑吃草，要麼在城市中與主人同居為樂，享受人所享受的條件。不像西方發達國家的家禽被關在一個密集空間，殘酷地受人類虐待。

普通當地人的小吃店。

非洲普通百姓的小餐館是非常簡陋的，一般只有幾張塑料座椅。這個在老城中唯一的非洲當地人小餐館，供應法式麵包夾牛肉和洋蔥，只用0.4歐元（約0.47美元）就可以吃飽喝足；我和一位女同伴進入這個小餐館，坐在當地黑人中吃了美味夾心麵包，而同行的另幾位女士拒絕進入。

塞內加爾的傳統烹調方式。

高級一些的餐館可提供棕色的米飯混合魚肉、青菜，這是塞內加爾最著名的國菜「Thiebou」，用魚肉與香料、青菜一起烹調出來的湯再煮大米或小米，味道非常好。

聖路易城河上的夕陽。

河岸邊有停泊的木船，戴著白帽的穆斯林漁民坐在細木棍搭起的塑料棚下，悠閑地喝咖啡，一些羊在一旁安靜地站著，攤開在河灘上的漁網像天空被污染的雲朵，圍繞著漁民。

偶爾在滿地塵土及塑料垃圾、無一棵草木的街道上會出現幾個穿著華麗金色和藍色長袍的男女，來安慰你對丑陋城市絕望的眼睛。

沙灘上的魚市。

我不是第一次來到貧困國家，但以前看到的只是貧困，而在塞內加爾還會看到經濟的發展。塞內加爾是西非經濟發展最快的國家，有西非最大的港口有一些基礎工業，但經濟發展後，卻造成滿地塑料垃圾，衝擊整個居住環境。穿越塞內加爾的城鎮和鄉村，城鎮及其附近的髒亂給了我巨大的衝擊，那些沒有完工的房屋看上去已經衰敗，空中隨風飛揚的渾濁塵土，滿街是塑料垃圾，黑麻麻的蒼蠅成群趴在肉店的肉上、魚堆上，這裡的蒼蠅彷彿比人還多。

村莊貧窮 生活方式幾近原始

奇怪的是，在這麼一個髒亂的國家，卻擁有非洲穿著最艷麗的女人。塞內加爾的女人是愛美麗的，一個塞內加爾的男人曾說：「我不願意娶塞內加爾的女人做老婆，她們成天就知道打扮，好像每天要參加選美比賽。」

衣著艷麗的女人。

的確，我時常看到衣著艷麗的女人在混亂的市場，或婀娜多姿地走在骯髒、塵土飛揚的馬路上。

她們走路的姿勢看上去都很優雅，腰板直挺、目光直視，因為她們從小就頭頂水罐、糧食、花生等，所以走起路來如同歐洲上世紀訓練過的貴族女人。

眾所皆知，美洲的黑人是16世紀到19世紀時期被歐洲人以襲擊、綁架等方式，向各部落酋長、非洲國王貿易後作為廉價勞力賣給美洲殖民者的。而當時黑奴隸的來源主要是西非和中非。

這個IVOL高山村莊是當初一些黑人為了躲避當黑奴而聚集形成的，我們爬了近四個小時才到達。這裡比前面參觀的幾個村莊更為貧窮，因為交通極其不便，除了馬車外只能靠腳，但這也是我最喜歡的一個村莊，因為它最乾淨，還沒有被現代塑料廢棄物給污染。

在村子的一頭，在山坡樹林和石頭之間，一個13、14歲的男孩和父親在織布，一時分不清那是織機還是樹林樹枝，乍一看以為回到了「聖經」故事發生時代。可是走近看，孩子穿著印有愛迪達的橘色褲子，又充分表明他生活在21世紀。

整個織布設備就是再簡單不過的、以粗細不一原木棍搭起的支架，他髒兮兮的腳不停地隨著手中左右移動的梭子，上下踩動兩根小木棍。原以為貴州偏遠落後山區看到侗族人的織布機很古老落後，不過跟這裡相比，侗族人傳統織布機簡直是航天技術的水平。

幾乎所有的農村都使用這樣的「廚房」。

幾個黑乎乎的燒鍋、兩個鋁盆、兩個塑料桶、幾塊大石頭，這是非洲貧窮國家最常見的「廚房及廚具」。同樣是一頓飯，發達國家的人需要那麼複雜的廚具，而貧窮國家的人用極其簡化的方式，也能夠生活在地球上。

在水井邊看看，很多清瘦的女人身著花衣、頭頂大盆水（恐怕我們兩人抬都很沉重），身體筆直得如一棵挺拔小青松走在小路上，個個身後都拖著沉重的命運，讓人無法不為這些被沉重命運壓迫的女人感到悲傷。

村民乞討 遊客嚇得滿村逃竄

塞內加爾人主要以信伊斯蘭教為主，一些整齊、乖乖坐在村頭大樹下的12、13歲男孩，剛實施了割禮。在這個世界上，只有猶太人和穆斯林對男孩實施割禮，與上帝有約吧。

村裡，在一大群追隨我們要東西的吵鬧孩子中，有一個女孩安靜地跟著我，一雙大大的眼睛若有所思，隨意的微笑。我被她特有的氣質給深深吸引了。我能給她什麼？什麼也不能給，給她一人，其他孩子就會像狼一樣朝我撲過來，我只希望把這個孩子帶到我的身邊。我們沒有取之不竭的物質，最後我們也彈盡糧絕，同情心也消耗至盡，沒有什麼可給的了。

村裡的年輕漂亮母親。

在最後的幾個村莊，我們隨便在村中逛逛，在四壁徒空的草棚看看。施舍是應該的，他們的乞討好像是合理合法的，很多孩子，從幾歲到16、17歲的，跟在我們兩個女人後面，因為我們對孩子們微笑，讓他們的黑手好奇地摸摸我們的包、帽子。

他們不停地找我們要東西，不給就不罷休，像蜜蜂似地叮著我們，要我們的帽子、眼鏡、背包，還要我們的鞋。當看到我們沒有東西可給時，他們開始變得憤恨，跟在我們後面起哄。

我們趕緊回到車上，他們開始朝我們的車扔碎石，我們的巨人司機朝孩子吼一聲，他們轟地跑開，一會兒又圍過來攻擊我們的車子，好像一群森林中的猴子。我們不明白他們叫喊什麼，以及為何無故嬉笑和憤恨。

在村莊裡，團中一個女人拍了一棵很大的猴麵包樹，被一個男人看見後堅決讓她付錢。

這女人已用所有的零錢買了一些手工品，只為了支援村裡的經濟；但這男人如此堅定地尾隨她，她只好把剛向村婦買的東西給這個男人。可他不要，堅持女士應該付錢，嚇得那位義大利 女人在村中四處逃竄。

以我們固有思維很難判斷和理解非洲人的行為，很多人認為非洲人太懶，可我覺得不全是；他們並沒有整天蹲在那裡聊天，村裡的男人也都外出幹活。有人錯誤地認為非洲人種低劣，而我則認為非洲如此落後，也源於部落文化仍生活在原始觀念中，這種教育的落後大力限制非洲的發展。

非洲人缺乏國家意識概念，他們對生活與社會的態度具有部落文化的特性和劣性，如懶惰、遲鈍；我也在村子的孩子身上看到一種只會乞討的貪婪與愚昧，他們只考慮眼前的溫飽，只知道把今天擁有的吃光再說。明天？上帝自有安排。

非洲各國政府和機構的腐敗無能在全世界都有名，非洲有著豐富的自然資源，一些國家至今卻不能解決人民溫飽的問題，只因為沒有一個強有力的政府和機構，還有連年不斷的戰爭、動亂和部落衝突。在幾內亞比索我完全沒有看到任何工業基礎，農業是低產薄收個體小農經濟。

我親眼所見，一些殖民時期的繁華城市在歐洲人撤離後變得如此衰敗，所有的樓房、工廠、道路設施幾乎全被遺棄，荒廢殘破得如同戰爭轟炸後的廢墟。由此可見，非洲人連保持和承襲財富的能力都沒有，這種情況在塞內加爾、剛果等南方和西非國家都存在，他們只知道把歐洲人留下的東西吃光用光。

當然，我們不能在這裡讚美歐洲殖民主義，西方列國在近400年間大量掠奪非洲的自然資源和財富、發展滅絕人性的黑奴貿易；他們為了瓜分和爭奪殖民地，任意劃邊界，把歷史上長期形成的民族區域、宗教區域、種族區域分割開，導致現在一些非洲國家仍有很多邊界衝突及民族糾紛。