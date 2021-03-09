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昔遭黑手黨肆虐成「死城」 義夫妻用藝術復甦小鎮

中央社／首爾9日電
位於義大利西西里島的法瓦拉原是一座歷史悠久的美麗城市，但在黑手黨長年剝削下宛如死城，設計師巴托利（Andrea Bartoli）與妻子買下市中心部分建築，著手開始他們的改造計畫，讓當地歷史文化得以傳承。（首爾設計財團提供／中央社）
位於義大利西西里島的法瓦拉原是一座歷史悠久的美麗城市，但在黑手黨長年剝削下宛如死城，設計師巴托利（Andrea Bartoli）與妻子買下市中心部分建築，著手開始他們的改造計畫，讓當地歷史文化得以傳承。（首爾設計財團提供／中央社）

有什麼能夠挽救一座被遺棄的落後城市？答案是設計。義大利設計師將設計帶進義大利西西里島上一座偏遠城鎮「法瓦拉」（Favara），讓宛如死城的法瓦拉重獲新生，獲南韓設計大獎肯定。

有感於居住於城市中的現代人面臨人際關係疏離、物質主義弊病、氣候環境問題等困境，韓國首都首爾市政府自2018年起開始籌辦人類城市設計大獎（Human City Design Award, HCDA），希望藉由設計的力量，協助城市找出更有創意且具持續性的解決方案。

這項大獎祭出最高1億韓元（約9萬4400美元）獎金，並不限定只有韓國城市計畫能參加，目的就是鼓勵全世界的設計人才投入城市創新，讓優秀計畫及成果被更多人看見，成為孕育更多創意的沃土。

雖然第二屆HCDA就遭逢2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，延至今年3月8日才公布比賽結果，線下頒獎典禮也取消，但仍不減設計人熱情，共吸引來自31國的99個計畫角逐大獎，較第一屆件數增加32%，最後由來自義大利的「無數的城市」（Countless City）脫穎而出。

設計師將設計元素帶進義大利西西里島上一座偏遠城鎮「法瓦拉」，保留既有建築風貌同時...
設計師將設計元素帶進義大利西西里島上一座偏遠城鎮「法瓦拉」，保留既有建築風貌同時打造藝術展演空間，使這座被遺棄的城市搖身一變成為每年吸引逾10萬人造訪的文化之都。（首爾設計財團提供／中央社）

設計師巴托利（Andrea Bartoli）在計畫介紹中提到，法瓦拉原本是個美麗城鎮，也是許多義大利名人的家鄉，但在歷經黑手黨數十年的剝削壓榨後幾乎崩毀，因此他與妻子買下法瓦拉中心地區的多處建築，在2010年開設Farm Cultural Park，透過藝術、文化及教育扭轉這座被遺棄城市的命運。

巴托利重塑法瓦拉的方式並非「打掉重練」，而是利用既有街景與建築，融合設計、藝術元素，讓這座擁有悠久歷史的義大利古城的歷史與文化能繼續傳承，使十年前杳無人煙的法瓦拉恢復生氣，也成為當地新興文化藝術中心。

首爾市政府轄下主辦HCDA的首爾設計財團表示，首爾市目標成為設計城市（Design City），蛻變成果被稱為「漢江奇蹟」，受到世界設計之都（WDC）及聯合國教科文組織（UNESCO）肯定，如今成為獎項主辦方，希望讓更多設計人才關注、投入解決國際當前面臨的問題。

大獎獎金也將用於獲獎城市計畫的延伸應用，希望進一步打造以人為本的城市。

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