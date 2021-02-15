荷蘭國家博物館名畫同款米飛兔、和風口罩 超萌開賣

荷蘭藝術可愛無極限。取自rijksmuseum網站

疫情 期間，博物館 或音樂廳開放線上觀賞已不是新鮮事，荷蘭更懂得吸引旅人和文藝迷，近期推出米飛兔搭世界名畫、展品同款口罩，甚至可以網購梵谷大作，在荷蘭狂收讚！

「名畫聯名米飛兔」開賣 70萬幅荷蘭巨作可供下載

你喜歡荷蘭嗎？梵谷曾經感動你嗎？荷蘭最珍貴的博物館－國家博物館Rijksmuseum和許多同行一樣，最近都努力數位化，如今更開放大家上Rijks Studio這個多達70萬個檔案的電子平台去收集、下載你喜歡的巨作，同時電子版的畫作會附上詳細年份和背景訊息，是文藝迷會非常驚喜的免費禮物。

米飛兔超Q扮演當然也可以成為倒牛奶的女僕 博物館商店有售。取自rijksmuseum網站

其中四位荷蘭大師－梵谷(Vincent van Gogh) 、林布蘭(Rembrandt van Rijn) 、維梅爾(Johannes Vermeer) 和史堤(Jan Steen) 的傑作也在內，有興趣都可以開個專屬的博物館帳戶。

另外，國家博物館推出的「展品同款」特殊小物，米飛兔穿上畫中人物的服裝登場！超萌可愛吊飾可以在博物館的線上商店rijksmuseum shop找到，例如將「倒牛奶的女僕」的服裝套在米飛兔身上，溫和可愛模樣，竟也十分搭調。除了米飛兔，在博物館登場過的各種文化藝術展品也被製作成實用小物，在線上商店開賣，例如優雅的日式白鶴口罩，美觀又實用。

米飛兔也穿上荷蘭古典藝術服逛博物館 超級可愛 。取自rijksmuseum網站

國家博物館：記錄荷蘭的黃金時代

荷蘭歷史上黃金時代在航海、商業上的繁榮，讓藝文創作達到巔峰，荷蘭的繪畫也發展出獨樹一幟的風格，國家博物館可以說是鬱金香國度規模最大的博物館。

下次在前往阿姆斯特丹博物館區，拜訪梵谷博物館和國立博物館前，可以先從王宮開始！阿姆斯特丹王宮紀錄了荷蘭17 世紀至今的歷史，黃金時代的雕塑 和畫作等傑出作品都能找得到，現在是專用於頒獎典禮和招待國賓的場地。

王宮旁邊是紀念二戰猶太悲慘歷史的水壩廣場，紀念碑是荷蘭大大小小紀念活動的集中區，除了剛被拆除了’iamsterdam’標誌，博物館區域將給你豐富的體驗。