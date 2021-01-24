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法國象鼻山 莫內畫筆下的絕美海岸

典樂
雲天浪花中的大象鼻山。（圖皆由作者提供）
雲天浪花中的大象鼻山。（圖皆由作者提供）

延伸至海中的懸崖經過海水千萬年的侵蝕，很可能穿鑿出一個海蝕洞。洞愈穿愈大，入海的山崖漸漸細長如大象的鼻子，就成了一座象鼻山。有一座象鼻山已堪稱奇觀，諾曼第北邊的海岸上，卻連續有三個海蝕洞，更稱得上奇中之奇。尤其三座象鼻山姿態造型各異，或粗壯或秀麗，各有可觀之處。

美麗的花園洋房。
美麗的花園洋房。

埃特雷塔鎮 浪漫有味

去年到法國旅遊，走訪了慕名已久、位於諾曼第大區埃特雷塔鎮（Etretat）的象鼻山。我們在埃特雷塔小鎮非常漂亮，每一棟建築都讓人驚豔不已，走在大街上好似遊走在建築設計展覽會中，一路看得我目不轉睛。這裡的每棟建築都設計得十分用心，有花木扶疏的花園洋房，有用馬賽克瓷磚拼花裝飾的小樓，有裝有雕花欄杆小陽台的法國式小樓，亦有歐洲古老的茅草廬，還有許多英國都鐸式建築。

小鎮上遊人很多，但街上非常乾淨。建築物色彩多變但搭配和諧，雖然造型各異卻一點不覺得亂；與主街垂直的每條小巷弄都乾淨美觀，房舍雖然各有風格，但高度一致，竟達到了變化中又不失整齊之感。商業街上的樓宇古香古色，但油漆色澤嶄新明亮，一看就知商家有精心保養。相信整個社區預先做過整體規畫，整座小鎮才會這般整潔、亮麗。大街上餐廳、酒吧、禮品店應有盡有，走在小鎮上有股浪漫又欣欣向榮的氣氛，這裡是我在法國看到最美麗的休閒小鎮。走過鎮上的主街大道，出了商業區，就是海灘，茫茫大海立刻出現在眼前。

埃特勒塔的商業街。
埃特勒塔的商業街。

小象鼻山神似小飛象。
小象鼻山神似小飛象。

象鼻山連山 奇中之奇

弧形的海灘被兩座懸崖峭壁夾在中間，左右兩邊的峭壁上各有一個很大的海蝕洞，也就是俗稱的象鼻山。導遊介紹說，這兩座山叫做母子山。左邊的崖壁較高，洞較大，象鼻細長，是大象鼻山，這隻大象體態秀麗像少婦，是母親。右邊的崖壁較矮，洞較小，象額突出，象鼻粗短，那神態非常可愛，有幾分像卡通片裡的小飛象，是左邊少婦的孩子。

小象鼻山旁的山頂上有一尖塔教堂是小鎮的聖母院，這座教堂並不大，但高高地站在峭壁頂端，傲視海天，抬眼望去忽有「高山仰止，景行景止」之感。在這樣的環境裡做禮拜，望彌撒，豈能不起恭敬之心！

這兩面懸崖峭壁好似用神斧從天上猛然劈下，劈得乾淨俐落險峻異常。白色萊姆石的崖壁上，一條條橫線紋路清晰可見，好像是藝術家刻意製作的石雕，但它卻是自然界的鬼斧神工。站在海灘上左看看、右看看，風景無一不美。大象鼻山的前方有一金字塔岩石，我們站在這一頭看，好似象鼻在推弄金字塔岩，爬到象媽媽背上才會發現，金字塔岩離象鼻其實還有一段距離。

爬到母象背上，才知懸崖外另有一個海灣，而且一灣接著一灣，一直延伸到天際。母象對面另有一粗壯的象鼻山，論起來該是象爸爸了。我曾在迪斯奈樂園的3D戲院中看過這一片峭壁海岸，那是部介紹法國風光的影片，當時就被影片中的風景迷住，如今親身站在這裡，看到無以倫比的絕美風景，居然有似真似幻之感。這片海岸無疑是法國最美麗的自然風景，連續三座的象鼻山，亦是我看過最奇最美的象鼻山。

小象鼻山與山頂上的聖母院。
小象鼻山與山頂上的聖母院。

大象鼻山莫內(典樂攝於奧賽)。
大象鼻山莫內(典樂攝於奧賽)。

印象派名畫 寫生天堂

19世紀後期，許多印象派名畫家曾來這裡寫生，包括早期印象派畫家庫貝爾（Coubet），印象派名家莫內（Monet），甚至蘇俄畫家波冷諾夫（Polenov）也曾來此寫生。庫貝爾有幅畫大象鼻山的名畫，藍天上布滿著雲層，海天交接處是模模糊糊的灰藍，海浪一波波湧來，很像我們今日看到的景象。我在巴黎奧賽美術館看過莫內大小象鼻山的寫生，莫內大象鼻山的繪畫裡，波濤洶湧，一波波的浪花打在大象鼻山上，湧到沙灘前，沙灘上的遊客衣袂飄飄，頭上戴的帽子似乎要被海風吹走，充分描繪出此地的浪高風大。

莫內描繪小象鼻山的景致就截然不同，海浪溫柔地蕩向沙灘上的弄潮人，海上有人在划船。沙灘上停滿五顏六色的小舟，等著遊客來挑選它划船出海。看來這是一個風平浪靜的好天氣，也很可能是個晴朗的夏日。莫內畫出了在天氣轉暖後，這裡可以做的水上活動。小象鼻山怡然自得地立在海中，整幅畫作線條有力色彩豐富，充滿了歌詠此地風景的熱情。

海洋的浩瀚神秘，本來就吸引著藝術家去探索，這裡的風景特殊，舉世難見，吸引藝術家絡繹不絕前來寫生，當然是可想而知的。

法國北部海岸在6月初還如初春般的寒冷，尤其在海風吹拂之下更覺陰冷。天上雲層很厚，海闊雲低浪花一波波的打來，海水很冰冷，此時尚無法弄潮。不知何時飄起了小雨，雪白的象鼻山漸漸變得灰暗，我們不得不及時回程躲到覽車上去避雨。細雨紛紛中，我不時的回望象鼻山，看到許多遊客撐起傘來猶在海邊散步。的確，如此美景誰捨得就此離開呢！我若帶有一把傘，我若不需趕時間，我也願撐起傘來，在沙灘上在雨中閒閒地漫步！

小象鼻山 莫內(典樂攝於奧賽)。
小象鼻山 莫內(典樂攝於奧賽)。

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