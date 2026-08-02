「台灣太美了」 BBC刊文介紹1000公里單車環台魅力

單車環台旅遊受到許多觀光客喜愛。(交通部觀光局提供)

每年都有許多台灣人騎單車環島，現在也有愈來愈多觀光 客這麼做。BBC旅遊版網站近日刊登標題為「1000公里環台單車之旅」的文章，向世界各地的讀者介紹騎單車環台灣的魅力。

英國廣播公司（BBC）旅遊版這篇文章署名作者為納切森（Andrew Nachemson）。他寫道，許多台灣人會在求學期間騎單車環島作為一種成年禮。人們從台北出發後，順時針繞行這條約1000公里的路線，沿途會經過北海岸壯麗的岩層與樸實的漁村、深入人口稀疏的東海岸、騎過島嶼南端的白沙灘，再奔往高度都市化的西海岸。

文章指出，儘管騎長途自行車在台灣已風行多年，但2000年代的電影「練習曲」上映後，騎單車環島的概念才真正進入台灣人的想像。那部電影描述一名大學生花7天時間騎單車環島，之後學生們紛紛開始追隨他的腳步。

隨著愈來愈多台灣人騎單車環島，台灣政府在2015年將這條環形路線正式命名為「環島1號線」，建立了某種「國家級」的自行車道與道路網。

作者表示，環島美妙之處在於可以從任何地方開始，或是像他一樣只騎其中一部分。

他介紹自己從台北到台東的騎行經驗，離開首都台北後，先前往港都基隆的夜市吃湯包和鰻魚，在燈光下穿過石砌的福隆舊草嶺隧道，接著就來到台灣東海岸的北端，感覺像是進入了「另一個世界」。

作者指出，台灣東部保留了原住民文化，在這裡也能感受到開闊的空間，群山更壯闊，棕櫚樹更高，因為它面對的是浩瀚的太平洋，而非狹窄的台灣海峽。

在這趟11天的旅程中，作者大多住在家庭經營的民宿。在都蘭，負責管理民宿「哇軋力共」的阿美族居民Siloko Akila告訴作者，雖然環島近年來很熱門，但很少旅客會真正花時間深入體驗東部的原住民文化，「我們還需要吸引更多人來」。

Siloko Akila也對作者說，都蘭「這裡就是有人情味」。民宿裡，吧台後面正播放著一部紀錄片，呈現阿美族人與自然的緊密關係。一名年輕台灣客人告訴作者，他高中時選修了一種原住民語言。到了晚上，Siloko Akila和她的朋友開始用吉他伴奏，唱起動人的阿美族民謠。

作者認為，「這種像家人一樣的好客之情遍布全島」。他舉例，自己在北海岸爆胎時，有一名台灣單車騎士停下來幫他補胎；當他在黃昏時抵達花蓮瑞穗，一家已經客滿的民宿老闆打電話給其他旅店，直到幫他找到落腳處；到達後，那裡的住客還堅持請他吃炒麵和豬肉湯。

作者表示，他騎到台東只完成半環島。過程中，路人常常從車窗探出頭來比讚，或大喊「加油」。除了沒有完成完整的環島，他唯一的遺憾是沒有安排更多休息日，好更深入體驗台灣少有人探索的村落。

作者也訪問了多名環島前輩。住在台北的Ethan就說，他已經完成4、5次單車環島，每次都會走不同的路線，「台灣太美了，總是有新東西可以看」。

另外，作者某天沿著東海岸騎行時，遇到了一對朋友郭小姐和陳小姐，她們說自己其實曾以步行完成環島。其中郭小姐對作者說了至今仍讓他深以為然的一句話：「台灣太美了，不慢慢來不行。」