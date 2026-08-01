旺季更貴 東京迪士尼10月門票最高79美元 三麗鷗樂園也漲價

東京迪士尼2019年聖誕節舉行迪士尼耶誕故事遊行，表演者扮演成動畫電影「冰雪奇緣」故事角色，吸引遊客在兩旁觀看。（美聯社）

東京迪士尼 度假區近日在財報資料中透露，將調整樂園門票各價格區間的占比，並新增高價位門票；三麗鷗彩虹樂園也從8月1日起調整護照 票券（入場門票）價格，兩者均採浮動票價制。

Travel Watch 7月30日報導，東京迪士尼官方網站已公布10月門票價格。由於採浮動票價制，價格依日期而異；截至7月30日，10月1日的一日護照成人票價為9900日圓，10月10日為11900日圓，10月11日則為12400日圓。

目前一日護照最高票價為10900日圓，10月起將實質調漲1500日圓，最高達12400日圓（約79美元）。不過，東京迪士尼目前尚未另行發布公告，新增高價位門票的資訊僅見於財報資料。

此外，可事先指定遊樂設施或娛樂節目體驗時間或入場時間的迪士尼尊享卡（DPA），除了新增適用遊樂設施，也將於9月16日調整部分遊行的DPA價格。當天登場的東京迪士尼樂園期間限定遊行「The Villains Halloween “Into the Frenzy”」也在調整之列，每次3500日圓，這項價格適用至10月31日。

三麗鷗彩虹樂園將全日護照票價從目前的7個級距，調整至10個級距，成人票價為3900至6900日圓，高中生以下及年長者為2800至5800日圓；並新增成人6300、6600及6900日圓的適用日期，高中生以下及年長者相對應票價分別為3900、4100及4300日圓。2歲以下免費入場。

彩虹樂園表示：「透過增加護照票價級距，進一步平衡不同時期的遊客人數差距，並致力提升主題樂園價值。」