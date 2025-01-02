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遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

今年10大新興旅遊地點 台灣唯一入選是這城市

記者徐白櫻／高雄即時報導
Klook公布2025十大新興旅遊推薦景點，高雄也有上榜，以左營龍虎塔照片當代表。(圖／取自Klook官網)
Klook公布2025十大新興旅遊推薦景點，高雄也有上榜，以左營龍虎塔照片當代表。(圖／取自Klook官網)

全球旅遊及休閒娛樂預訂平台Klook日前公布2025年全球前十大最受矚目新興旅遊目的地榜單，高雄跟日光、富國島及伊斯坦堡等地一起入榜。高市觀光局表示，高雄以演唱會觀光及多元活動資源吸引遊客，成為台灣唯一入選的城市。

Klook公布的十大新興旅遊目的地如下，印尼左安巴佐、澳洲達爾文、西班牙賽維利亞、日本日光、瑞士因特拉根、土耳其伊斯坦堡、台灣高雄、越南富國島、法國尼斯、紐西蘭皇后鎮。

Klook台灣總經理李雅寧表示，Klook亞太區旅遊脈動調查發現，84％亞太區旅客已預訂未來12個月的海外旅遊行程，28％的人會因為想要參與當地活動而出走，文化節慶、音樂活動及運動賽事是吸引旅客的前三名活動類型；高雄擁有多元活動資源與便捷基礎設施，成為亞太地區旅遊市場的亮點。

旅遊平台調查發現，28％的人會因為想參與當地活動而安排出遊行程，高雄以多元活動成...
旅遊平台調查發現，28％的人會因為想參與當地活動而安排出遊行程，高雄以多元活動成亞太地區旅遊市場的亮點，圖為今年跨年晚會。(圖／高市府提供)

資深總監鄭書恒說，高雄有國際級演唱會經驗與安全便利設施，持續在全球旅遊市場中累積品牌知名度，Klook未來會持續結合全球平台優勢，推出更多結合演唱會、城市文化與深度體驗的旅遊套裝方案，推動海外旅客訪台。

旅遊平台調查發現，28％的人會因為想參與當地活動而安排出遊行程，高雄以多元活動成...
旅遊平台調查發現，28％的人會因為想參與當地活動而安排出遊行程，高雄以多元活動成亞太地區旅遊市場的亮點，圖為今年跨年晚會。(圖／高市府提供)

高市觀光局表示，Klook於去年12月23日舉辦「2024 未來旅遊樣貌趨勢」論壇，探討如何透過大型展演活動激發台灣觀光發展潛能，吸引更多海外旅客來台。會中也揭曉2025年全球最受矚目新興旅遊目的地榜單，高雄是台灣唯一入選城市。

觀光 越南 澳洲

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