在童話九寨溝 「解鎖」四川冬季旅遊新玩法

2024四川省冬季旅遊啟動，圖為7日九寨溝景區演員表演熊貓舞歡迎遊客。(新華社)

2024四川省冬季旅遊啟動儀式于12月7日在被譽為「童話世界」的世界自然遺產地九寨溝舉行，多項「冬遊四川」的新產品、新線路、新玩法被「解鎖」。

四川地處中國南北氣候分界線，優越的地理位置和獨特的氣候條件，造就了千姿百態的四季風光，塑造了各具特色的冬日景觀，既有銀裝素裹的巍巍蜀山，也有暖陽高照的魅力攀西。

這個冬季，四川以「賞蜀山冰雪·享攀西暖陽」為主題，從2024年12月到2025年3月，推出「冬遊四川」消費季系列活動，將開展5000場文旅活動，發放1.5億元(人民幣，下同，約2千萬美元)文旅「大禮包」，推出滑雪場、特色溫泉、重點旅遊度假區等7類優質冬季旅遊產品，邀請廣大遊客來四川感受「吃住行遊購娛」的「六邊形」妙趣。

2024四川省冬季旅遊啟動，圖為6日遊客在九寨溝景區遊覽五花海。(新華社)

據介紹，2024「冬遊四川」消費季推出的產品更「酷炫」，滑雪場、特色溫泉、重點旅遊度假區等7類優質冬季旅遊產品煥新升級；活動更「熱辣」，精心策劃的「四季村晚」、多綵燈會等17項主題活動匯聚傳統與時尚；線路更「精彩」，世界遺產 經典之旅、萌寵大熊貓生態之旅、尋覓香格里拉之旅、煙火成都City Walk之旅等10條「串珠成鏈」的精品旅遊線路，整合四川五大自然和文化遺產以及各類優勢資源；服務更「巴適」，1.5億元文旅「大禮包」涵蓋0元購、4A級及以上旅遊景區10萬張門票免費贈送、入境旅遊獎勵等6項優惠和獎補政策。

2024四川省冬季旅遊啟動，圖為7日在九寨溝景區，遊客觀賞藏戲表演。(新華社)