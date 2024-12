白沙 碧海 藍天 絕美普吉島

小PP島的瑪雅灣的美景,讓世界各地的旅人趨之若鶩。

曾經封島重啟的泰國 普吉島,因擁有絕美沙灘與海景的先天優勢,成為世界各地旅人嚮往的觀光勝地。在飛機落地後,開門見島、迎著海風、踏浪,一切好不真實,若說人生還有哪些必去的旅遊清單,普吉島絕對是一時之選。

旅人們口耳相傳的PP島「Phi Phi Islands」,地理位置介於普吉島(Phuket)與喀比(Krabi)之間,除了天然的白色夢幻沙灘與清澈湛藍的海水,2000年起,更因為好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐主演的電影「海灘」效應加持,讓這座原始島嶼自此名揚四海。

從椰子島搭船約1小時20多分就可抵達小PP島的瑪雅灣,映入眼簾的是深藍與深綠漸層交錯的碧海與藍天,形成一幅美麗油畫,此時此刻,腦海忽然浮出李奧納多在電影「海灘」與遊伴戲水的畫面,讓人忍不住就想多按幾下相機快門,將這無敵美景深烙記憶的迴廊。

倘若電影是夢工廠,實際踏上這白沙與藍海,若不是成群結隊的各國遊客混在其中,當下真會被眼前的夢幻世界迷惑,沿著近灘淺浪緩緩走過去,小魚群正在腳下穿梭追逐,簡直浪漫地好不真實。

快艇 接著駛進天堂灣,這四周都被海島包圍的海灣,也是浮潛最佳海域,隨手套穿救生衣縱身一躍,海平面底下是美麗珊瑚與多到數不清的魚群近在眼前,幾乎伸手就能觸摸得到,這栩栩如生的海底奇觀,猶如動畫片「海底總動員」幻化的真實世界。

大PP島上是群島中唯一有人居住地方,除了美麗沙灘,島上還有多間海島餐廳、小酒吧及各式各樣的商店販售各種紀念品,走著逛著,優閒的步調,也讓壓力與煩惱,瞬間全拋九霄雲外。

普吉老城 鐘樓最醒目

19世紀的商業與貿易中心,普吉老城區(Phuket Old Town)的歷史軌跡從建築結構就能窺知一二,隨著後來許多中國移民來此開採錫礦,建築與裝飾風格進化混搭,成了現今一棟棟色彩繽紛的中葡式建築,站在路的中央環顧四周,過去由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓,無疑是最醒目地標,沿著大路望去,兩邊鮮明色彩的建築相輝映,似與新加坡 坤成路上的彩色屋頗有異曲同工之妙。

位於Soi Romanee(羅曼尼路)上的Torry's Phuket Wonders冰淇淋店 ,因泰國公主與BLACK PINK成員Lisa曾低調造訪而聲名大噪,點了招牌黑糯米冰淇淋與充滿奶香的牛奶冰淇淋,才剛放入口中,沁涼直竄喉間,讓人暑意全消。

擁有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」 ,純白的外觀設計,加上李奧納多電影「海灘」及「麥兜故事」都曾到此取景,意外吸引來自世界各地的旅人到此一遊,也是老城區最知名的打卡景點。

守護大象 體驗餵食秀

對泰國人而言,大象是吉祥動物.也是古代戰將的坐騎,其中象徵國寶的白象,還是國王出征的專屬御坐,地位崇高。現今泰國的野生大象僅剩約3000頭,人工飼養的大象則約有4000頭,為了守護大象,境內多處都設有大象保育園區。

來到普吉島其中一座大象樂園,換上鮮豔的服飾,跟著園區導覽員開始學習餵食大象,導覽員告訴我們:「這裡的大象最愛甘蔗與香蕉,餵食時只要把手舉高,然後把甘蔗放入嘴裡即可。」

除了餵食,炎炎夏日,拿起水柱幫大象沖涼,也是一大樂事,保育員甚至會調皮地拿起水柱回噴遊客,加上後來加入戰局的大象,這一天,人與大象之間的情感交流,也成了此行最感動的回憶。

水上樂園 30條滑水道

占地9萬多平方公里的安達曼達水上樂園(Andamanda Phuket),擁有亞洲最長的550米水道,園區內共有25項設施、30條滑水道,絕對可以滿足喜歡玩水的人,而位於園區內的人造沙灘,每到3米高巨浪掀起的時刻,總會聽到滿場尖叫聲,非常有趣。

比較特別的,園區內不接受現金交易,舉凡任何消費皆必須使用自家的RFID手帶結算,建議大家可以先儲值多一點金額,若離場時沒有消費完也能全部退還。

此外,耗資66億泰銖(約1.9億美元)打造,號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」,也是目前世界最大的夜間主題公園之一,金碧輝煌與豪奢浮誇的主題公園,讓人眼花撩亂,實際走訪園區,除了特殊的嘉年華遊行、劇場、燈花秀,還有像是射飛鏢、打地鼠等各種遊樂設施,這裡特別值得一提是「廁所」,乍看頗像童話故事裡的糖果屋或太空艙,畫面幽默逗趣。

青蛙夜市 夜生活鬧區