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白沙 碧海 藍天 絕美普吉島

特派記者許晉榮／普吉島報導．攝影
小PP島的瑪雅灣的美景，讓世界各地的旅人趨之若鶩。
小PP島的瑪雅灣的美景，讓世界各地的旅人趨之若鶩。

曾經封島重啟的泰國普吉島，因擁有絕美沙灘與海景的先天優勢，成為世界各地旅人嚮往的觀光勝地。在飛機落地後，開門見島、迎著海風、踏浪，一切好不真實，若說人生還有哪些必去的旅遊清單，普吉島絕對是一時之選。

旅人們口耳相傳的PP島「Phi Phi Islands」，地理位置介於普吉島（Phuket）與喀比（Krabi）之間，除了天然的白色夢幻沙灘與清澈湛藍的海水，2000年起，更因為好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐主演的電影「海灘」效應加持，讓這座原始島嶼自此名揚四海。

從椰子島搭船約1小時20多分就可抵達小PP島的瑪雅灣，映入眼簾的是深藍與深綠漸層交錯的碧海與藍天，形成一幅美麗油畫，此時此刻，腦海忽然浮出李奧納多在電影「海灘」與遊伴戲水的畫面，讓人忍不住就想多按幾下相機快門，將這無敵美景深烙記憶的迴廊。

倘若電影是夢工廠，實際踏上這白沙與藍海，若不是成群結隊的各國遊客混在其中，當下真會被眼前的夢幻世界迷惑，沿著近灘淺浪緩緩走過去，小魚群正在腳下穿梭追逐，簡直浪漫地好不真實。

快艇接著駛進天堂灣，這四周都被海島包圍的海灣，也是浮潛最佳海域，隨手套穿救生衣縱身一躍，海平面底下是美麗珊瑚與多到數不清的魚群近在眼前，幾乎伸手就能觸摸得到，這栩栩如生的海底奇觀，猶如動畫片「海底總動員」幻化的真實世界。

大PP島上是群島中唯一有人居住地方，除了美麗沙灘，島上還有多間海島餐廳、小酒吧及各式各樣的商店販售各種紀念品，走著逛著，優閒的步調，也讓壓力與煩惱，瞬間全拋九霄雲外。

普吉老城 鐘樓最醒目

19世紀的商業與貿易中心，普吉老城區（Phuket Old Town）的歷史軌跡從建築結構就能窺知一二，隨著後來許多中國移民來此開採錫礦，建築與裝飾風格進化混搭，成了現今一棟棟色彩繽紛的中葡式建築，站在路的中央環顧四周，過去由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，無疑是最醒目地標，沿著大路望去，兩邊鮮明色彩的建築相輝映，似與新加坡坤成路上的彩色屋頗有異曲同工之妙。

位於Soi Romanee（羅曼尼路）上的Torry's Phuket Wonders冰淇淋店 ，因泰國公主與BLACK PINK成員Lisa曾低調造訪而聲名大噪，點了招牌黑糯米冰淇淋與充滿奶香的牛奶冰淇淋，才剛放入口中，沁涼直竄喉間，讓人暑意全消。

擁有百年歷史的「The Memory at On On Hotel」 ，純白的外觀設計，加上李奧納多電影「海灘」及「麥兜故事」都曾到此取景，意外吸引來自世界各地的旅人到此一遊，也是老城區最知名的打卡景點。

守護大象 體驗餵食秀

對泰國人而言，大象是吉祥動物．也是古代戰將的坐騎，其中象徵國寶的白象，還是國王出征的專屬御坐，地位崇高。現今泰國的野生大象僅剩約3000頭，人工飼養的大象則約有4000頭，為了守護大象，境內多處都設有大象保育園區。

來到普吉島其中一座大象樂園，換上鮮豔的服飾，跟著園區導覽員開始學習餵食大象，導覽員告訴我們：「這裡的大象最愛甘蔗與香蕉，餵食時只要把手舉高，然後把甘蔗放入嘴裡即可。」

除了餵食，炎炎夏日，拿起水柱幫大象沖涼，也是一大樂事，保育員甚至會調皮地拿起水柱回噴遊客，加上後來加入戰局的大象，這一天，人與大象之間的情感交流，也成了此行最感動的回憶。

水上樂園 30條滑水道

占地9萬多平方公里的安達曼達水上樂園（Andamanda Phuket），擁有亞洲最長的550米水道，園區內共有25項設施、30條滑水道，絕對可以滿足喜歡玩水的人，而位於園區內的人造沙灘，每到3米高巨浪掀起的時刻，總會聽到滿場尖叫聲，非常有趣。

比較特別的，園區內不接受現金交易，舉凡任何消費皆必須使用自家的RFID手帶結算，建議大家可以先儲值多一點金額，若離場時沒有消費完也能全部退還。

此外，耗資66億泰銖（約1.9億美元）打造，號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，也是目前世界最大的夜間主題公園之一，金碧輝煌與豪奢浮誇的主題公園，讓人眼花撩亂，實際走訪園區，除了特殊的嘉年華遊行、劇場、燈花秀，還有像是射飛鏢、打地鼠等各種遊樂設施，這裡特別值得一提是「廁所」，乍看頗像童話故事裡的糖果屋或太空艙，畫面幽默逗趣。

青蛙夜市  夜生活鬧區

礙於大型遊覽車無法直駛至這裡，所以團客們必須轉乘專屬的木製接駁車，約10分鐘的車程，就能抵達普吉興起的夜生活鬧區，青蛙夜市裡除了各式美食也有一些百貨小店。點了一份「雙醬吐司」，甜中帶香的口感，似乎是飽腹之後最佳的緩解。

「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所像極了糖果屋。
「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」的廁所像極了糖果屋。
號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，是夜間最大的主...
號稱泰版迪士尼的「普吉島夢幻嘉年華Carnival Magic」，是夜間最大的主題公園。
天堂灣浮潛，海底生態盡收眼底。
天堂灣浮潛，海底生態盡收眼底。
安達曼達水上樂園的滑水道，充滿刺激。
安達曼達水上樂園的滑水道，充滿刺激。
普吉島老城區裡，藏了許多網紅名店。
普吉島老城區裡，藏了許多網紅名店。
大象樂園收留不少國寶大象。
大象樂園收留不少國寶大象。
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名...
Torry’s Phuket Wonders冰淇淋店，因不少名人光顧，成為網路名店。
由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，是普吉島老城區最醒目地標。
由葡萄牙人一手打造的古老鐘樓，是普吉島老城區最醒目地標。

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