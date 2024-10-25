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香港400間餐廳推出折扣 11月底前享受舌尖旅行

記者羅建怡 / 即時報導
全港近400間餐廳及酒吧推出限時折扣，可以舌尖旅行、暢饗香港美食。(圖／港旅局提供)
全港近400間餐廳及酒吧推出限時折扣，可以舌尖旅行、暢饗香港美食。(圖／港旅局提供)

一連五天的「香港美酒佳餚巡禮」之後，香港旅遊發展局將於11月接力推出「品味全城」活動，攜手全港近400間餐廳及酒吧推出限時折扣、獨家主題菜單和香港特色雞尾酒，包括低至7折優惠或半價菜單等。11月底前遊香港，可以暢饗美好的舌尖旅行。

這項全方位、長達一個月的盛大餐飲活動，即日起已開放訂位（https://chilleat.diningcity.hk/lang/zh-HK）。建議善用活動官網中「智能推薦」的選項，可依據所在位置、提供就近的餐廳選擇，細分包括價位、評分、菜系，以及所在地區，資訊完備。或可從大方類著手查詢，如熱門30強餐廳、海景滋味、獲獎餐廳、聚會餐廳、最佳性價比、新登場餐廳、異國風情、地方菜系等等，選餐廳、一指搞定。

記者實測前往「海景滋味」的八十里，餐廳確實坐擁180度的絕佳海景，主打上海本幫菜及川菜，首度配合活動推出「午餐套餐」、每位港幣278元，菜色精緻，像是前菜拼盤的「櫻桃鴨肝」，擬櫻桃紅艷造型，入口鴨肝滑潤鮮美；前菜中的「陳醋一口海蜇花」，捲成長條、彈韌爽口。湯羹選項則充分展現餐廳菜系精神，有火瞳雲吞雞湯、老上海海鮮酸辣湯兩款任選，也可加價選購招牌「八十里鮑参翅肚羹」。

除了特製套餐，八十里招牌菜色多，也可嘗鮮。(記者羅建怡／攝影)
除了特製套餐，八十里招牌菜色多，也可嘗鮮。(記者羅建怡／攝影)

八十里為活動推出的特色菜單，選項豐富、滋味地道。(記者羅建怡／攝影)
八十里為活動推出的特色菜單，選項豐富、滋味地道。(記者羅建怡／攝影)

八十里擁有絕佳海景，建議可趁優惠時段前來品鮮。(記者羅建怡／攝影)
八十里擁有絕佳海景，建議可趁優惠時段前來品鮮。(記者羅建怡／攝影)

八十里的套餐主菜選項極豐，從四川回鍋肉、宮保雞丁、紅燒黑毛豬肉、蔥爆安格斯牛肉到麻婆豆腐，橫跨多種菜系與肉品，若多人同往，可以選擇不同品項分食。店家透露，此次擬以超優惠方案吸引新客群，明年也將以品牌旗下「稻成」系列前進台灣展店。

「品味全城」除了各餐廳設計的特色套餐入列，另有集結城中水準一流的牛肉菜式「牛滋盛宴」，同樣主打滋味鮮美、物超所值。

專為肉肉控打造的「牛滋盛宴」，同樣美味且主打「物超所值」。(圖／港旅局提供)
專為肉肉控打造的「牛滋盛宴」，同樣美味且主打「物超所值」。(圖／港旅局提供)

10月28日至11月30日還有「飲吧！香港2024」同步登場，可盡情穿梭在70多間香港頂級酒吧，品嘗獨特的「迷之特飲」，收集徽章，完成神秘任務。

「品味全程」系列中，可盡情穿梭在70多間香港頂級酒吧，體驗各種趣味遊戲。(圖／港...
「品味全程」系列中，可盡情穿梭在70多間香港頂級酒吧，體驗各種趣味遊戲。(圖／港旅局提供)

此外，香港夜生活首選地「蘭桂坊」，也有24間餐廳及酒吧提供精選菜單85折優惠，或以半價優惠探索美味佳餚、精釀葡萄酒和雞尾酒。

香港品味全城活動網頁：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/taste-around-town.html

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