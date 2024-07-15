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基隆-石垣航線明年開航 創台日雙向旅遊新選項

記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆-石垣航線於明年中開航，每周固定航行3趟次，日本石垣市中山義隆市長率隊拜會航港局。(航港局提供)
基隆-石垣航線於明年中開航，每周固定航行3趟次，日本石垣市中山義隆市長率隊拜會航港局。(航港局提供)

基隆-石垣航線於明年中開航，每周固定航行3趟次，日本石垣市中山義隆市長15日率隊拜會航港局。航港局表示，此航線開闢可望達成台灣出口物品輸往石垣島，同時吸引日本旅客轉赴台灣旅遊，也可提供國內民眾前往日本多一項選擇，創造雙向旅遊發展。

航港局表示，日本沖繩縣石垣市正在規劃開闢基隆至石垣海運客貨運固定航線，並將與我業者華岡集團合作經營。

據了解，華岡集團將與日本企業共同成立船舶運送業，合作經營基隆與石垣間客貨運固定航線，預計投入營運的「PANSTAR DREAM」渡輪，目前由韓國所有，航行於釜山至大阪間，日方規畫購入該船進行修整後，投入基隆至石垣航線，預計114年中開航，每周固定航行3趟次。

「PANSTAR DREAM」輪為RO-RO客貨船，總噸位達2萬1688噸，可載運545位乘客、70輛轎車及150輛8噸卡車（或同等體積、重量的貨物），該船客艙均為臥艙，船上設有餐廳、桑拿、娛樂室等，可提供旅客舒適搭乘空間，充足的載貨、載車空間更可提供完善物流服務。

航港局說明，石垣島物資現多自日本沖繩、九州、本州或四國等地輸入，倘此航線開闢，可藉由基隆與石垣間航程距離短的優勢，進而達成台灣出口物品輸往石垣島，增加我國產品外銷機會，促進貿易發展機會。

觀光客運部分，航港局進一步指出，2023年石垣島的旅客入境人數約118萬人，約有93%來自日本本州、四國、九州、沖繩等地，透過此航線也可吸引日本國內旅客經由石垣轉赴台灣旅遊，為台灣帶來觀光效益，同時提供台灣民眾前往日本旅遊多一項選擇，創造雙向旅遊發展。

航港局提及，鄰近基隆的蘇澳港旅運中心已於6月30日正式啟用，旅運中心旁的11號碼頭可提供3萬級郵輪停靠，且通關效率可達每小時480人，航港局也於今日會中建議日方評估增靠蘇澳港，以提供更多元豐富的航程；後續航港局也將就船舶靠泊的泊位、固定航線登記等相關事宜積極予以協助，以期航線順利開航。

日本 觀光

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