玩過台灣6次 陸客分享15件小事「風景美、食物佳」

大陸網友分享來台觀察的多件小事，例如方便的公共自行車Ubike。(記者余承翰／攝影)

台灣是塊寶島，除有鬼斧神工的大自然風景外，小吃、美食、人文也是一大特色，因此吸引不少觀光客慕名前往。一名中國大陸網友訪台，分享15件在台灣發現的小事，包括機車很多、火車站很漂亮、寺廟金碧輝煌等，還有夜市小吃很好吃、有不少大陸美食等，小小缺點則有住宿偏貴、高鐵比中國貴、支付寶 及微信 支付不方便等，他也說「除了風景，我更愛台灣的人」。

一名網友在小紅書發文分享「去了6次台灣後，作為大陸人發現的N件小事」，他時隔五年再度訪台，依然發現到台灣的多個特色。第一，台灣機車很多、喇叭聲很少。第二，台灣火車站有懷舊的味道，普遍都很好看，保留歷史風格，如台北站，台中站，嘉義站等。第三，台灣寺廟金碧輝煌，且都建造在街頭巷尾，與周邊的現代城市建築奇妙的融合。

第四，除都市外，鄉村城市都有滿滿的人文氣息。第五，台灣夜市很好吃，台北的饒河夜市，台中的一中街夜市有很多特別的美食。第六，台灣有很多大陸的美食，如牛肉麵，老麻抄手，肉夾饃，桂林米粉等等，口味大都改良過。

第七，台灣鳳梨很好吃，售價約10元人民幣(約1.38美元)，又甜又不塞牙縫。第八，台灣住宿比中國貴，飯店一般住宿費要300元人民幣(約41美元)以上。第九，台灣朋友很熱情，請吃飯、帶人玩、送禮物樣樣來，即使是剛認識也很親切，原PO直呼「除了風景，我更愛台灣的人」。

第十，台灣高鐵比中國貴，但比日本便宜，不想搭高鐵可以選擇台鐵 。第十一，台北故宮博物院藏品豐富，參觀體驗佳。第十二，公共自行車Ubike很方便，甚至可以變速，不過停車位不多，要利用手機APP尋找。

第十三，支付寶、微信支付在台灣使用不方便，必須得用悠遊卡或現金等。第十四，台灣文創發展蓬勃，紀念品琳瑯滿目。第十五，台灣街頭的招牌用楷體字的居多，非常的傳統，而且招牌的顏色大小形狀各異，人文氣息拉滿。

其他人則留言「在台灣生活過幾個月，觀察很不錯，但就吃的來說，台灣有小吃沒大菜，日常滷肉飯牛肉麵豬扒飯外不知道吃什麼」、「去了台灣就有一種魔幻的感覺，說著中文，寫著中文，卻彷如世界」、「來台灣n次，依舊很喜歡這裡」。