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多啦A夢香港大熱 民眾趕打卡十二公尺巨型塑像

香港特派員李春
多啦A夢主題展今日開幕，可望成為香港暑期一大盛事，不少香港市民昨天已提前到場打卡。（中通社）
多啦A夢主題展今日開幕，可望成為香港暑期一大盛事，不少香港市民昨天已提前到場打卡。（中通社）

七月十三日起，香港再一次掀動多啦Ａ夢熱，這波熱潮的標誌，是一尊高十二公尺的巨型多啦Ａ夢塑像，現身香港尖沙咀星光大道

這將是香港暑期的熱中之熱，盛事中的盛事。

香港這波多啦Ａ夢熱，核心節目是「100%多啦Ａ夢&Friends巡迴特展」。特展分收費和免費兩大部份，將持續到八月十八日。要說今次多啦Ａ夢熱的熱度有多高，特展未開門由收費區證實，因為所有門票一早售磬。而免費區因預計也將人滿為患，現場都不敢設排隊輪候，只准網上預約，相信預約難度也很高。

多啦Ａ夢特展收費展區會獨家放映為香港特別原創的短篇動畫「胖虎來香港開演唱會」，展出多幅官方授權復刻原畫、大長篇及精選電影場景，還有十七組首次展示的雕塑；另一個是「100%多啦Ａ夢空中樂園」，展出卅六個多啦Ａ夢立體雕塑，包括十三個電影多啦Ａ夢造型及廿三個趣怪造型，如蕃薯、野狼、大雄及多啦Ａ夢混合體等。

收費區那些獨家內容不能目睹，只好到尖東星光大道的免費區去排隊。免費區除了十二公尺高的多啦Ａ夢最矚目，在名為「100%多啦Ａ夢戶外展區」中，還有由數十個多啦Ａ夢充氣雕塑組成的「100%多啦Ａ夢&Friends」特展。

說今次香港多啦Ａ夢是再熱，是因今年五月有兩場預熱，一是全球首場多啦Ａ夢無人機匯演，另一是在西營盤中山紀念公園有六十隻多啦Ａ夢雕塑快閃展出。五月的快閃展出原由民間籌備，被香港政府納入今年的政府盛事表。

就主辦的私人機構來說，因何要辦今次特展呢？首先展覽活動的本身，是為紀念多啦Ａ夢作者藤子Ｆ不二雄誕生九十周年。

作者藤子Ｆ不二雄的女兒勝又日子，在香港引述其父的一句話，說小朋友的夢想和願望是每個人的基礎，而這句話就成為了多啦Ａ夢作品的核心理念。她相信其父當時未必估計到，自己的作品會在文化和歷史背景截然不同的海外地區，一樣受欣賞和喜愛。

而今次到香港，看到四處都是多啦Ａ夢，她很想告訴爸爸，小朋友的夢想和希望事實上不受國界限制，跨越海洋的香港人一樣非常喜愛多啦Ａ夢。

香港 星光大道

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