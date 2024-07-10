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日本北海道知名觀光地青池 未來可能要付入場稅

中央社東京10日綜合外電報導
日本北海道美瑛町公所正考量未來針對轄內人氣觀光景點「青池」等地，向來訪遊客開徵「入場稅」。記者陳睿中／攝影
日本北海道美瑛町公所正考量未來針對轄內人氣觀光景點「青池」等地，向來訪遊客開徵「入場稅」。記者陳睿中／攝影

日本北海道美瑛町公所正考量未來針對轄內人氣觀光景點「青池」等地，向來訪遊客開徵「入場稅」。

日本北海道電視台（HTB）報導，青池位於美瑛町，是北海道內知名的觀光景點之一，經常吸引海內外遊客造訪。根據統計，2023年度有約238萬觀光客來到青池賞景，但幾乎都是當天來回，僅不到1成遊客選擇在美瑛町過夜。

美瑛町公所預定從2026年度起開徵「住宿稅」，由於也想針對當天往返遊客課稅，所以正檢討向前往觀光景點的遊客課稅。

美瑛町公所商工觀光交流課課長輔佐成瀨弘記說，如果要針對住宿客課徵住宿稅，有意見認為不對當天來回的遊客課稅有點不公平，「所以我們針對各種可能性進行檢討」。

町公所目前針對青池及「新榮之丘展望公園」等各種觀光景點，持續檢討開徵「入場稅」等稅收，目標設定在2026年度上路。

來自千葉縣的觀光客對此認為，「（入場稅）500日圓的話還可以」；來自富良野的觀光客則說，「100日圓到200日圓還可以，再多可能就不來了」。

至於來自丹麥的外國觀光客則說，收門票是個好主意，可以用在增加景點設備或修繕方面，「我認為合理收費介於1000日圓到2000日圓間」。

北海道放送（HBC）報導，美瑛町在疫後觀光客增加的情況下，確保觀光設施修建及「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）對策所需財源已成課題。

美瑛町今年6月成立由學者專家組成的委員會，開始檢討從2026年度起針對觀光客徵稅的方式，其中一項方案就是針對造訪青池的觀光客開徵入場稅。如果最後確定實施的話，將開北海道內先河。

美瑛町公所受訪時說，入場稅是從住宿稅等廣泛稅制進行檢討的其中一項，「我們將進一步深入討論」。

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