「氣氛友好，還會再來」 海外遊客感受成都便捷

兩名外國遊客在成都天府國際機場辦理值機手續。為了方便外國遊客，成都天府國際機場將海關、安檢查驗「集成」，使旅客能「一次性」通過。(新華社)

「我非常享受這裡的文化和美食，大家臉上都掛著微笑，氣氛很友好。」來自愛沙尼亞的謝爾蓋·格魯津日前結束了在成都4日遊後，臨行前在機場對記者說。

格魯津在成都的4天行程中，看了大熊貓，吃了當地特色麵條，出行都使用支付寶 打車，「非常方便，酒店也很好，以後還會再來」。

地處中國西南內陸的成都有「天府之國」之稱，這裡不僅是著名的「美食之都」，還是中國「國寶」大熊貓的故鄉，是外國人來中國的重要旅遊目的地之一。

記者在成都天府國際機場看到，熙熙攘攘的人流中有不少攜家帶口的外國遊客在航站樓穿梭。中國去年底以來推出系列免簽政策，掀起了一陣來川旅遊熱潮，近幾個月到成都旅遊的外國遊客數量激增。

自2023年12月1日以來，中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞、瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡等國單方面免簽政策相繼落地。

「免簽國家或辦理團隊落地簽國家的遊客明顯增多，其中俄羅斯、法國、德國、新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南、日本和韓國等國遊客較多。」四川康輝國際旅行社總經理鄭軍說。

截至6月10日，四川康輝國際旅行社今年已接待入境客人7864人次，較2023年同期增長289.69%。

為吸引更多外國遊客體驗「天府之國」的魅力，這座城市的機場、景區等紛紛推出措施，讓外國遊客享受便利和「巴適」。

成都天府國際機場航站區管理中心副經理崔磊介紹，依照傳統流程，旅客出境時要分別接受海關和安檢查驗，現在則將海關、安檢查驗「集成」，使旅客「一次性」通過。

在外國遊客眼中異常「神秘」的成都金沙遺址博物館 ，收藏有太陽神鳥金飾、黃金面具等文物，講述數千年前古蜀文明的輝煌燦爛。從遊客服務中心、遺跡館，到陳列館和官網服務平台，提供中、英、日、韓、法、德、西、意八種語言導覽服務，還通過「雲觀展」平台為外國遊客提供三維文物動態互動展示的英文服務。

近期，成都市文化廣電旅遊局還與攜程集團聯合推出了「一站式」旅遊產品。自2024年5月起，從成都天府國際機場出發的國際中轉旅客，在等待轉機時間內，可由外文嚮導帶領，免費暢遊2024年成都世界園藝博覽會，看「國寶」大熊貓。

在成都天府國際機場，記者近日隨機採訪的幾位返程外國遊客都表示，支付寶、微信等移動支付很方便，他們從剛落地時就開始享受這種消費便利服務了。

成都天府國際機場商業管理部經理林寧介紹，國際及港澳台地區旅客到達的主流線上設有境外來賓支付服務中心，24小時為境外來賓提供電話卡辦理、貨幣兌換、ATM取現、輔助開通移動支付等服務，可兌換外幣達41種。

被稱為「城市會客廳」的成都寬窄巷子，是獨具清代川西民居建築風格的古街，集中了火鍋、擔擔面、糖油果子等成都美食，既能感受成都的歷史人文底蘊，還能體驗成都人的休閒生活方式，一直以來都是境外遊客最愛「打卡」地之一。

「最近每周都會接待外國遊客，消費可以直接刷信用卡 。」寬窄巷子可居茶介店老闆肖烈說。

成都金沙遺址博物館等市內主要博物館，線下售票窗口、文創商店也都開通了國際信用卡支付渠道。據了解，目前成都市外卡收單商戶5萬餘戶，比去年新增萬餘戶。

也有外國遊客說，比起北京、上海、廣州等一線城市，對不會中文的外國遊客來說，在成都旅行有時還是會遇到語言障礙。「一些餐館，比如很好吃的火鍋店，如果有英文菜單就更好了。」酷愛四川美食的英國遊客琳娜·哈德威克說。

專家指出，實施免簽政策是促進各大城市開放和國際交流的重要一步，熱門旅遊城市也需要優化各種便利服務，包括提供外文導覽、外文菜單等，讓外國遊客更順暢地遊覽、更便捷地獲取信息。