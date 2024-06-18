我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年大漲165%還不夠 這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

日本餐廳對外國觀光客收費比較貴？老闆說是這項成本

編譯葉亭均／綜合外電
隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用。圖非當事餐廳，僅為示意圖。(路透)
隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用。圖非當事餐廳，僅為示意圖。(路透)

隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用，而且業者還巧妙運用「對本地人提供折扣」的措辭，來避免消費者感受到「差別待遇」或「歧視感」。

日本媒體報導，例如一家4月在東京澀谷開業、提供60種海鮮吃到飽的自助餐廳「Tamatebako」，在平日晚間提供給日本民眾和日本居民的價格為每人6578日圓，但提供給外國遊客的價格為每人7678日圓，差距為1100日圓。

在匯率差異導致外國入境遊客直呼日本物價「好便宜」、大啖高檔食材，而居住在日本並接受日圓薪資的本地民眾大嘆物價上漲、消費不起的背景下， Tamatebako的老闆米光正吾（Shogo Yonemitsu，音譯）決定要對外國遊客和本地民眾實施這種雙軌的價格，雖然他坦承並非人人都會支持這種想法，但他認為相較於大型連鎖餐廳，小餐廳能保有這種收費彈性，「考量到給赴日外國遊客的服務成本，我們別無選擇，只能設定更高的價格」。

值得注意的是，餐廳運用了巧妙的措辭來避免消費者心生不滿。例如提供給外國遊客的較高價格，是「正式定價」，給日本本地民眾的則是「折扣價」。

日本 匯率 觀光

上一則

日本到底可不可以邊走邊吃？日旅達人建議要會「讀空氣」

延伸閱讀

日能登半島震後遊客增 「黑暗觀光」引居民論戰

日能登半島震後遊客增 「黑暗觀光」引居民論戰
日本7月有可能升息 央行總裁：縮減購債無礙升息決定

日本7月有可能升息 央行總裁：縮減購債無礙升息決定
夏天高溫必備 日本女生怕曬黑愛上「1單品」

夏天高溫必備 日本女生怕曬黑愛上「1單品」
面對中國強化海洋勢力 美日加菲首度在南海聯合演習

面對中國強化海洋勢力 美日加菲首度在南海聯合演習

熱門新聞

PEANUTS聯名主題航班提供主題紙杯、餐巾紙，及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。(圖／星宇航空提供)

星宇航空SNOOPY航班啟航 即日起全航線都搭得到

2024-06-15 23:07
一名女子分享在歐洲自駕旅行時，因為文字翻譯失誤讓他們加錯油，差點毀了旅程。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Ekaterina Belinskaya)

一字翻譯失誤 女子在葡萄牙加錯油「車在高速路狂抖」

2024-06-17 22:22
一名網友詢問，第一次到歐洲自由行會推薦哪個國家，引發熱烈討論。圖為荷蘭的鬱金香花園。 (歐新社)

第一次挑戰歐洲自由行 網友推薦這3國：治安好很重要

2024-06-11 20:50
當地警消人員趕到遊邊場，解救被困在半空的遊客。(美聯社)

俄勒岡主題公園驚魂 28名遊客倒掛半空長達半小時

2024-06-15 20:30
達美航空在西雅圖機場的Delta Sky Club貴賓室。(記者甘芝萁／攝影)

尖峰擁擠 達美航空在西雅圖機場打造全新貴賓室Q4開幕

2024-06-13 20:30
一名台灣空服員好奇，日本遊客到台灣旅遊時，會不會買不到任何戰利品，納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」(聯合報系資料照片／記者季相儒攝影)

去台灣買什麼？ 她見日遊客手提「3大袋戰利品」

2024-06-06 21:00

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄