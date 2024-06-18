我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球250個最快樂城市 加州僅舊金山上榜

NBA／塞爾蒂克18冠堆高紀錄 還有10隊未曾封王

日本到底可不可以邊走邊吃？日旅達人建議要會「讀空氣」

記者陳智華／台北即時報導
日本疫後觀光潮，京都等地方仍湧入大批觀光客。(本報資料照片)
日本疫後觀光潮，京都等地方仍湧入大批觀光客。(本報資料照片)

旅行時邊走邊吃是一種樂趣，在日本到底可不可以邊走邊吃？日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專指出，有的地方規定不可以，但日本也有地方可以邊走邊吃，他建議要會「讀空氣」，即察言觀色，看旁邊的日本人怎麼做。

林氏璧指出，網路上有一堆中文網頁在大聲疾呼不行，要入境隨俗。錦市場或是鎌倉等地有這樣的規定上新聞過。

他表示，首先，先確定一件事：在日本一般會認為邊走邊吃是很不禮貌的行為，這個描述本身是沒錯的。比方說一般的道路上，車站，電車上，公車上吃東西的話，可能會引日本人側目。

不過在某些情境下就是例外了。比方說祭典，遊樂園，某些觀光地商店街，應該會看到很多日本人都邊走邊吃。

林氏璧指出，日文食べ歩き就是邊走邊吃的意思。如果用食べ歩き去搜尋，會找到很多日文影片和文章都會有適合邊走邊吃的觀光地，美食等。

林氏璧認為，很多台灣文章強調日本很討厭邊走邊吃的說法不盡正確。太道德魔人了。就是看狀況，自行判斷。日本很重視「讀空氣」這件事，建議觀察周邊的日本人，若也在邊走邊吃的話，在那樣的情境下應該就沒問題啦。

林氏璧指出，至於錦市場，鎌倉或是淺草仲見世街這種人馬雜沓一堆觀光客的地方，因為人實在太多了，自然是不太適合邊走邊吃。

日本 觀光 臉書

上一則

一字翻譯失誤 女子在葡萄牙加錯油「車在高速路狂抖」

延伸閱讀

日本7月有可能升息 央行總裁：縮減購債無礙升息決定

日本7月有可能升息 央行總裁：縮減購債無礙升息決定
夏天高溫必備 日本女生怕曬黑愛上「1單品」

夏天高溫必備 日本女生怕曬黑愛上「1單品」
面對中國強化海洋勢力 美日加菲首度在南海聯合演習

面對中國強化海洋勢力 美日加菲首度在南海聯合演習
日本男星赴台發展竟遇惡火 昏迷10個月最新近況曝光

日本男星赴台發展竟遇惡火 昏迷10個月最新近況曝光

熱門新聞

PEANUTS聯名主題航班提供主題紙杯、餐巾紙，及印有史努比及莎莉兩款機上餐錫箔紙。(圖／星宇航空提供)

星宇航空SNOOPY航班啟航 即日起全航線都搭得到

2024-06-15 23:07
一名女子分享在歐洲自駕旅行時，因為文字翻譯失誤讓他們加錯油，差點毀了旅程。示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Ekaterina Belinskaya)

一字翻譯失誤 女子在葡萄牙加錯油「車在高速路狂抖」

2024-06-17 22:22
一名網友詢問，第一次到歐洲自由行會推薦哪個國家，引發熱烈討論。圖為荷蘭的鬱金香花園。 (歐新社)

第一次挑戰歐洲自由行 網友推薦這3國：治安好很重要

2024-06-11 20:50
當地警消人員趕到遊邊場，解救被困在半空的遊客。(美聯社)

俄勒岡主題公園驚魂 28名遊客倒掛半空長達半小時

2024-06-15 20:30
達美航空在西雅圖機場的Delta Sky Club貴賓室。(記者甘芝萁／攝影)

尖峰擁擠 達美航空在西雅圖機場打造全新貴賓室Q4開幕

2024-06-13 20:30
一名台灣空服員好奇，日本遊客到台灣旅遊時，會不會買不到任何戰利品，納悶提問「超級想問他們到底買什麼？」(聯合報系資料照片／記者季相儒攝影)

去台灣買什麼？ 她見日遊客手提「3大袋戰利品」

2024-06-06 21:00

超人氣

更多 >
越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜

越熱越好運…今夏「4生肖」運勢回升 事業有成、愛情甜蜜
印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準

印度占星師預言第3次世界大戰爆發 明天就知道他準不準
4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富

4生肖下半年賺錢順利 屬蛇衝過難關、他們靠投資暴富
「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了

「墨雨雲間」最美ㄚ鬟被賜死 觀眾哭翻…聽完「領便當」原因卻笑了
陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄

陸客在台狂嗑水果「蓮霧又大又完美」 這兩種甜到台灣人都放棄