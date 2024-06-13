「冰城」哈爾濱夏季清爽宜人 做足準備迎接遊客

夏日時節，有「冰城夏都」美譽的哈爾濱市氣候宜人，穿城而過的松花江上群鳥翔集、景色優美。「上江沿兒」給在哈爾濱生活的人們一種生活儀式感。圖為人們乘坐遊船在哈爾濱市松花江上賞景遊玩。 (新華社)

夏日炎炎，中國華北、華東多地發佈高溫 預警。因冰雪而爆火的「冰城」哈爾濱憑藉清爽宜人的天氣，再度掀起旅遊熱潮。通過室內冰雪、特色研學等活動，哈爾濱做足準備迎接夏季遊客。

「我家已經(攝氏)30多度了，哈爾濱最高氣溫才20多度，這趟是來納涼了。」端午 假期，劉先生一家從河北保定一路北上，到「爾濱」度假。

步入位於哈爾濱新區的「熱雪奇跡」室內滑雪場，便能一秒「穿越」到零下5攝氏度的冰雪世界。這裡是全國最大的室內雪場，面積達8萬平方米，擁有初、中、高不同等級的雪道共8條，最高垂直落差80米。

哈爾濱「熱雪奇跡」工作人員介紹，雪場遊客最多時一天達到3500人次，年齡從5歲到60多歲都有。去年雪場共接待遊客32萬人次，還吸引俄羅斯、韓國、日本等國家和地區的多支專業滑雪隊來此夏訓。

「來冰城，四季都能賞冰樂雪。」哈爾濱市文化廣電和旅遊局副局長朱佔春說，為了讓遊客隨時體驗冰雪，哈爾濱正著力打造「四季冰雪」產品。6月下旬，一座夢幻冰雪館將在哈爾濱落成，用冰量總計2萬立方米，相當於縮小版的冰雪大世界。目前，冰雪森林、雪國冰堡等冰雕景觀已經建設完畢。

「冰城」之美，不只冰雪。近日，在哈爾濱太陽島風景區，《遇見·哈爾濱》江上沉浸式演藝開演。這是哈爾濱重磅打造的一場「重頭戲」，結合水幕電影、火秀特效、音樂數控噴泉、激光表演、無人機表演等科技手段，集納情景劇、歌舞、雜技等多種表現形式，演出預計持續到今年九月。

哈爾濱太陽島風景區拍攝的《遇見·哈爾濱》演出現場。 (新華社)

「創意與科技結合，文化與激情碰撞，『爾濱寵粉』，誠意滿滿。」哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長王洪新說。

端午期間，在位於松花江北岸的黑龍江東北虎林園，飼養員為小老虎們製作了肉泥粽子，它們在萌虎樂園裡盡情享受，吸引不少前來參加研學的中小學生近距離觀看。

站在觀虎台上，俯瞰群虎嬉戲、捕食、休息；乘搭觀光 車，親手向老虎投餵食物；在東北虎救護中心，了解如何給老虎做手術……「端午假期遊客量過萬，單日最多超過5300人次。」黑龍江東北虎林園總經理邱玉成說。

今年1月，來自全國南方多地的「小砂糖橘」「小熊貓」「小菌主」等研學團紛紛北上打開「爾濱」。暑期將至，哈爾濱新區與太陽島風景區服務中心策劃推出手繪版研學旅遊地圖，將20個景點、25個研學基地（營地）整合，推出10條研學精品線路，並設計126堂研學精品課程，為孩子們送上「假期禮物」。

經大數據測算，端午假日期間，哈爾濱市共計接待遊客263.67萬人次，同比增長17.5%，其中省外遊客38.04萬人次，省內遊客225.63萬人次，分別同比增長44.75%、13.89%。旅遊總花費為25.57億元，同比增長24.25%。

「哈爾濱夏季晝夜溫差大、涼爽舒適，是名副其實的『夏都』。」王洪新說，各個區縣正依託森林公園、城市濕地、文博場館等資源，打造垂釣、露營、文藝演出、戶外運動等特色項目，等待各地遊客的到來。