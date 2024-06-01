到台灣怎麼玩？ 逛菜市場、學做小籠包

台北教外國旅客烹調台灣飲食的廚藝教室CookInn Taiwan，最受歡迎的課程是牛肉麵、小籠包。(翻攝CookInn Taiwan臉書)

台灣除了夜市，還有多元深度旅遊適合新一代的外國旅人一來再來，從文化導覽、客製城市散步到跟著職人做牛肉麵、小籠包、逛市場等，在旅遊平台、遊輪靠岸及包車遊程做出口碑，客群漸漸從北部外溢到中南部。

不少旅客來台選擇自由行，目前包車指定行程搭配專人導覽，或司機是半個導覽，是最夯的旅遊方式。根據旅遊電商平台KKday的資料，包車熱門地點包含北海岸、台中、高雄等，以8至10小時的包車一日遊程最多。

另一旅遊電商Klook指出，購買一日遊的旅客以來自香港、新加坡 、南韓、菲律賓、日本等國家為主，且以戶外活動、自然景觀等大眾運輸不易到達的地點，最受旅客喜愛。

對於一日遊的熱門地點，KKday分析，港澳旅客會跑到中南部的日月潭 、清境，解封後一年，宜蘭則是成長最快的目的地；東南亞 旅客是特別偏好宜蘭太平山、陽明山一日遊，除了北部景點外，台中高美濕地一日遊等也是郊區行程的旅遊首選。

Klook也指出，許多海外旅客對台灣文化很感興趣， 購買導覽行程，希望能有更詳盡的說明。這一點，英語、德語的外語導遊Geno（化名）分享，尤其搭遊輪上岸旅遊的年長者、歐美人士，特別對台灣文化感到興趣。

Geno服務的旅客，多數半年到1年多之前就在各家旅遊平台預約或經由接待歐美客的旅行社轉介，經典導覽行程是故宮博物院展覽及宮廟宗教文物，以及歷史建築與民俗風情，根據旅客國籍或要求來調整解說內容。

Geno說，泡茶品茗、逛玉市、手做青草茶，或者走讀歷史街區的「城市散步」，會吸引偏好客製行程、或預算較多的旅客，移動之間也免不了會逛夜市吃台灣小吃，品嚐奶茶、乖乖等台味零食。

專門介紹台灣各景點的英國Youtuber英國叔叔Allan表示，台灣有山、有海、有城市，若喜歡吃美食，台灣有很多不一樣的食物；喜歡安靜的，可到南投埔里等鄉下消磨時間；愛熱鬧的在城市上夜店、酒吧也不是問題。

KKday表示，相較在其他國家，海外旅客特別喜歡台灣著名的在地美食，不少一日遊的旅遊商品都會包含九份阿妹茶樓泡茶品茗、鼎泰豐品嚐小籠包等。

也有旅客想在台灣人的廚房自己動手做好料，因此就有旅人料理教室Cookinn Taiwan專門提供小籠包、牛肉麵等台灣特色美食烹飪體驗課，可以從菜市場導覽開始，近距離接觸在地食材，用五感了解台灣美食知識等。

被稱為「少年阿公」的新農業斜槓文青方子維也帶著外國人逛台灣菜市場。他說，在外國旅客眼中，台灣市場有很多魅力，像美國旅客驚訝台灣市場跟東南亞相比是很乾淨的。

雄獅旅遊發現，疫後由於旅客結構改變，加上中南部有包機直航及遊輪旅客，旅遊地圖不再集中北台灣，中、南部景點相對增加，在中部會前往日月潭、逢甲夜市等地，南部則是佛光山、赤崁樓、高雄駁二特區等。

台南市大坑休閒農場經營已33年，位在新化山區，農場種的竹筍、瓠瓜、地瓜葉、過貓及野菜都不用農藥，還有大如冬瓜的瓠瓜，果園種植芭樂、柑橘及罕見的熱帶水蜜桃等，在在吸引旅客。

除了國旅外，大坑休閒農場也常接待新加坡、馬來西亞等東南亞旅遊團。大坑農場說，東南亞旅遊團除在農場住宿外，也愛採果，幾乎都會安排採果行程。