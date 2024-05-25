我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密蘇里州盲聾狗狗跑出家門 慘遭警連開2槍射殺

洛杉磯生寶寶開銷多 懷孕生產就要上萬元

台灣是越南富國島第2大客源 4個月近7萬人次到訪

中央社／河內25日專電
台灣是越南富國島第2大國際客源，今年前4個月的台灣旅客人次將近7萬。（星宇航空提供）
台灣是越南富國島第2大國際客源，今年前4個月的台灣旅客人次將近7萬。（星宇航空提供）

台灣是越南富國島第2大國際客源，今年前4個月的台灣旅客人次將近7萬，當地娛樂集團鎖定台灣市場研擬加強員工培訓，除要會說中文，還得掌握台灣旅客的飲食與生活習慣。

位於越南西南方的富國島隸屬堅江省（Kien Giang），曾是國軍部隊暫時棲身處，也是南越政權關押戰俘、政治犯的煉獄。近年大財團前往開發，富國島搖身成為觀光勝地，2023年吸引逾540萬旅客人次造訪，國際旅客約占1/10。

根據堅江省政府統計，今年截至4月，赴堅江省的台灣旅客超過8.2萬人次，其中逾8成前往富國島，保守估計逼近7萬人次，超越去年全年抵達堅江省的5萬人次。台灣成為富國島第2大國際客源，緊追第一名的韓國。

富國市市長黃光興（Huynh Quang Hung）觀察，過去4個月富國島的國際旅客數量與去年同期相較大幅成長，漲幅超過200%。他認為，這是因為島上有符合國際標準的住宿，以及聞名全球的遊樂設施。

舉例來說，富國島最大娛樂集團太陽集團（Sun Group）在島上蓋了一座長近8公里的纜車連結離島旅遊資源，還獲金氏世界紀錄認證為全球最長的三索纜車，旅客搭乘時可360度無死角欣賞海景，深受台灣旅客喜愛。

太陽集團南區業務經理丁家龍（Dinh Gia Long）指出，目前台灣旅客占整個集團國際旅客的16%。由於台灣旅客通常會以小團體或家庭的形式出遊，因此水上樂園或纜車等闔家同歡的產品都很適合他們。

他說，太陽集團將台灣旅客視為非常重要的客源，專門為台灣旅客舉辦促銷活動，並定期推出特色美食或烹飪課，以及持續與台灣旅行社合作，向台灣市場推廣富國島形象。

丁家龍強調，基於台灣市場的重要性，將繼續擴大投資並加強服務、住宿品質，提升員工素質，例如舉辦外語培訓課程，或是台灣的飲食文化和生活習慣培訓班，以便能夠更好地服務台灣旅客。

近來越南國內線機票價格大漲，許多越南民眾轉而出國去玩，為了把握住國內、外客源，富國島上的設施與表演不斷增加，包括適合情侶約會欣賞日落的接吻橋（Kiss Bridge）、露天劇場水舞表演、越南水上木偶戲等。

來自越南同塔省（Dong Thap）的旅客陳文待（Tran Van Day）表示，原本打算去北部的沙壩（Sa Pa）旅遊，因機票太貴就改成坐船來富國島。他這次特別體驗享譽全球的跨海纜車，感覺非常新鮮。

越南 觀光 投資

上一則

與法搶觀光生意 西班牙旅客人數創新高 但激起當地人反彈

延伸閱讀

台北動物園傳繁衍好消息 極危越南鷴寶寶萌樣曝光

台北動物園傳繁衍好消息 極危越南鷴寶寶萌樣曝光
越南河內5層樓出租公寓失火 至少14死3傷

越南河內5層樓出租公寓失火 至少14死3傷
越南籲製造業自主節電 鴻海也「被鼓勵」

越南籲製造業自主節電 鴻海也「被鼓勵」
路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

路透：越南要求製造業減少用電 鴻海也「被鼓勵」自主節電

熱門新聞

一架從倫敦飛新加坡的星航班機21日因遭遇亂流迫降泰國時，救護車在機場待命。（歐新社）

全球最顛簸長途航班航線？東京起飛班機霸榜

2024-05-22 03:50
一名男網友好奇，很少聽到台灣人去亞塞拜然、喬治亞等中亞地區旅遊。桃園機場示意圖。(本報系資料照片)

台灣人愛出國卻很少去中亞這幾國 網曝3原因：超麻煩

2024-05-22 19:50
一位日本女性回憶過去在熱海搭計程車時，曾經差點被敲竹槓。日本計程車示意圖，非新聞當事者。 (美聯社)

3女在日本觀光地搭計程車跳錶3千 司機竟開口要求「乘3」

2024-05-20 20:30
日本沖繩縣有許多觀光客。圖為沖繩美麗海水族館。 (美聯社)

日本這處超多台灣人「像沒出國」 網揭關鍵理由

2024-05-20 19:50
(Unsplash/American Green Travel)

網瘋傳「紅色行李」下機等最久 影片曝光遭航空業打臉揭真相

2024-05-19 01:32
西班牙國際旅客人數創新高，但引發住房難尋和用水過度等問題，加那利群島的居民上月甚至上街頭抗議。（美聯社）

與法搶觀光生意 西班牙旅客人數創新高 但激起當地人反彈

2024-05-23 03:38

超人氣

更多 >
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」