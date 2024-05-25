台灣是越南富國島第2大客源 4個月近7萬人次到訪

台灣是越南富國島第2大國際客源，今年前4個月的台灣旅客人次將近7萬。（星宇航空提供）

台灣是越南 富國島第2大國際客源，今年前4個月的台灣旅客人次將近7萬，當地娛樂集團鎖定台灣市場研擬加強員工培訓，除要會說中文，還得掌握台灣旅客的飲食與生活習慣。

位於越南西南方的富國島隸屬堅江省（Kien Giang），曾是國軍部隊暫時棲身處，也是南越政權關押戰俘、政治犯的煉獄。近年大財團前往開發，富國島搖身成為觀光 勝地，2023年吸引逾540萬旅客人次造訪，國際旅客約占1/10。

根據堅江省政府統計，今年截至4月，赴堅江省的台灣旅客超過8.2萬人次，其中逾8成前往富國島，保守估計逼近7萬人次，超越去年全年抵達堅江省的5萬人次。台灣成為富國島第2大國際客源，緊追第一名的韓國。

富國市市長黃光興（Huynh Quang Hung）觀察，過去4個月富國島的國際旅客數量與去年同期相較大幅成長，漲幅超過200%。他認為，這是因為島上有符合國際標準的住宿，以及聞名全球的遊樂設施。

舉例來說，富國島最大娛樂集團太陽集團（Sun Group）在島上蓋了一座長近8公里的纜車連結離島旅遊資源，還獲金氏世界紀錄認證為全球最長的三索纜車，旅客搭乘時可360度無死角欣賞海景，深受台灣旅客喜愛。

太陽集團南區業務經理丁家龍（Dinh Gia Long）指出，目前台灣旅客占整個集團國際旅客的16%。由於台灣旅客通常會以小團體或家庭的形式出遊，因此水上樂園或纜車等闔家同歡的產品都很適合他們。

他說，太陽集團將台灣旅客視為非常重要的客源，專門為台灣旅客舉辦促銷活動，並定期推出特色美食或烹飪課，以及持續與台灣旅行社合作，向台灣市場推廣富國島形象。

丁家龍強調，基於台灣市場的重要性，將繼續擴大投資 並加強服務、住宿品質，提升員工素質，例如舉辦外語培訓課程，或是台灣的飲食文化和生活習慣培訓班，以便能夠更好地服務台灣旅客。

近來越南國內線機票價格大漲，許多越南民眾轉而出國去玩，為了把握住國內、外客源，富國島上的設施與表演不斷增加，包括適合情侶約會欣賞日落的接吻橋（Kiss Bridge）、露天劇場水舞表演、越南水上木偶戲等。

來自越南同塔省（Dong Thap）的旅客陳文待（Tran Van Day）表示，原本打算去北部的沙壩（Sa Pa）旅遊，因機票太貴就改成坐船來富國島。他這次特別體驗享譽全球的跨海纜車，感覺非常新鮮。