日本富士山將限制登山客 山梨縣20日起開放線上預約

圖為遊客在日本山梨縣河口湖畔欣賞富士山。(新華社)

日本 山梨縣政府今年7月1日起，將限制每日進入轄內富士山登山步道的登山客人數並開徵「通行費」，縣府今天透露5月20日上午起將開放民眾線上預約「吉田口登山步道」通行證。

山梨電視台報導，山梨縣府7月至9月中旬的開山期間，將在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道處設置閘門，並向登山客收取2000日圓「通行費」，以解決登山步道人滿為患的問題。

此外，除了已確定住在山屋的民眾之外，通過吉田口登山步道的登山客每天限額4000人，且下午4時至隔天清晨3時將關閉，禁止登山客進入步道。

縣府為了避免預約通行出現混亂，5月20日上午10時起開放民眾在縣府等單位營運的「富士登山官方網站」預約吉田口登山步道通行證。

若民眾選擇使用「富士登山官方網站」預約，最晚必須在登山日的前一天晚間11時59分前，登錄姓名、聯絡方式、登山時段、預約的山屋（若已預約）等資訊，並透過信用卡 等方式，先支付「通行費」2000日圓，並可選擇線上同時結清「保全協力金」1000日圓。

而民眾出示預約完成的QR Code以及付款證明給富士山5合目的事前預約專用窗口，就會收到手腕帶。

為了因應旅行社的需求，也開放1次結清最多100人份的費用。不過民眾因個人因素更改或取消預約通行的話，不能退款。

另外，縣府線上預約名額每日最多3000人，其餘1000個名額將開放當天預約。而當天可預約的人數將透過社群媒體 等方式公布。

「富士登山官方網站」的預約系統，將設有日文、英文、中文頁面。

富士山共有4條攻頂登山步道，其中1條位在山梨縣內，其餘3條位在靜岡縣內。時事通信社報導，靜岡縣府預計6月左右啟用入山管理系統，供登山客事前登記登山日程、山屋名稱等資訊。