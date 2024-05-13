我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

日本富士山將限制登山客 山梨縣20日起開放線上預約

中央社／東京13日綜合外電報導
圖為遊客在日本山梨縣河口湖畔欣賞富士山。(新華社)
圖為遊客在日本山梨縣河口湖畔欣賞富士山。(新華社)

日本山梨縣政府今年7月1日起，將限制每日進入轄內富士山登山步道的登山客人數並開徵「通行費」，縣府今天透露5月20日上午起將開放民眾線上預約「吉田口登山步道」通行證。

山梨電視台報導，山梨縣府7月至9月中旬的開山期間，將在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道處設置閘門，並向登山客收取2000日圓「通行費」，以解決登山步道人滿為患的問題。

此外，除了已確定住在山屋的民眾之外，通過吉田口登山步道的登山客每天限額4000人，且下午4時至隔天清晨3時將關閉，禁止登山客進入步道。

縣府為了避免預約通行出現混亂，5月20日上午10時起開放民眾在縣府等單位營運的「富士登山官方網站」預約吉田口登山步道通行證。

若民眾選擇使用「富士登山官方網站」預約，最晚必須在登山日的前一天晚間11時59分前，登錄姓名、聯絡方式、登山時段、預約的山屋（若已預約）等資訊，並透過信用卡等方式，先支付「通行費」2000日圓，並可選擇線上同時結清「保全協力金」1000日圓。

而民眾出示預約完成的QR Code以及付款證明給富士山5合目的事前預約專用窗口，就會收到手腕帶。

為了因應旅行社的需求，也開放1次結清最多100人份的費用。不過民眾因個人因素更改或取消預約通行的話，不能退款。

另外，縣府線上預約名額每日最多3000人，其餘1000個名額將開放當天預約。而當天可預約的人數將透過社群媒體等方式公布。

「富士登山官方網站」的預約系統，將設有日文、英文、中文頁面。

富士山共有4條攻頂登山步道，其中1條位在山梨縣內，其餘3條位在靜岡縣內。時事通信社報導，靜岡縣府預計6月左右啟用入山管理系統，供登山客事前登記登山日程、山屋名稱等資訊。

日本 社群媒體 信用卡

上一則

首爾將推「氣候同行卡」短期券 一票玩透透

延伸閱讀

「列車內有蛇」日本山手線驚魂 2700旅客受影響

「列車內有蛇」日本山手線驚魂 2700旅客受影響
富士五湖自駕事故暴增 警方、業者急向訪日外國客宣導

富士五湖自駕事故暴增 警方、業者急向訪日外國客宣導
新港奉天宮媽祖出差京都 吸引日本民眾挑戰擲聖筊

新港奉天宮媽祖出差京都 吸引日本民眾挑戰擲聖筊
日本熊本縣新任知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠

日本熊本縣新任知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠

熱門新聞

樂遊人旅行社溫哥華負責人郭冠亨說，11日凌晨溫哥華看極光幾乎無死角，民眾都跑出門看極光，拍了許多極光美照。（中央社／樂遊人旅行社提供）

北美抬頭就見彩色極光 台僑興奮：比冰島、黃刀鎮看到的更美

2024-05-11 22:05
新加坡的低成本航空公司酷航引進的的E190-E2，將考量運營需求、燃油效率和操作能力等，執飛泰國、馬來西亞6航點。圖／酷航提供

酷航首架E190投入營運將飛泰馬六航點 大機換小機縮短轉機時間

2024-05-06 20:10
河口湖車站外的這間羅森便利商店，因為跟背後的富士山形成強烈對比，吸引許多觀光客到此一遊打卡。（路透）

遊客瘋湧拍富士山 日本LAWSON便利店道歉、祭對策

2024-05-05 04:00
澳洲航空陷入「幽靈航班」醜聞。(路透)

銷售「幽靈航班」機位 澳洲航空被罰6600萬美元

2024-05-06 01:18
古巴宣布中國公民持普通護照入境90天以內免簽。圖為古巴哈瓦那一家俱樂部舉辦雞尾酒派對。(路透)

中國公民入境古巴 持普通護照免簽

2024-05-05 22:25
11日從墨西哥北部與美國交界的邊境城市瑪契卡力觀測的極光。(路透)

粉紅、紫色極光現身拉丁美洲 太陽閃焰引發20年最大磁暴

2024-05-12 00:31

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光